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 Один український воїн зазнав бойового ураження на Донбасі. Ворог застосовував 120-мм міномети і ПТРК, за добу - 13 обстрілів, - штаб

5 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів по позиціях ОС, а саме:

- тричі в районі населеного пункту Піски, двічі поряд з Новотроїцьким і неподалік Широкиного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поряд з Авдіївкою - із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поряд з Оріховим - зі 120-мм міномета противник випустив 4 міни;
- двічі неподалік населеного пункту Щастя - із протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 5 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового ураження", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська зі 120-мм міномета випустили 15 мін по захисниках населеного пункту Оріхове.

За поточну добу втрат немає.

Один український воїн зазнав бойового ураження на Донбасі. Ворог застосовував 120-мм міномети і ПТРК, за добу - 13 обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174103
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненному воїну України!!! А як це бойове ураження?? що за муйня, штаб?? чому дозволяєте рогатим расіянським окупантам вести обстріли, а не на упередження знищувати клятих виродків??? Смерть клятой расії та путін-хуйло!!!!
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Не желает верховный,еще раз приехать в Золотое-4,и заявить,что нелох.
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Одужання пораненному воїну України!!! А як це бойове ураження?? що за муйня, штаб?? чому дозволяєте рогатим расіянським окупантам вести обстріли, а не на упередження знищувати клятих виродків??? Смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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бойове ураження - споткнулся в окопе. ссуки!!!
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воин получил боевое поражение

можно и так сказать, но скорее перевод не корректный.
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думаю что "ураження" имеется ввиду травма
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Один український воїн зазнав бойового ураження на Донбасі.
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Не про героев, про "отчетность":
"...боевую травму получил один воин...". А потом в Киев прилетает груженый ранеными бойцами борт и забивает Центральный военный госпиталь (как было на прошлой неделе)... Как так?
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Может "перестать стрелять" на упреждение и отвод войск никогда не работали и не будут работать ?🤔🤔🤔 Кармы ************** скорее и тому, кто приказал отходить с родной земли ☝️☝️☝️
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стабильность! Вот залог крепкого мира по-зеленски!
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