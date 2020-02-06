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Все про:аварія (283) тепломережа (46) Чернівці (129)

 Через аварію на тепломережі в Чернівцях без тепла залишилися близько 70 тисяч жителів міста

Через аварію на тепломережі без тепла залишилися майже 180 житлових будинків і 56 інших об'єктів, включно із закладами освіти та охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 лютого у м. Чернівці внаслідок поривів тепломережі без теплопостачання залишилося 179 житлових будинків (близько 70 тис. мешканців), 12 гуртожитків, 11 об’єктів закладів охорони здоров’я, 21 об’єкт закладів освіти та 12 інших об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні Гончарука повідомили, що зниження платіжок на тепло провели вже 143 підприємства

Водночас наголошується, що станом на 7:00 6 лютого теплопостачання відновлено в повному обсязі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174102
 
 
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остались 179 жилых домов (около 70 тыс. жителей)

В ЖЭКах знают сколько у них живет людей ,и переписей никаких не нужно, это на заметку Зебилету В результате порывов теплосети в Черновцах без тепла остались около 70 тысяч жителей города - Цензор.НЕТ 2138
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думаю, что счета за тепло выростут, зеленский в рим поехал, лохи должны скинуться
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Опа зима прийшла!!! А перевіряти ті труби літом, мізків геть немає?
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а было бы индивидуальное отопление эти проблемы отпали бы сами по себе...
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9-38 - на моих Через аварію на тепломережі в Чернівцях без тепла залишилися близько 70 тисяч жителів міста - Цензор.НЕТ 3677 сейчас...- врут и не "мерзнут" - "батареи" холодные - а "БРАГА" из КРЫЖОВНИКА ( основа) на очереную "БРЭНДИ" стоит и не " играет" - сволочи одним словом
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Ви з Чернівців? У вас централізоване опалення по всьому місту?
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