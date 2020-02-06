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Все про:Донецьк (552) окупація (2159) Казанський Денис (147)

 Ексвіцегубернатора Іркутської області РФ Пашкова призначили главою окупаційного "уряду ДНР"

Керівником окупаційного "уряду" в частині Донецької області, підконтрольній терористам, став громадянин РФ, який у 2015 році був віцегубернатором Іркутської області, Володимир Пашков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Денис Казанський.

Він зазначив: "Ще трохи про "громадянську війну".

Був у ДНР "прем'єр-міністр" Ананченко. А тепер тихо зник. Просто, без будь-яких пояснень пишуть, що в.о. прем'єра вже Володимир Пашков. Аха-ха, ну, правильно, навіщо холопам у "Народній Республіці" щось пояснювати. Все одно всі розуміють, що немає насправді ніякого "прем'єр-міністра", а є тільки смоляне чучелко. Сьогодні одне, завтра інше. І не важливо, як його звуть.

Утім, одна деталь все-таки важлива. Володимир Пашков - громадянин Росії. Уродженець міста Братська. До 2015 року він працював віцегубернатором Іркутської області.

Тож тепер у Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Братки ліквідували": "заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР" Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку (оновлено)

Ексвіцегубернатора Іркутської області РФ Пашкова призначили главою окупаційного уряду ДНР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174089
 
   
 Топ коментарі
 
Тонкие нюансы "гражданской войны" в Украине.
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Официальное признание оккупанта, явка с повинной. Но Европа сделает вот так:
Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова - Цензор.НЕТ 911
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А вы волновались. Вот вам и выборы которых вы так хотели. теперь Украине нужно только их признать и дело в шляпе. И можно Украину присоединять к *днр*.
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Официальное признание оккупанта, явка с повинной. Но Европа сделает вот так:

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ЗЕБЕня, требуем честных выборов по украинскому законодательству уже в октябре ! Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова - Цензор.НЕТ 965

дебилы....
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Вот в кремле и выбрали, а законодательство он на месте прочитает
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точняк
не уточняют тока, граждане каких стран принимают в ней участие
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А вы волновались. Вот вам и выборы которых вы так хотели. теперь Украине нужно только их признать и дело в шляпе. И можно Украину присоединять к *днр*.
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Вот так ***** мечтает и в Киеве назначать гауляйтеров. И весь мир молча схавает лишь бы не было войны
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Ну пока что не назначил. Сами выбрали. А вот следующего думаю уже просто назначат. Всем же пох. на все. Главное чтобы в Польше работы по уборке клубники и мытье посуды не заканчивались
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_Назначил. А выборы - то так, чистая формальность в наших реалиях. Принадлежащие олигархам СМИ предопределяют исход "выборов". Чей телек, тот и решает кто станет депутанами и президентом.
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Все правильно.
Их "электоральный майдан" это ни что иное как русская весна 2.0.
Следовательно следующего будут уже назначать напрямую из кремля.
А какая разница?

Собак много.
Можно продать и заплатить за коммуналку.😀
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Ничего не понял, но очень интересно.
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Та то вони не того призначили. На таку посаду треба було якутсько говноліпа пристроїти. Бо він розуміється на матеріалі з якого те убоге ордло зліплене.
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новый главный карбонарий - кармилец всей галактики.А что разве не нашлось кого нибудь назначить из местных папуасов?
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туземцам не верят - воруют стеклышки и прочие блестящие предметы
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Вашингтон намерен окончательно добить российский газопровод, на который Москва уже потратила около 10 миллиардов долларов, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информированные источники. Американцы планируют ввести санкции уже против европейских инвесторов российского газопровода, а также компаниям, которые будут покупать газ из "Северного потока-2".
В Вашингтоне уже готов новый законопроект с санкциями против "СП-2" на тот случай, если Москва решит достроить газопровод самостоятельно.
Цель санкций очевидна - окончательно похоронить проект и закрыть его. И будем откровенны - цель вполне реалистичная.
Разработаны весьма жесткие меры, которые сделают российский "Поток" бесполезным.
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для Пыни "война - фуйня - главное маневры".

за такие деньги турки делают реальный стелс-истребитель пятого поколения Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова - Цензор.НЕТ 6416
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газопровод в Турцию за 20 млрд. $, который по мнению экспертов не окупится в ближайшие 50 лет. Дал Турции кредит на непонятных условиях в 5 млрд. $ для покупки у самой-же России комплексов ПВО, которые турки передали США, для изучения характеристик.

Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает Крым российским. Также Эрдоган решил "добить" "окурок", пообещав Украине азербайджанский газ через газопровод ТАNАР, проходящий по территории Турции.
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пусть Пыня подключит к СП-2 канализацию Санкт-Ленинграда - не пропадать же трубе, и европейцам каку доставит прямо под нос - он такие понты любит Главой "ДНР" Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова - Цензор.НЕТ 5540
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...а вместо Чепушилина, скоро Захарченко - мент станет, и братва синежопая подтягиваться туда начнет....
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а мне вообще как то по барабану, пусть тамженашилюди волнуються. новый кацап устроит вам жизнь, бывал я в том иркутске - жопа жопой!!! я только за стену и ров.
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Все вірно,йде громадянська війна на донбасі,між українськими громадянами та кацапами.
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а наші зелохи хавають, та ще і шаурмою давляться...
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И при таких реалиях московитская гнида Ермак рассказывает про выборы на Донбассе в октябре.
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А избирком в Лугандоне пришлют из Кадыровщины и они насчитают традиционные 146%.
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я знову ж, в 3359-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Еще один "народный герой" встал в очередь в кафе "Ветерок".
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тоже шахтер только с шахты вылез ополчился как Главою "ДНР" Кремль призначив віцегубернатора Іркутської області РФ Пашкова - Цензор.НЕТ 8952
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..Иркутск -город "хлебный"...там полная жопа. только запах гари круглогодично стоит... Ексвіцегубернатора Іркутської області РФ Пашкова призначили главою окупаційного "уряду ДНР" - Цензор.НЕТ 6178..и толпы братов -китаиса допиливают тайгу....
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