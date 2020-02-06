 За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію він опублікував у фейсбуці.

Білошицький зазначив: "Кількість ДТП на дорогах України за 2019 рік сягнула 160 675 випадків. 26 052 з цих ДТП — із потерпілими, у яких загинуло 3454 людини та 32 736 — травмовано.

Цікаві факти:

Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП.

У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою — 10% від усіх загиблих у 2019 році.

Пік травматизму спостерігався у липні та серпні — 19% від усіх травмованих у 2019 році.

П’ятниця та субота — дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами).

За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.

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Найпоширеніші види ДТП:

- зіткнення (63%),

- наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),

- наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.

Значна кількість ДТП із потерпілими була за наступним видами:

- зіткнення (41%);

- наїзд на пішохода (33%);

- наїзд на перешкоду (10%)

Основні причини ДТП потерпілими:

- перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);

- порушення правил маневрування – 5676 (22%);

- порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);

- недотримання дистанції – 1967 (8%);

- порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).

Нетверезі за кермом і ДТП:

- 5189 ДТП за 2019 рік зареєстровано саме через перебування водіїв у нетверезому стані;

- 1216 таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами, в яких 106 осіб загинуло та 1616 осіб травмовано.

ДТП за участю дітей:

- у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, з них – 3903 ДТП із потерпілими, у яких 164 дитини загинуло та 4435 дітей травмовано.

Пішоходи і ДТП:

- 8612 ДТП із загиблими та/або травмованими особами за участю пішоходів, що становить 33% від загальної кількості ДТП із загиблими та/або травмованими особами.

Це — не просто суха статистика. Це — безпека, життя і здоров'я наших громадян.

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Патрульна поліція, як і інші органи, максимально реагує й докладає зусиль, щоб ДТП на дорогах ставалося менше, щоб люди не гинули в автопригодах, щоб поїздка в інше місто, чи звичайний перехід вулиці пішоходом був безпечним.

І більшість дорожніх пригод можна попередити, попри їхню частоту та зовсім невтішну статистику. Зазвичай, щоб уникнути аварії – не потрібні жодні надздібності.

Достатньо лише дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій:

Уважно стежте за дорогою, навіть якщо у вас значний водійський досвід.

Завжди дотримуйтеся дистанції, адже навіть натискаючи на гальма, система спрацьовує лише через кілька секунд. Якщо дистанція між вами та іншим авто буде занадто маленька, то в екстреній ситуації уникнути зіткнення практично неможливо.

Перетинаючи перехрестя, звертайте увагу не тільки на світлофор. Обов’язково дивіться по сторонах. Для зіткнення досить одного неуважного водія.

Обережно перелаштовуйтеся в сусідню смугу й спочатку переконайтеся, що вона вільна. Пам’ятайте про існування сліпих зон, які невидимі в дзеркало заднього виду чи в бічні дзеркала.

Не забувайте про поворотники, коли плануєте перебудуватися в іншу смугу.

Перевіряйте справність автомобіля перед поїздкою: поворотників, стоп-сигналів, габаритних вогнів. Стежте за станом гуми і регулярно проходьте плановий технічний огляд.

Будьте особливо уважні, якщо на дорозі з’являється автомобіль зі спецсигналами – завжди давайте дорогу спецтранспорту.

Не відволікайтеся на телефонні розмови та інші зовнішні подразники. Завжди пристібайтеся. Робіть зупинки й відпочивайте, якщо ваша поїздка занадто довга.

Такі прості дрібниці можуть врятувати життя. Бережіть себе!"

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