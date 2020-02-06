 У 2020 році на матеріальну допомогу дітям з інвалідністю виділять понад 154 млн грн, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила заступниця голови міськадміністрації Марина Хонда.

"Загалом щомісячну матеріальну допомогу будуть отримувати 11954 особи. Крім того, 132 тис. грн виділено на щомісячну матеріальну допомогу особам, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади тощо", - зазначила Марина Хонда.

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Згідно з цільовою програмою, матеріальну допомогу у розмірі 1,5 тис. грн отримають:

- діти з інвалідністю підгрупи А;

- діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу;

у розмірі 1 тис. грн:

- діти з інвалідністю.

Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги буде відбуватися на рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".