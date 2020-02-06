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Все про:Крим (7182) Табачник Дмитро (60)

 Соратник Януковича, ексміністр освіти Табачник перебуває в окупованому Криму

Колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів, ексміністра освіти Дмитра Табачника помітили в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, колишнього українського політика помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в Сімферополі на вулиці Мате Залки.

"Крим.Реалії спробували зв'язатися з Дмитром Табачником, але його українські номери не обслуговуються. Редакція шукає інші способи зв'язатися з колишнім українським політиком, щоб дізнатися, як часто він відвідує анексований Крим", - йдеться в повідомленні.

Соратник Януковича, ексміністр освіти Табачник перебуває в окупованому Криму 01

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Після окупації Криму Росією в 2014 році Дмитро Табачник був внесений до санкційного списку Євросоюзу. У 2015 році Служба безпеки України оголосила його в розшук. Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. До цього йому було оголошено підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше повідомлялося, що Табачник переховується в Ізраїлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174090
 
 
 Топ коментарі
 
Этот хмырь начал вести пророссийскую и антиукраинскую деятельности задолго до майдана. Вот из-за таких сепаратизм и стал возможен.
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Скоро буде в Києві.Там йому,якесь місце у владі знайдеться.
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Табачник трохи не вписується у сьогоднішню команду, бо у нього не той вік в походження трохи підкачало.🙄
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Вся наволоч тікає в ізраель..! Що за країна така.. Що їх туди так манить
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Как что? это их историческая родина. сабачник тоже щироукраинской реформаторской начиональности.
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Не очень они в Израиль так хотят и убежать. Не так им там сладко живется как все думают. Во первых в Израиле их общипают как кур вытрусят все что можно. Во вторых в Израиле они никто и звать их никак и никаких прифиренций мягко говоря для них не будет, как на постсоветском пространстве где они как короли между холопов. В третьих в Израиле не такие уже они и евреи и не так коротко обрезаны. В четвертых в Израиле и климат и цены далеко не райские. Поетому Израиль для воров-беглецов лишь временное пристанище чтобы пересидеть кипишь, а потом или вернуться в свою родную говень или переехать в Европу или США.
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так они и едут туда чтобы схорониться на время и не отвечать за потужные реформы. А потом в стране кормления приходят к власти другие щирые реформаторы и они возвращаются.
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Походження нормальне,-шо и у Пети,Зели,Гроси,Бени,Яцика,Тягныбока,Бойко,Тымохи ну и т.д.
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Интересно, если етого предателя уничтожить как наши разведчики и партизаны уничтожали немецких генералов и их пособников на окупированных территориях, то СБУ выдаст героя окупантам тоесть Рашке?
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Этот хмырь начал вести пророссийскую и антиукраинскую деятельности задолго до майдана. Вот из-за таких сепаратизм и стал возможен.
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Скоро буде в Києві.Там йому,якесь місце у владі знайдеться.
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он уже был в киеве сразу после майдана. приезжа за бабками. И его винницкие мыролюбцы выпустили с бабками в землю обетованную. потому что он с винницкими реформистами адиннарот.
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Тсссс!!! Петеботы не любят такое вспоминать, что именно Петя всех рыгов и сепаров повыпускал в 2014 за малую долю. А потом уже убедившись что все убежали якобы позаводил уголовные дела чтобы холопам глаза засцать.
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ну так мыролюбец рыгающему аналу глаз не выклюет.
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Это было не тогда, когда Табачник в бане ЗЕ задней девственности лишил?

А не. ЗЕ ж тогда на Роисе кацапов в баньках развлекал.
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не зря он там ошивается,видать якорь бросит скоро..какие то мутки Х*йло мутит с рыгоублюдками.. Соратник Януковича, экс-министр образования Табачник находится в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3335..
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і что?! скоро він разом з портновим буде в печерському суді вимагати компенсацію! генпридурок юга зловив велику гибу?!
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Фото через клетку плохая примета, будет отбывать срок
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ЗЕлюпа в 2014 году ржет с потерь ВСУ на войне.
Соратник Януковича, ексміністр освіти Табачник перебуває в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4098
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я знову ж, в 3360-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти табачники, медведчуки, партнови, шуфричі, шефіри, сивохи, труханови, допи з гепами..і...і....і....і....!
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Странно, что не в Украине каким-нить советником ЗЕленых.
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