 Через аварію на тепломережі в Чернівцях без тепла залишилися близько 70 тисяч жителів міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"5 лютого у м. Чернівці внаслідок поривів тепломережі без теплопостачання залишилося 179 житлових будинків (близько 70 тис. мешканців), 12 гуртожитків, 11 об’єктів закладів охорони здоров’я, 21 об’єкт закладів освіти та 12 інших об’єктів", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що станом на 7:00 6 лютого теплопостачання відновлено в повному обсязі.
В ЖЭКах знают сколько у них живет людей ,и переписей никаких не нужно, это на заметку Зебилету