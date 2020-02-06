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 600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок четверга знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях, а саме: Одеська – 137, Дніпропетровська – 120, Херсонська – 87, Миколаївська – 59, Кіровоградська – 57, Донецька – 34, Полтавська – 27, Івано-Франківська – 26, Запорізька – 19, Чернівецька – 19, Черкаська – 8, Вінницька - 4 та Закарпатська – 3", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

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Також повідомляється, що для недопущення накопичення транспортних засобів та розчистки доріг від снігу 6 лютого з 3:30 тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.

Підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 134 транспортних засобів, у яких перебувало 189 осіб, прибрано 77 повалених дерев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174097
 
 
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Украину накрыл штормовой циклон Петра...

От клятий барига-мародер 600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3388
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Харківську оминуло, а казали... брехунці)
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В Херсоне снег=>сестра рано утром фото скинула и до писала, что метель.......
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щось з передка ні слова, штаб мовчить, якось не по собі... погода мабуть...
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Тоже заметила........
Кстати это не первый раз, что сводки публикуют относительно поздно........может(!) что-то случилось.......
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У нас тоже самое. Еще и сильный ветер
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В Миколаєві з вечора дощ перестав, а вітер гудів усю ніч. Вночі кинуло жменю снігу і все. Зранку місцями ожеледиця, але усе тане. Температура від -2 до 0 в середньому по місту. Уже прошвирнувся, бачив. Бачив повалені дерева, деякі вже розпиляні на дрізки. Вітер дує мерзотний. Температура мабуть буде падати.
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