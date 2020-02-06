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Все про:обшук (846) 1+1 (66) Дубінський (54)

 СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський. ФОТО

Співробітники СБУ в межах справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука провели низку обшуків. Крім каналу "1+1", обшуки були проведені вдома у журналістів та ексспівробітників телеканалу "1+1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Дубінський.

Він зазначив: "Співробітники СБУ шукають записи Гончарука в дитячій кімнаті у колишнього співробітника 1+1", і опублікував відповідне фото:

СБУ провела обшук у ексспівробітника 1+1 Низовцева і вилучила компютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський 01

Також він опублікував пояснювальну дитини, що вона не змогла підготуватися до уроків, оскільки комп'ютер вилучила СБУ.

СБУ провела обшук у ексспівробітника 1+1 Низовцева і вилучила компютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський 02

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174087
 
 
 Топ коментарі
 
Заява от мамы, "я мав робити Природознавство" в 2019 году? СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовца и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7181
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та прибери ти від нього руки і воно не буде збуджувати тебе
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Тобто як? Нехай крадуть, паскудять, **********, а ми на це будемо просто дивитися?
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ЩОБ протидіяти тій цвілі треба перш за все РОЗУМІТИ то що ти кажеш ... а не дуркувати та молоти абияк .. СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2697
УКРАЇНЦІ НЕ є юдофоби. ЦЕ ДОВЕДЕНО!! СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 1185

І тут мова про мафіозну купку що згуртувалась довкола псевдо-єврейських традbцій. НЕ НАЦІОНАЛЬНІСЬ тих ашкєназі і не їх релігія Є проблемою для УКРАЇНИ, а їхня типово-мафіозна мішпуха.. кагал "сваі люді" СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2697
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И ребенка приплел, надо было еще упомянуть, что всех из дома выгнали. Кур и козу отправили в спец приемник. Провайдера арестовали. Против ЖЭУ завели дело. Облэнерго отмазал Ахметов.
А я рыдал в подушку - училку жалко
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Там починається я мама, учня 4-а прошу вибачення... а закінчується на якому я мав підготувати урок...
А по даті (2019),Дубінський взагалі просто "мольфарка" Магдалена СечеМочковська...
"Битва екстраСексів" просто!СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовця і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 1013
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Посмотрі на еті рожи,
Чємто всє оні похожи!
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І трійця тридибілінгу: дубінський, бужанський і такі куніцький...
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А мамаша грамотна, сама на "своїй" заяві не підписалась, так шо єслі шо... СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 182
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я не могу сдержать слёз.
кровавая сбу репрессирует юного натуралиста.
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якось дивно... Невже той хлопчик в хедер уроки не підготував.. Чому саме депутати=ашкєназі ту заяву підписали? СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовця і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 5002
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вы , платное троллоло зеленского , что хотели сказать ?
что офицеры делают достойные весчи, роясь в детских вещах ?
погоны нне пахнут, правда ?
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З чого взято,що риються в дитячих речах? Зі слів гаварящєй жопи каламойскага?
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мусора ваши братья, и вы не знаете их повадок ?
или зеленский ботоферму, как Петро , наладил ?
так Порошенку эти боты нагадили больше, чем визит к фирташу
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кловуну ніц налагоджувати не потрібно було,єта всьо била сдєлана да нєго валасатай жидовскай рукой с помасчью кАНАЛА г+г.
.....мусора ваши братья, и вы не знаете их повадок ?..... Ти забуло збрехати про тимчасово-нєсмєннага нашєга міністра авакяна СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовця і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7561
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коломойський-герод зебілів,а ти чувак, якщо 3.14здиш то хоч 3.14зди щось правдоподібне...
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"платное троло" к сожалению вы. Выше указанных субъектов назвать иначе как назвал их Орест Стеців язык не поварачивается.
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мама любіт скорость а дитині немає де готувати уроки бо сбу забрала компютєр
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Компутер теперь не вернется. Проверено.
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по сути, мусора забрали диск (сам комп это у них просто
подножный доход) на который могли щамисать что угодно
это просто метод мусорского гнилого запугивания журналистов
зеленнскиц с портновым и мертветчуком
делают грязные дела
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А что без компьютеров уже уроки не делаются? А Дубинский это тот "правдоруб" у которого мама (которая живет на одну пенсию), на "Бугатти" за почти один миллион долларов, "очень любит скорость" !!! Кстати у мамы этого очень "народного" депутата есть еще 19 квартир в Киеве - ну и просто напомню, она живет на одну пенсию !!!!
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три гандона: бужанський, тупинський та куницький
Їх бородата бабуся використає та викине, як завжди трапляється з такими виробами
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Прочитайте уважно заяву мамаші))) Там не природознавство, там грамоті вчиться треба.
Мамаша замість сина природознавство робить)))
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А что без компьютеров уже уроки не делаются? А Дубинский это тот "правдоруб" у которого мама (которая живет на одну пенсию), ездит, с его слов, на "Бугатти" за почти один миллион долларов,потому что "очень любит скорость" !!! Кстати у мамы этого очень "народного" депутата есть еще 19 квартир в Киеве - ну и просто напомню, она живет на одну пенсию !!!! Вот такие они "борцы" за свободу канала Коломойского !!!
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Готовят еду, уроки делают причем не на компьютере. Это собаке коломойского на заметку.
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А эти три пиараста помогали ребенку уроки делать шоле?
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низько прикриватися дитиною.уроки не робляться на компі
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Кто этого Дубинского продвигает?!! Из каждой розетки доносится его фамилия. Из каждого утюга.
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Дубинский, говорящая жопа Коломойского.
Так понятно? СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 8267
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Как жидва дружно вступилась за жидовский канал. И почему то не жалко ребенка.
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такі ДА!На відміну від НОРМАЛЬНИХашкєназі ці-типова мафіозна зграя=мішпуха"сваі люді" СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 6264
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Ну и впрямь Жесть . - Уроки за 2019 год . Да, при Дебила , - Это Сила.
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Природа (природознавство) не за что пострадала!
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Забыли в попыхах добавить, что ребенок "был в трусиках"!
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Ой, ржунимагу....дите домашнее задание не смогло приготовить без компа по.... природоведению. СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 1324 Вы это серьезно, жддепутаны? Сцыте на этих уе...ов, они бешеные!СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7190
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