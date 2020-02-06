 Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.
Раніше повідомлялося, що принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.
Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3700 осіб із 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.
Для лабораторних досліджень відібрали зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їхнє дослідження.
Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.
Вони звідти взагалі ніколи не виберуться!
Давно мечтаешь о таком ???
Смертність вірусу 2.2 %
Ой, ты вы шо!?
Но Украине это не грозит - у нас всем меряют температуру и раздают вопросники, в отличие от тупых китайцев!
Не на острова, не на военные базы, не в Сибирь, а в Александровскую больницу в центр мегаполиса!
Ооо дебилы...
І повірте , якщо Китай запросив до себе Американський вірусологів, коли між двома країнами є ворожнечя, все дуже серйозно.
і звідки ви взяли інформацію про кожного третього хворого на лайнері, якщо чорним по білому написано, що на лайнері хворих виявлено 20 осіб
ні.
паніка навряд.
інфікованих вивозять на берег
думаю,варіант 'гиблий'.
за пів року-рік контакти поновите.
але БЕЗ ІМУНІТЕТУ.
А вірус мутує.
Coronavirus: thousands more cruise passengers might have been exposed to deadly infection
Ship's operator admits World Dream made three more trips than first revealed as thousands remain trapped on board.Cruise line returned to city after being denied entry into Kaohsiung, but that was its fourth trip after eight infected passengers had disembarked
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049318/coronavirus-thousands-more-cruise-passengers
Коронавірус: тисячі більше пасажирів у круїз могли бути піддані смертельної інфекції
Оператор судна визнає, що World Dream здійснила ще три поїздки, ніж перше виявлено, оскільки тисячі залишаються в пастці на борту. Лайнер повернувся в місто після відмови у в'їзді в Каосюн, але це була четверта поїздка після висадки восьми заражених пасажирів...