 Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.
"Очевидно, що це дуже небезпечний прецедент. Ми будемо скликати позачергове засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, викликати правоохоронців, керівництво СБУ. Для того, щоб вони пояснили - чому справа, в якій журналісти не брали жодної участі, стала підставою для того, щоб обшук здійснювали в приміщенні журналістів та ще й вилучали їхні засоби праці", - прокоментував він ситуацію з обшуками.
Співробітники телеканалу повідомили, що в офісі "1+1" вилучили набагато менше, ніж вдома у журналістів.
"У Куксіна, у Данька відбувалися обшуки. У них вилучили особисті речі - лептопи, флешки, комп'ютери, планшети (у Данька. - ред.). Вони ще шукали Низовцева, він у постанові суду, але він вже три роки не працює на телеканалі", - розповіли журналісти.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.
Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
- ведь рейтинг падает стремительным домкратом.
а потом придет ХУНТА
если Баканов постарается, можно и госизмену прилепить и подельника бородатого с конфискацией оформить.
вот только где корефаны-квартальщики кормиться будут, не знаю.
разве что на Прямом, если хер-ню про ЗЕлю морозит буду, и если Порох возьмет
Экс-директор холдинга "1 + 1", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом островене
- Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее."
я совсем запутался: где "наши", а где "немцы" ?
или это ЗЕбени между собой грызуться?
рано....
а впрочем, ну их всех к ЗЕбеням ! пусть сожрут друг друга
Очень хочется понаблюдать бои петухов!
нас ожидает интересное кино
Але я всеодно не поведусь на цей розводняк. Це фсьо Бєніни манси.
Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".
"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
скажи ще, що "из Ригведи".
Страх - нечто иное, ніж містечковий переляк пійманого за хвіст кота-злодіжки, чи баби, у якої на кухні необачно загорівся віник.
страх - екзістенційний стан усього живого;
особливо у тих, що тільки-но з"явилися у це ???казна-що-воно-таке?!?!?.....
,яке ми, попривикши, називаємо світ або рідна хата, хто як сховається від ???
Второе. СБУ потратило на поиск предполагаемого исполнителя аж 3 недели, что очень долго для такого дела. "Ждали отмашку? Пожалуй, да.
3. По мнению Денисенка вся история с обысками - это не поиск заказчика, и, тем более, не объявление войны Коломойскому. Это сигнал олигарху.. "Пока что это попытка остановить войну "сливов" компроматов, которая процветала последние месяцы. Это попытка предупреждения с возможным подвешиванием условного теоретического заказчика.
И предупреждение звучит так: "Остановитесь - и вам ничего не будет"", - считает Вадим Денисенко. Ответ на свое предупреждение власти получат уже в течение ближайших дней.
или в ближайшие дни, или чуть позже - не важно,
важно, чтобы ЗАРУБИЛИ ДРУГ ДРУГА НАСМЕРТЬ !
мальчик захотел поиграться в ПРОЕКТ
который закончится для него печально - скорее всего бегством в Таганрог.
почему в Таганрог? потому что Ростов "не резиновый" и двум преЗикам в нем не ужиться
https://youtube.com/watch?v=jCSu_rS8qXE
https://youtube.com/watch?v=VVv_yLlh3T8
детскими вещами ....
Коломрйский - Герой Украины,
зеленский - слуга Авакова
НародаАвакова принялись за журналистов ....
те же, которые в 13-м захватывали офис Батьківщини ?
Независимый председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сейчас объективно и неангажированно разберется с ситуацией с 1+1.
А то прям развели кумовство - каждый тянет мазу за свою кровную тему!
Вот Саша Ткаченко, как лицо совершенно не заинтересованное, ни морально, ни материально, во всем разберется и примет правую сторону!
Да, и говно всякое по стране не собирайте для так называемых новостей.
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Чому СБУ легко вилучає докази прослушки Гончарука на 1+1, але навіть не починає розслідування прослушки Труби?...
Бо тоді доведеться всерйоз перевіряти факти із плівок Труби, а це, отже, значно важче, ніж визнати, що в країні прем'єр- «профан», а у президента - «порожнє місце».
А тут спалился Беня на подставе ЗЕ и сразу "А нас за что?"
Нет уж. Всех так всех...
Генпродюсер «1+1» заявил, что в этом сезоне покажут только русскоязычные мелодрамы
Группа "1 + 1 media" собирается самоокупиться до конца года, поэтому все мелодрамы, которые выйдут в весеннем сезоне будут русскоязычными.
Среда, 5 февраля 2020, 23:57
Об этом заявил генпродюсер "1 + 1" Максим Кривицкий в интервью "Детектор. Медиа".
"1+1" откладывает комедии до следующей осени, а весенний сезон проведет под знаком драм и мелодрам. Канал оставляет двухчасовой сериальный слот, в котором выйдут семь премьер под слоганом "Твои искренние сериалы", и рассчитывает на долю коммерческой аудитории 12-14% для своего вечернего прайма", - заявил Кривицкий.
Он заявил, что задача для группы "1+1 медиа" остается неизменным - выход на самоокупаемость к концу года.
"Речь не только о сетке вещания, но и о расходах на сервисные службы и транспорт (доставку сигнала. - ред.). Мы хотим покрыть все затраты", - пояснил Кривицкий.
Именно с бизнес-соображений, например, все мелодрамы, которые выйдут в весеннем сезоне будут русскоязычными.
"Сейчас в бизнес-цель группа не закладывала производство этого продукта на украинском языке и его дальнейшую адаптацию: в бизнес-модель заложено продажу продукта на русском языке", - пояснил генпродюсер "1 + 1".
По его словам, украинский русскоязычный продукт готовы покупать в Грузии, Беларуси, Казахстане и тому подобное.
порохоботьське перебільшення
рейтинги так швидко не падають..