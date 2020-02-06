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Все про:вірус (201) корабель (675) Японія (190)

 Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб

Кількість заражених коронавірусом 2019-nCoV серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess зросла до 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Раніше повідомлялося, що принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3700 осіб із 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 563, інфікованих - 28 тис. осіб, одужали - 1153

Для лабораторних досліджень відібрали зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їхнє дослідження.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174096
 
 
 Топ коментарі
 
Один из китайских медиков, который описал эту заразу, и сам заразился. И он написал, что при посещении какой-то больницы в Ухани, он, одев защитный костюм не одел защитные очки и заражение произошло через слизистую глаз!
Ой, ты вы шо!?
Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 5163

Но Украине это не грозит - у нас всем меряют температуру и раздают вопросники, в отличие от тупых китайцев!
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Насправді загроза дуже серйозна, на 1000 яка вилікувалася 500 померлих, кожен третій на лайнері хворий.
І повірте , якщо Китай запросив до себе Американський вірусологів, коли між двома країнами є ворожнечя, все дуже серйозно.
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Не может быть. А у нас вот термометром проверили и всё нормально, вируса нет. Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 467
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Вот так отдохнули, обрекли в заточении на смерть.
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Да ладно, на шарка еще пожируют там пару недель. Для любого кацапа это ж мечта, главное шоб наливали!!! Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 3262
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Если бы они вернулись в Украину, как говорил и приглашал их великий товарищ Зеленский, то были бы сейчас живы и здоровы, а так они туда поехали на свой страх и риск Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 8623
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А тем временем на утро: Заражённых- 28 280, умерших 565. В реале раз в десять больше.
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Після кожного нового виявленого випадку зараження коронавірусом, карантин будуть продовжувати знову на два тижні...
Вони звідти взагалі ніколи не виберуться! Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 889
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Нашарика в палате . Где будут навещать в хим защите. Супер отдых.
Давно мечтаешь о таком ???
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Вам кроме дурака с собакой сказать им нечего.Так как они за год сделали,больше чем все остальные за 29 лет
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зеленский и олигархи - неадекватные! Их место на свалке истории!!!
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то тоже полные га ндоны были. Все 6 президентов и олигархи достойны пули в лоб.
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очень много сделал полезного, думаю даже больше, чем зелебенявирус
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но я консерватор. Я всегда был на стороне усиления государства вплоть до 100%-го.
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Огласите весь список проделанной работы, кроме планов чтото когдато сделать или сделать вас зебаранов еще раз.
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Это точно Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 8813 Расх*рачить экономику, убить имидж страны, менее, чем за год - это надо уметь еще постараться!
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А где угробленная экономика, озвучте в цифрах пожалуйста.
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так у них в методичках так написано
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повылазило? спад промпроизводства продолжается с июля. ишак оманский называет это отступлением для разбега. но упоротому зебыдлу, типа тебя, то божья роса.
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_Сейчас более правдивая статистика будет по странам Европы. Она покажет насколько опасна эта дрянь. Потому что, похоже, кетайцы врут в разы и по статистике заболевших, и по количеству умерших от короны.
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Не может быть. А у нас вот термометром проверили и всё нормально, вируса нет. Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 467
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У нас уже несколько месяцев рост находящегося под стражей Антоненко измерить не могут. Измеряльщики зеботные.
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Один из китайских медиков, который описал эту заразу, и сам заразился. И он написал, что при посещении какой-то больницы в Ухани, он, одев защитный костюм не одел защитные очки и заражение произошло через слизистую глаз!
Ой, ты вы шо!?
Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 5163

Но Украине это не грозит - у нас всем меряют температуру и раздают вопросники, в отличие от тупых китайцев!
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Забыл добавить- И селят подозрительных на вирус в центр Киева в мегаполисе чтоб при случае максимально заразить население!
Не на острова, не на военные базы, не в Сибирь, а в Александровскую больницу в центр мегаполиса!
Ооо дебилы...
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Все може початися саме з вишів, там багато студентів іноземців. Хоча ситуація по Україні невідома в цілому, може вже вірус гуляє, тим паче під боком расєя.
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вы считаете дебилами людей, которые селят в специализированных инфекционных больницах, а не на островах (Змеиный или Джарылгач? может Труханов?) и военных базах "подозрительных на вирус", симптомы которого не отличаются от симптомов гриппа (а у нас как раз эпидемия гриппа и каждый больной гриппом в принципе подозрительный)? а давайте мы каждого заболевшего гриппом будем вывозить на остров, а вдруг у него коронавирус? и что вы так вообще боитесь этого вируса панически, как будто там бубонная чума или проказа? по сути то это практически грипп и скорее всего вы в будущем когда-то переболеете этим коронавирусом. вот например был когда-то такой же страшный Н1N1, а я в этом году им переболел - обычный грипп!
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странно для медика было не знать, что через слизистую глаз заражение вирусами происходит быстрее и надежнее, чем через нос или рот
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Насправді загроза дуже серйозна, на 1000 яка вилікувалася 500 померлих, кожен третій на лайнері хворий.
І повірте , якщо Китай запросив до себе Американський вірусологів, коли між двома країнами є ворожнечя, все дуже серйозно.
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'хороші умови' для вимірювання заразності..
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не говоріть маячні, 500 померлих на 25 тис. офіційно виявлених хворих, а скільки не виявлено? не всі хворі на грип (а там симптоми дуже схожі) звертаються до лікаря. ймовірно, що захворіло десь 50 тис., померло 500, це 1%, та навіть на 25 тис. це 2%. звісно це досить висока смертність, у порівнянні із звичайним грипом, але ж вірус тільки з'явився і ще не встигли розробити вакцину та визначити оптимальний протокол лікування. коли це буде зроблено - смертність буде зведена до 0,1%
і звідки ви взяли інформацію про кожного третього хворого на лайнері, якщо чорним по білому написано, що на лайнері хворих виявлено 20 осіб
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Планета Земля борется своими методами с перенаселением. Это только начало.
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Скоро кол-во зараженных еще увеличится, скорей всего появятся первые умершие... Начнется паника, оставшиеся в живых будут пытаться сбежать с этого лайнера. Что тогда будут делать японцы? Отстреливать сбежавших или как?
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стандартний захід при карантині -оточення зі зброєю.

ні.
паніка навряд.
інфікованих вивозять на берег
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А потім якийсь голівудський режисер зниме про цей корабель фільм 'Вірус'.
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круто коктель пати с барсеткой у бассейна потом групповуха потом зомби апокалипсис и зарязят трупами акул и те зомби пошло поехало..тикать надо в село Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 4701 Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 3389
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тим хто "зібрався на село'

думаю,варіант 'гиблий'.
за пів року-рік контакти поновите.
але БЕЗ ІМУНІТЕТУ.

А вірус мутує.
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Hong Kong Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 20 осіб - Цензор.НЕТ 6054
Coronavirus: thousands more cruise passengers might have been exposed to deadly infection

Ship's operator admits World Dream made three more trips than first revealed as thousands remain trapped on board.Cruise line returned to city after being denied entry into Kaohsiung, but that was its fourth trip after eight infected passengers had disembarked

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049318/coronavirus-thousands-more-cruise-passengers

Коронавірус: тисячі більше пасажирів у круїз могли бути піддані смертельної інфекції
Оператор судна визнає, що World Dream здійснила ще три поїздки, ніж перше виявлено, оскільки тисячі залишаються в пастці на борту. Лайнер повернувся в місто після відмови у в'їзді в Каосюн, але це була четверта поїздка після висадки восьми заражених пасажирів...
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