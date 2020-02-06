 Один український воїн зазнав бойового ураження на Донбасі. Ворог застосовував 120-мм міномети і ПТРК, за добу - 13 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів по позиціях ОС, а саме:

- тричі в районі населеного пункту Піски, двічі поряд з Новотроїцьким і неподалік Широкиного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поряд з Авдіївкою - із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поряд з Оріховим - зі 120-мм міномета противник випустив 4 міни;

- двічі неподалік населеного пункту Щастя - із протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 5 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового ураження", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська зі 120-мм міномета випустили 15 мін по захисниках населеного пункту Оріхове.

За поточну добу втрат немає.