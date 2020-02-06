EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  2404  12
Все про:Зеленський (4374) наказ (222) ДБР (852)

 Зеленський підписав указ про нову структуру ДБР і Раду громадського контролю при Бюро

Президент України Володимир Зеленський затвердив організаційну структуру Державного бюро розслідувань і положення про Раду громадського контролю при ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі президента від 5 лютого 2020 №41/2020, опублікованому на сайті Глави держави.

Так, змінилася структура центрального апарату ДБР. Зокрема, у складі Бюро будуть утворені:

Головне слідче управління
Головне оперативне управління
Головне оперативно-технічне управління
Управління внутрішнього контролю
Управління забезпечення особистої безпеки
Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках
Управління правового забезпечення
Управління міжнародного співробітництва
Управління кадрової роботи та державної служби
Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації
Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку
Управління забезпечення діяльності
Управління інформаційних технологій
Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення
Патронатна служба.

Також, згідно з Указом глави держави, у структурі ДБР залишається 7 територіальних управлінь, розташованих у містах Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Києві. При ДБР також будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань і Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський 5 лютого 2020 року підписав Указ №42/2020, яким затвердив Положення про Раду громадського контролю (РГК) при ДБР і Порядок її формування.

Відповідно до Положення, основними завданнями Ради громадського контролю є забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань. РГК при ДБР заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань, розглядає звіти та затверджує свій висновок щодо них.

Також РГК обирає з-поміж членів Ради трьох представників у Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань. Серед завдань Ради - затвердження Правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань.

Згідно з новим Порядком, Рада формується на підставі відкритого конкурсу у складі 15 осіб строком на 2 роки. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, до складу якої входять особи, які мають вищу юридичну освіту, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет та не є членами політичних партій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронний комітет Ради продовжив термін подачі кандидатур на посаду глави ДБР до 11 лютого

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174088
 
 
 Топ коментарі
 
Насоздавали кучу новых органов а толку как не было так и нет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в ДБР не должны брать людей пророссийских. ДБР должно создаваться из патриотов идейных и высоко порядочных по морали! Должен быть контроль специальный, чтобы туда не попадала русская агентура и шпионы РФ.
 показати весь коментар
 
Насоздавали кучу новых органов а толку как не было так и нет.
 показати весь коментар
 
 
Зеля загрався! ДБР віддана на відкуп харківській мафії! Він повний придурок, чи просто осел?!
 показати весь коментар
 
это не структура - это структурище... минимум очередного толстозадого продажного хенерала сотворили... то, что там будут работать те, кто ничего делать не умеет - это не главное... главное - Зеленский думает, размышляет, улучшает, укрупняет, мыслью своей широкой дает правильные стратегические задания... вопрос только один, а не вводит ли он нас в оману своим словоблудием?
 показати весь коментар
 
бюрократи плодять одне одгого...
а нафіга вони державі ???
від них суцільні скандали, порушення закону та переслідування політично невдобних осіб.
 показати весь коментар
 
теперь будет кому у школьников компы оттяпывать .....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору