 За 2019 рік у країні сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинуло 3454 особи, - Білошицький. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію він опублікував у фейсбуці.
Білошицький зазначив: "Кількість ДТП на дорогах України за 2019 рік сягнула 160 675 випадків. 26 052 з цих ДТП — із потерпілими, у яких загинуло 3454 людини та 32 736 — травмовано.
Цікаві факти:
Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП.
У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою — 10% від усіх загиблих у 2019 році.
Пік травматизму спостерігався у липні та серпні — 19% від усіх травмованих у 2019 році.
П’ятниця та субота — дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами).
За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.
Найпоширеніші види ДТП:
- зіткнення (63%),
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),
- наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.
Значна кількість ДТП із потерпілими була за наступним видами:
- зіткнення (41%);
- наїзд на пішохода (33%);
- наїзд на перешкоду (10%)
Основні причини ДТП потерпілими:
- перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);
- порушення правил маневрування – 5676 (22%);
- порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);
- недотримання дистанції – 1967 (8%);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).
Нетверезі за кермом і ДТП:
- 5189 ДТП за 2019 рік зареєстровано саме через перебування водіїв у нетверезому стані;
- 1216 таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами, в яких 106 осіб загинуло та 1616 осіб травмовано.
ДТП за участю дітей:
- у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, з них – 3903 ДТП із потерпілими, у яких 164 дитини загинуло та 4435 дітей травмовано.
Пішоходи і ДТП:
- 8612 ДТП із загиблими та/або травмованими особами за участю пішоходів, що становить 33% від загальної кількості ДТП із загиблими та/або травмованими особами.
Це — не просто суха статистика. Це — безпека, життя і здоров'я наших громадян.
Патрульна поліція, як і інші органи, максимально реагує й докладає зусиль, щоб ДТП на дорогах ставалося менше, щоб люди не гинули в автопригодах, щоб поїздка в інше місто, чи звичайний перехід вулиці пішоходом був безпечним.
І більшість дорожніх пригод можна попередити, попри їхню частоту та зовсім невтішну статистику. Зазвичай, щоб уникнути аварії – не потрібні жодні надздібності.
Достатньо лише дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій:
Уважно стежте за дорогою, навіть якщо у вас значний водійський досвід.
Завжди дотримуйтеся дистанції, адже навіть натискаючи на гальма, система спрацьовує лише через кілька секунд. Якщо дистанція між вами та іншим авто буде занадто маленька, то в екстреній ситуації уникнути зіткнення практично неможливо.
Перетинаючи перехрестя, звертайте увагу не тільки на світлофор. Обов’язково дивіться по сторонах. Для зіткнення досить одного неуважного водія.
Обережно перелаштовуйтеся в сусідню смугу й спочатку переконайтеся, що вона вільна. Пам’ятайте про існування сліпих зон, які невидимі в дзеркало заднього виду чи в бічні дзеркала.
Не забувайте про поворотники, коли плануєте перебудуватися в іншу смугу.
Перевіряйте справність автомобіля перед поїздкою: поворотників, стоп-сигналів, габаритних вогнів. Стежте за станом гуми і регулярно проходьте плановий технічний огляд.
Будьте особливо уважні, якщо на дорозі з’являється автомобіль зі спецсигналами – завжди давайте дорогу спецтранспорту.
Не відволікайтеся на телефонні розмови та інші зовнішні подразники. Завжди пристібайтеся. Робіть зупинки й відпочивайте, якщо ваша поїздка занадто довга.
Такі прості дрібниці можуть врятувати життя. Бережіть себе!"
Требуем остановить "кровавую бойню" на дорогах! Надо просто отвести машины с дорог и перестать ездить. Кто против - тот за "кровавую бойню".
остановим этот геноцид - кто против тот за
Та такими темпами ми і без війни з кацапами одне одного на дорогах повбиваємо.
автодор - суки!
коммунальщики - падлы!
БАНДИТОВ С ЗАЛОВ ВЫГОНЯИТЬ... ГАС СДЕШЕВЛЯИТ... ПЛЕНЫХ СПАСАИТ...
ВОРОВ-БОКСЁРОВ С МЕРАВ ГОНИТЬ...
- так шо тебе не то? шо тибе спокойно спать мешаит? иди до равина и ему мороч голову, а меня остав у покое !
За примером слишком далеко идти не надо, в Осло за целый год на дорогах не погиб не один человек, ни один водитель, ни один пешеход, ни один велосипедист!!! Ну ладно, один все же погиб, но это был расиянский дипломат (тупо врезался в остановку на скорости), поэтому не считается
Там ограничение скорости в 30км/ч. Причём они то аккуратно соблюдают.
У нас и 50км/ч в городах никто не соблюдает. И где-то 80% ДТП именно по этой причине
На чем они ездят?!! И что они курят?