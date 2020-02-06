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 Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 563, інфікованих - 28 тис. осіб, одужали - 1153

Унаслідок епідемії нового коронавірусу 2019-nCoV у Китаї померли 563 людини, а загальна кількість хворих перевищила 28 тис. осіб. Водночас одужали 1153 особи.

Про це повідомляє китайський інформаційний портал NetEase Inc. із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

З огляду на дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю - по одній у Філіппінах і Гонконзі - загалом 565 загиблих.

Згідно з даними центральної влади, на карантині в країні перебувають понад 186,3 тис. осіб.

Найбільша кількість випадків зараження - 19,6 тис. - у провінції Хубей. Там померли 549 осіб, виписано 633. У провінціях Чжецзян і Гуандун (по 895 випадків зараження) смертей від вірусу не зафіксовано, при цьому відповідно 46 та 78 осіб одужали.

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У Пекіні (253 випадки зараження) померла одна людина. У провінціях Хейлунцзян (двоє померлих) і автономному районі Внутрішня Монголія - ​​190 і 42 випадки зараження відповідно. Під наглядом медиків перебувають понад 23 тис. осіб, у яких проявилися симптоми захворювання, але діагноз їм поки не поставлено.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174093
 
 
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_Для данного вируса по оценкам спецов Ro=2,5-4. Так что рост должен быть гораздо больше. Хочется очень верить, что это сказывается эффективность беспрецедентных по масштабу и жёсткости карантинных мероприятий. Однако это может объясняться и элементарной нехваткой диагностических систем. И если это действительно так, то помоги нам всем бог...
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Когда заболею закошу под ЗЕбила и пойду с ними тусить!
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Не нужен тебе этот коронавирус. Тебе не понравится. Никому не понравится.
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Судя по высеру - дебил будет закашивать под зебила?
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