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Все про:комітет (244) обшук (846) СБУ (5112) Ткаченко Олександр (56) 1+1 (66)

 Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко має намір скликати позачергове засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у зв'язку з обшуками СБУ у журналістів телеканалу "1+1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.

"Очевидно, що це дуже небезпечний прецедент. Ми будемо скликати позачергове засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, викликати правоохоронців, керівництво СБУ. Для того, щоб вони пояснили - чому справа, в якій журналісти не брали жодної участі, стала підставою для того, щоб обшук здійснювали в приміщенні журналістів та ще й вилучали їхні засоби праці", - прокоментував він ситуацію з обшуками.

Співробітники телеканалу повідомили, що в офісі "1+1" вилучили набагато менше, ніж вдома у журналістів.

"У Куксіна, у Данька відбувалися обшуки. У них вилучили особисті речі - лептопи, флешки, комп'ютери, планшети (у Данька. - ред.). Вони ще шукали Низовцева, він у постанові суду, але він вже три роки не працює на телеканалі", - розповіли журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки на "1+1" відбуваються в межах справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174091
 
 
 Топ коментарі
 
Это та самая мразь, которая проталкивает законопроект, направленный на уничтожение всех СМИ, кроме олигархических. Это та самая мразь, которая отжала у киевлян часть берега Днепра, рассказывая на своем канале, как это делают другие. Заткни свою пасть, тварь!
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А цей комітет почав щось говорити після того, коли почали обшук лише на 1+1?
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Верно, петики! Вот завтра и подымайтесь!
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сами, ЗЕбени подниметесь и своего ЗЕ-лоха сожрете за слова его сладкие и обманные

- ведь рейтинг падает стремительным домкратом.

а потом придет ХУНТА Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 5732
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А ти шлюха зелемойська, вже назбирав собак? За нами не станеться, а от чи ти вийдеш захищати своїх ублюдочних квартальських і яничарських уродів?
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ну Сашка Тыкаченка, по крайней мере, надо брать как организатора незаконного бандформирования по прослушке первых лиц государства !


если Баканов постарается, можно и госизмену прилепить и подельника бородатого с конфискацией оформить.


вот только где корефаны-квартальщики кормиться будут, не знаю.
разве что на Прямом, если хер-ню про ЗЕлю морозит буду, и если Порох возьмет Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 1933
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Тепер Ткаченко не буде лізти на мера Києва!
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Боже! А скільки хер-ні морозили вони на Петра Олексійовича! Жах.
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Ага, і скажіть ще, що землю під час війни і на таких умовах, - продавати не можна.
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землю трогать ни на каких умовах нельзя..табу, иначе кырдык им всем, настроения на местах такое, что порвут, их всех, как тузик колпак шутовской.. Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 6196...
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Это та самая мразь, которая проталкивает законопроект, направленный на уничтожение всех СМИ, кроме олигархических. Это та самая мразь, которая отжала у киевлян часть берега Днепра, рассказывая на своем канале, как это делают другие. Заткни свою пасть, тварь!
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Зачем? Пусть суетятся. Пусть, суки, друг другу глотки грызут.
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вообще то львиная доля принадлежит Коломойскому и Суркису.. я бы не сказал что канал заангажирован но принадлежность очень мутная все через офшоры
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да и парень этот на трибуне мутный ; У народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко нашли незадекларированную виллу в заповедной зоне Киева.
Экс-директор холдинга "1 + 1", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко проживает на вилле в заповедной зоне Киева на Трухановом островене
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А цей комітет почав щось говорити після того, коли почали обшук лише на 1+1?
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Ну, так. Коли "Прямий" кошмарили, то все було нормально.
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"- Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
- Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее."

я совсем запутался: где "наши", а где "немцы" ?
или это ЗЕбени между собой грызуться?
рано....
а впрочем, ну их всех к ЗЕбеням ! пусть сожрут друг друга
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Те, що зебені будуть гризтися я писав ще до виборів. Це класика, бо саме так робили їхні предки при сталіні. Чекаємо тепер від них нову мутну хвилю доносів.
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"Слуги" против "Слуг"?
Очень хочется понаблюдать бои петухов!

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Типа как в кацапии есть башни кремля, которые боряться за влияние, а тут купола цирка
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Всё, как обещано - никаких своих: нарушил закон - отвечай!
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Кто и что нарушил? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее...
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Подслушал у Гончарука государственную тайну.
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запис гончарука монтувався на обладнанні Г+Г (згідно якоїсь попередньої експертизи)
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тогда папандос... надо было в смартфоне...
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...а гады плюнули в ответ ядовитым зубом Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 1624

нас ожидает интересное кино
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мы тоже любим кино Дискавери: "Как гады перекусали друг друга до смерти" Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 3212
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Как там у Ли Кванью , посадить три друга ? Неужели ?
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У Києві по дорогах з'явилися рекламі щити на яких продажні "звьозди" Тіна Кароль, Олег Винник, Монатік і з ними ще якась шльондра рекламують русскоє радіо.
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невже? можливо підстава?! як і в випадку з партнером!
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вул. Братиславська, біля "Епіцентру" у напрямку метро Чернігівська.
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«Это жжжжж неспроста». 🐝

Але я всеодно не поведусь на цей розводняк. Це фсьо Бєніни манси.
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"Наш враг не Россия": слуга Брагар засветился в скандале с патриотическим кино. Видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=-OzzGH4jNJE&feature=emb_logo

Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".

"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
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можливо він не здавав аналізи перед виборами! здається він розумово недієздатний!
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Це все показуха.Щоб жителів екрану відволікти.
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китайская короновирусная сентенция...
скажи ще, що "из Ригведи".
Страх - нечто иное, ніж містечковий переляк пійманого за хвіст кота-злодіжки, чи баби, у якої на кухні необачно загорівся віник.

страх - екзістенційний стан усього живого;
особливо у тих, що тільки-но з"явилися у це ???казна-що-воно-таке?!?!?.....
,яке ми, попривикши, називаємо світ або рідна хата, хто як сховається від ???
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1. До сих пор не уволены руководители охраны Кабмина, которые допустили утечку секретных сведений в Интернет.
Второе. СБУ потратило на поиск предполагаемого исполнителя аж 3 недели, что очень долго для такого дела. "Ждали отмашку? Пожалуй, да.
3. По мнению Денисенка вся история с обысками - это не поиск заказчика, и, тем более, не объявление войны Коломойскому. Это сигнал олигарху.. "Пока что это попытка остановить войну "сливов" компроматов, которая процветала последние месяцы. Это попытка предупреждения с возможным подвешиванием условного теоретического заказчика.
И предупреждение звучит так: "Остановитесь - и вам ничего не будет"", - считает Вадим Денисенко. Ответ на свое предупреждение власти получат уже в течение ближайших дней.
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если начали рубиться - значит будут продолжать.
или в ближайшие дни, или чуть позже - не важно,

важно, чтобы ЗАРУБИЛИ ДРУГ ДРУГА НАСМЕРТЬ !
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ЗЕля попадает в жернова между БЕней и Порохом, а снизу его будет подгрызать Медведчук, баба Юля и Славко покусывать

мальчик захотел поиграться в ПРОЕКТ Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 8445

который закончится для него печально - скорее всего бегством в Таганрог.
почему в Таганрог? потому что Ростов "не резиновый" и двум преЗикам в нем не ужиться Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 5047
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а при чем здесь Ростов? янукович неплохо себе так на Рублевке устроился. причем сразу. а Ростов так - прессуха и уехал.
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железную дорогу просрали, порты морские просирают - по этому поводу не собираются... а поводу свободы слова - так это главное... ДЕБИЛЫ! они даже не задумываются, что ненависть к депутатам за менее года просиживания ими кресел в 10 раз больше, чем к вору парашенке... собирайтесь на заседание, пусть вас всех козлов закроют и приведут приговор в исполнение...
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Прихильниками Петушарія присвячуєтьться. Всплила Його власна стаття 11-го року про Жукова, де він каже на нього все те, що зараз кажуть ультро-праві кола Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 5331
https://youtube.com/watch?v=jCSu_rS8qXE
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СМИ повторно танцуют на граблях. Русская модель не допускает исключений. Первыми будут удавлены СМИ! Причём, те, которые привели зелёных к власти. Это ж очевидно - они более влиятельны.То же было при Яныке. Тогда продажные перестали густо платить, выдали темники и стали бить морды! УРА!
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Певно там, на плюсах, монтували плівки Гончарука.
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Ну фсё, не быть тебе мером ткаченко. 😷
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Нечисть вся должна скрыться, петухи уже пропели.
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точно, он тоже, как зиленский, хотел поживиться
детскими вещами ....
Коломрйский - Герой Украины,
зеленский - слуга Авакова
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Ткаченко не глава комитета по свободе слова. Там рулит Шуфрич.
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Слуги Народа Авакова принялись за журналистов ....
те же, которые в 13-м захватывали офис Батьківщини ?
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Все правильно!
Независимый председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сейчас объективно и неангажированно разберется с ситуацией с 1+1.
А то прям развели кумовство - каждый тянет мазу за свою кровную тему!
Вот Саша Ткаченко, как лицо совершенно не заинтересованное, ни морально, ни материально, во всем разберется и примет правую сторону!
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соєві сектанти в ступорі: по їхній версії Зе - слуга Коломойського, а тут такий конфуз )))
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шоу повинно продовжуватись, вони б ще наркоту собі підкинули і звинуватили пороха а то якось неправдоподібно Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко - Цензор.НЕТ 1725
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Г+Г возбудилось... Не делайте дешевых компиляций из прослушки.
Да, и говно всякое по стране не собирайте для так называемых новостей.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran

Чому СБУ легко вилучає докази прослушки Гончарука на 1+1, але навіть не починає розслідування прослушки Труби?...

Бо тоді доведеться всерйоз перевіряти факти із плівок Труби, а це, отже, значно важче, ніж визнати, що в країні прем'єр- «профан», а у президента - «порожнє місце».
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Какие конченые мрази оно и отот удот пишет нам закон ну мы дебилы..
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А что по этому поводу скажет главная какашомётка ртом какашек Бени журношлюха с телепомойки Г+Г некая Наташка МРАЗЬийчук? И про борщевой набор, что то она молчик, как дерьма в рот набрала. Впрочем почему как?
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А шо ж такое-то? Это же зеленое говно было за цензуру медиа.
А тут спалился Беня на подставе ЗЕ и сразу "А нас за что?"

Нет уж. Всех так всех...
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1+1 -нах!
Генпродюсер «1+1» заявил, что в этом сезоне покажут только русскоязычные мелодрамы

Группа "1 + 1 media" собирается самоокупиться до конца года, поэтому все мелодрамы, которые выйдут в весеннем сезоне будут русскоязычными.

Среда, 5 февраля 2020, 23:57

Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко - Цензор.НЕТ 8438 Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко - Цензор.НЕТ 8438 Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко - Цензор.НЕТ 8438 Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко - Цензор.НЕТ 8438

Об этом заявил генпродюсер "1 + 1" Максим Кривицкий в интервью "Детектор. Медиа".
"1+1" откладывает комедии до следующей осени, а весенний сезон проведет под знаком драм и мелодрам. Канал оставляет двухчасовой сериальный слот, в котором выйдут семь премьер под слоганом "Твои искренние сериалы", и рассчитывает на долю коммерческой аудитории 12-14% для своего вечернего прайма", - заявил Кривицкий.
Он заявил, что задача для группы "1+1 медиа" остается неизменным - выход на самоокупаемость к концу года.
"Речь не только о сетке вещания, но и о расходах на сервисные службы и транспорт (доставку сигнала. - ред.). Мы хотим покрыть все затраты", - пояснил Кривицкий.
Именно с бизнес-соображений, например, все мелодрамы, которые выйдут в весеннем сезоне будут русскоязычными.
"Сейчас в бизнес-цель группа не закладывала производство этого продукта на украинском языке и его дальнейшую адаптацию: в бизнес-модель заложено продажу продукта на русском языке", - пояснил генпродюсер "1 + 1".
По его словам, украинский русскоязычный продукт готовы покупать в Грузии, Беларуси, Казахстане и тому подобное.
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Операція підняття рейтингу? Відволікання уваги?


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Зеля несет имиджевые потери по всем направлениям 1) Мутка с некой транспортировкой газа за которую вынукждены платить все включая тех кто этим газом не пользуется 2) Рынок земли 90% украинцев не верят и не поверят никогда что соросята во главе с зелей этот рынок затевают с целью осчастливить бабу Галю Которая сможет продать свой пай и пустить деньги на карвалол Все понимают что земля окажется в руках решал олигархов и слуг маланского народа 3) не наказан ни один убийца Небесной сотни Не посажен ни один свинарчук брилиантовый прокурор и крышеватель рейдэров Мда не думал я что он так быстро опростоволосится и уже к весне утратит рейтинг Практически весь
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так быстро опростоволосится и уже к весне утратит рейтинг Практически весь



порохоботьське перебільшення

рейтинги так швидко не падають..
Парламентський комітет з питань свободи слова збирається на позачергове засідання у зв'язку з обшуками на "1+1", - глава комітету Ткаченко - Цензор.НЕТ 4857
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