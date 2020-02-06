 СБУ провела обшук у ексспівробітника "1+1" Низовцева і вилучила комп'ютер, на якому дитина готувала уроки, - Дубінський. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Дубінський.
Він зазначив: "Співробітники СБУ шукають записи Гончарука в дитячій кімнаті у колишнього співробітника 1+1", і опублікував відповідне фото:
Також він опублікував пояснювальну дитини, що вона не змогла підготуватися до уроків, оскільки комп'ютер вилучила СБУ.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.
УКРАЇНЦІ НЕ є юдофоби. ЦЕ ДОВЕДЕНО!!
І тут мова про мафіозну купку що згуртувалась довкола псевдо-єврейських традbцій. НЕ НАЦІОНАЛЬНІСЬ тих ашкєназі і не їх релігія Є проблемою для УКРАЇНИ, а їхня типово-мафіозна мішпуха.. кагал "сваі люді"
А я рыдал в подушку - училку жалко
А по даті (2019),Дубінський взагалі просто "мольфарка" Магдалена СечеМочковська...
"Битва екстраСексів" просто!
Чємто всє оні похожи!
кровавая сбу репрессирует юного натуралиста.
что офицеры делают достойные весчи, роясь в детских вещах ?
погоны нне пахнут, правда ?
или зеленский ботоферму, как Петро , наладил ?
так Порошенку эти боты нагадили больше, чем визит к фирташу
.....мусора ваши братья, и вы не знаете их повадок ?..... Ти забуло збрехати про тимчасово-нєсмєннага нашєга міністра авакяна
подножный доход) на который могли щамисать что угодно
это просто метод мусорского гнилого запугивания журналистов
зеленнскиц с портновым и мертветчуком
делают грязные дела
Їх бородата бабуся використає та викине, як завжди трапляється з такими виробами
Мамаша замість сина природознавство робить)))
Так понятно?