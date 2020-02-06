 Ексвіцегубернатора Іркутської області РФ Пашкова призначили главою окупаційного "уряду ДНР"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Денис Казанський.
Він зазначив: "Ще трохи про "громадянську війну".
Був у ДНР "прем'єр-міністр" Ананченко. А тепер тихо зник. Просто, без будь-яких пояснень пишуть, що в.о. прем'єра вже Володимир Пашков. Аха-ха, ну, правильно, навіщо холопам у "Народній Республіці" щось пояснювати. Все одно всі розуміють, що немає насправді ніякого "прем'єр-міністра", а є тільки смоляне чучелко. Сьогодні одне, завтра інше. І не важливо, як його звуть.
Утім, одна деталь все-таки важлива. Володимир Пашков - громадянин Росії. Уродженець міста Братська. До 2015 року він працював віцегубернатором Іркутської області.
Тож тепер у Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд".
дебилы....
не уточняют тока, граждане каких стран принимают в ней участие
Их "электоральный майдан" это ни что иное как русская весна 2.0.
Следовательно следующего будут уже назначать напрямую из кремля.
А какая разница?
Собак много.
Можно продать и заплатить за коммуналку.😀
В Вашингтоне уже готов новый законопроект с санкциями против "СП-2" на тот случай, если Москва решит достроить газопровод самостоятельно.
Цель санкций очевидна - окончательно похоронить проект и закрыть его. И будем откровенны - цель вполне реалистичная.
Разработаны весьма жесткие меры, которые сделают российский "Поток" бесполезным.
за такие деньги турки делают реальный стелс-истребитель пятого поколения
Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает Крым российским. Также Эрдоган решил "добить" "окурок", пообещав Украине азербайджанский газ через газопровод ТАNАР, проходящий по территории Турции.