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Все про:ДТП (2755) патрульна поліція (977) Білошицький Олексій (26)

 За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив актуальну інформацію про статистику ДТП, їхні причини та наслідки. Також він оприлюднив цікаві факти та поради для водіїв.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію він опублікував у фейсбуці.

Білошицький зазначив: "Кількість ДТП на дорогах України за 2019 рік сягнула 160 675 випадків. 26 052 з цих ДТП — із потерпілими, у яких загинуло 3454 людини та 32 736 — травмовано.

Цікаві факти:

Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП.

У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою — 10% від усіх загиблих у 2019 році.

Пік травматизму спостерігався у липні та серпні — 19% від усіх травмованих у 2019 році.

П’ятниця та субота — дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами).

За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Найпоширеніші види ДТП:
- зіткнення (63%),
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),
- наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.

Значна кількість ДТП із потерпілими була за наступним видами:
- зіткнення (41%);
- наїзд на пішохода (33%);
- наїзд на перешкоду (10%)

Основні причини ДТП потерпілими:
- перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);
- порушення правил маневрування – 5676 (22%);
- порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);
- недотримання дистанції – 1967 (8%);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).

Нетверезі за кермом і ДТП:
- 5189 ДТП за 2019 рік зареєстровано саме через перебування водіїв у нетверезому стані;
- 1216 таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами, в яких 106 осіб загинуло та 1616 осіб травмовано.

ДТП за участю дітей:
- у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, з них – 3903 ДТП із потерпілими, у яких 164 дитини загинуло та 4435 дітей травмовано.

Пішоходи і ДТП:
- 8612 ДТП із загиблими та/або травмованими особами за участю пішоходів, що становить 33% від загальної кількості ДТП із загиблими та/або травмованими особами.

Це — не просто суха статистика. Це — безпека, життя і здоров'я наших громадян.

Також читайте: За 9 місяців в Україні в ДТП загинуло 126 дітей, 3 392 дитини постраждали, - Білошицький

Патрульна поліція, як і інші органи, максимально реагує й докладає зусиль, щоб ДТП на дорогах ставалося менше, щоб люди не гинули в автопригодах, щоб поїздка в інше місто, чи звичайний перехід вулиці пішоходом був безпечним.

І більшість дорожніх пригод можна попередити, попри їхню частоту та зовсім невтішну статистику. Зазвичай, щоб уникнути аварії – не потрібні жодні надздібності.

Достатньо лише дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій:

Уважно стежте за дорогою, навіть якщо у вас значний водійський досвід.

Завжди дотримуйтеся дистанції, адже навіть натискаючи на гальма, система спрацьовує лише через кілька секунд. Якщо дистанція між вами та іншим авто буде занадто маленька, то в екстреній ситуації уникнути зіткнення практично неможливо.

Перетинаючи перехрестя, звертайте увагу не тільки на світлофор. Обов’язково дивіться по сторонах. Для зіткнення досить одного неуважного водія.

Обережно перелаштовуйтеся в сусідню смугу й спочатку переконайтеся, що вона вільна. Пам’ятайте про існування сліпих зон, які невидимі в дзеркало заднього виду чи в бічні дзеркала.

Не забувайте про поворотники, коли плануєте перебудуватися в іншу смугу.

Перевіряйте справність автомобіля перед поїздкою: поворотників, стоп-сигналів, габаритних вогнів. Стежте за станом гуми і регулярно проходьте плановий технічний огляд.

Будьте особливо уважні, якщо на дорозі з’являється автомобіль зі спецсигналами – завжди давайте дорогу спецтранспорту.

Не відволікайтеся на телефонні розмови та інші зовнішні подразники. Завжди пристібайтеся. Робіть зупинки й відпочивайте, якщо ваша поїздка занадто довга.

Такі прості дрібниці можуть врятувати життя. Бережіть себе!"

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За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький 01
За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький 02
За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький 03
За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174086
 
 
 Топ коментарі
 
если нет мозгов, дороги не помогут.
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или наоборот больше. Так ямки заставляют водителей держать скорость на многих участках 40-6- км\ч, а по хорошим дорогам они бы летали как угорелые.
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соя. начинайте всхрюкивать что эти аварии устроили проклятые евробляхеры.
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это больше чем за шесть лет войны погибло Воинов на восточном фронте !
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Забыл добавить,что как минимум 50 % дтп из-за состояния наших дорог и "ямкового ремонту" ( на котором 70- 80 % денег воруется").
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Если бы были дороги, то ДТП стало бы меньше....
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или наоборот больше. Так ямки заставляют водителей держать скорость на многих участках 40-6- км\ч, а по хорошим дорогам они бы летали как угорелые.
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Согласен, как только под домом положили новую дорогу, так грузотранспорт начал летать и пофиг что жилой район . Пришлось на собрании принять норму и перекрыть один заезд, зато теперь объезжают и неедут по газонам и детской площадке
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соя. начинайте всхрюкивать что эти аварии устроили проклятые евробляхеры.
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ти ж потомок славетного роду, так чому скочуєшся до вафелсбургу? Хрюкнув та тащишся? За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький - Цензор.НЕТ 5971
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страшная и печальная статистика, прямь не знаю, за пяную езду, превышение скорости и тэхнически не исправным авто (особенно шины, рулевая, тормоза) реальная посадка и конфескация авто, иначе цыфри не улучшиться.
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так по пьяне немного относительно аварий совершено. Их к стати и не было никогда много. Просто такая "статистика" как обычно является основой для принятия в верхнем шапито "законов" которые служат одному - прокорму расплодившейся мусорвы. Например вспомнить дибильные " законы" об обязательном включении головного света осенью зимой и весной. иди повышение штрафа за непристегнутый ремень, или за разговор по телефону. Это только кормежка для гаишной мусорвы и не более.
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а вам не ввели обьязательное использование ближних фар или тумманых? Тогда точно лохи у вас правила принимает.
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А боимся и переживаем из-за каких то "коронавирусов"...
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Нужна накопительная система штрафных баллов, как в Германии.
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еше проще. нужны дороги по которым можно безопастно передвигаться. а не мыролюбно отреформированные до состояния гиперлупа направления.
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зарано в тебе весняне загострення почалося... соя, миролюбно, гиперлупа... старайся тримати себе в руках, а то часи зараз такі, що хтось і не подивиться, що ти хворий За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 7215
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На дорогах гибнет в 10 раз больше людей чем на войне. А "уставшие от войны" ноют про какую-то "кровавую бойню" на фронте.
Требуем остановить "кровавую бойню" на дорогах! Надо просто отвести машины с дорог и перестать ездить. Кто против - тот за "кровавую бойню".
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а сколько селёдки погибло ради шуб!!!!
остановим этот геноцид - кто против тот за
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3454 людини! Який жах!

Та такими темпами ми і без війни з кацапами одне одного на дорогах повбиваємо. За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 840
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а скажите дорогие, - КАКАЯ ЧАСТЬ ПОГИБШИХ УБИЛАСЬ ИЗ ЗА ДЫР НА ДОРОГАХ И ИЗ ЗА ОТКЛЮЧЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ ?
автодор - суки!
коммунальщики - падлы!
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таки да, "Все кругом суки, только мы с тобой Сарочка хорошие" за ЗЕБЕню голосовали За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3495
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- тки да, Срулечка... голосовали... НО ШО ТЕБЕ НЕ НРАВИЦА У ЙОМ? ВОРОВ САДИТЬ...
БАНДИТОВ С ЗАЛОВ ВЫГОНЯИТЬ... ГАС СДЕШЕВЛЯИТ... ПЛЕНЫХ СПАСАИТ...
ВОРОВ-БОКСЁРОВ С МЕРАВ ГОНИТЬ...
- так шо тебе не то? шо тибе спокойно спать мешаит? иди до равина и ему мороч голову, а меня остав у покое !
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Единственное, что радует, так это то что в мокшостане погибло 18 тысяч. в дтп, они там вымирают с еще большими темпами. На этом хорошие, новости заканчиваются, странные комментарии это псевдоИкспертов, где виноваты то дураки на дорогах, то комунальщики, то ямки, то еще кто то. Вместо того, чтобы просто обратиться к международному методу борьбы со смертностью на дорогах, мы бьемся головой об стену и хотим таким образом улучшить ситуацию За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4446
За примером слишком далеко идти не надо, в Осло за целый год на дорогах не погиб не один человек, ни один водитель, ни один пешеход, ни один велосипедист!!! Ну ладно, один все же погиб, но это был расиянский дипломат (тупо врезался в остановку на скорости), поэтому не считается За 2019 год в стране произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 7032
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А где то в скандинавии в каком то городе - за год - ни одного дтп. Не, точно нам в Европе делать нечего. А если учесть все дтп с судьями, прокурорами, ментами и как их отпускают - гнать в три шеи, варвары.
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Это в Хельсинки - столице Финляндии.
Там ограничение скорости в 30км/ч. Причём они то аккуратно соблюдают.
У нас и 50км/ч в городах никто не соблюдает. И где-то 80% ДТП именно по этой причине
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Все чим може займатись брехун Билошицький)))
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Всегда соблюдайте дистанцию, ведь даже нажимая на тормоза, система срабатывает только через несколько секунд.

На чем они ездят?!! И что они курят?
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Відсутня графа про політично вмотивовані вбивства на дорогах під час війни.
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Но Украинцы переживают за коронавирус, который убил 500 азиатов, а не за идиотов вокруг.
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