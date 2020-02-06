 Через аварію на тепломережі в Чернівцях без тепла залишилися близько 70 тисяч жителів міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 лютого у м. Чернівці внаслідок поривів тепломережі без теплопостачання залишилося 179 житлових будинків (близько 70 тис. мешканців), 12 гуртожитків, 11 об’єктів закладів охорони здоров’я, 21 об’єкт закладів освіти та 12 інших об’єктів", - йдеться в повідомленні.

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Водночас наголошується, що станом на 7:00 6 лютого теплопостачання відновлено в повному обсязі.