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Все про:імпічмент (197) Трамп (2155) Сенат США (131)

 Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент

Американські сенатори в середу визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами звинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сенатори більшістю голосів відкинули обидва пункти звинувачення: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес. У першому випадку за виправдання Трампа виступили 52 сенатори, а 48 визнали його винним. У другому випадку виправдати президента вирішили 52 члени сенату, а 47 визнали його винним. Проти Трампа проголосував тільки один республіканець - Міт Ромні, на першому голосуванні який визнав його винним у зловживанні повноваженнями.

Для того щоб президента США визнали винним, і, отже, відсторонили від посади, потрібно, щоб дві третини сенаторів виступили на підтримку хоча б одного пункту звинувачення. Таким чином процес імпічменту в конгресі завершився. Трамп залишається на посаді президента.

Трамп став третім президентом в історії США, проти якого ініціювали процедуру імпічменту. Першим був Ендрю Джонсон у 1868 році, другим - Білл Клінтон у 1998 році. Всіх президентів виправдав сенат.

Читайте також: У нас хороші, теплі стосунки зі США. Не впевнений, що на них якось впливає ситуація з імпічментом Трампа, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174085
 
 
 Топ коментарі
 
а жаль, надо было кышнуть Рыжего Клоуна - корефана Пыни !
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Трамп самый сильный президент новейшую историю и никто его гнать не будет-у него реальная поддержка. У Демов нет кандидата.
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Тебе и Трамп не подходит? Чего ты на весь мир зол?
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Ну что в США как и в России и Европе и Украине сидят "куртизанки" коим жалко самим отпрыгивает о властного корыта
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Именно это и ожидалось. Теперь,Демы с треском проиграют президентские выборы.
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не факт!

перевес то жидковат - всего 4 голоса Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 1694
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А як там по загальній підтримці. Наскільки я помню за бабцю Клінтон проголосувало більше американців, ніж за рижого пенса - і тільки система виборців дозволила йому стати президентом.
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конда-то и за обаму проголосовало меньше но он стал президентом благодар электоральной системе. Не помню в первый или второй срок.
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теперь Трампа будут гнать как затравленную лису пока не поймают. у демократов не было шанса. пока. но Трамп - самый слабый през за всю историю США.
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Трамп самый сильный президент новейшую историю и никто его гнать не будет-у него реальная поддержка. У Демов нет кандидата.
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Недавно собрал десятки тысяч на своё ралли в...Ню-Джерзи!))))) Демы собирают сотни фанатиков-придурков! Самый слабый?))))- чувак переписал НАФТу под Америку, вот-вот подпишут новый договор с Китаем! Новый налоговый кодекс и много чего хорошего сделал! Пишите есче!)))
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а неграм он субсидии-пособие по безработице оставил на том же уровне?
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он не то что ватный, он просто неадекват. Или ребенок 7 летний, балуется в интернете.
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руцкии ты обьясни, то чтоТрамп уже не чмо? Ваши долбанные бабки ***** не будет зжигать портрет рыжика?
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Це Ти де таку херню вичитав? Трамп нагнув Китай... Перед яким обама пританцьовував.. Трамп поставив на місце німечину.. Показуючи що від нього залежить як хто і скільки буде постачати їм газ.. Трамп утвердив США як імперію
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а жаль, надо было кышнуть Рыжего Клоуна - корефана Пыни !
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Какая неожиданность!
И кто бы мог подумать?
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И совсем не страшно Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 6065
ТАК ЧТО НАДО ФОКУС С ИМПИЧМЕНТОМ ТЕПЕРЬ ПОВТОРИТЬ В УКРАИНЕ
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если не дай Бог со своим законом про землю сунуться
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Позитивное у тебя что то за день было? Или вокруг только Зрада и Зубожиння?
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Ну что позитивного может быть в Словакии - Зеля там жить вообще не дает.
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Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 5634

Вот поздравляем МЧС с профессиональным праздником . выступил премьер и министр МВД -гражданская женщина
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женщина-мужчина, какая разница? Или Человек определенного пола-расы-веса более желателен на должности министра?
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О, как! Там какая-то нервная и известная тётя порвать изволила его речь... А он, оказывается- невиновен!
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Родителей надо показать специалистам. Издеваются над ребенком.
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Звичайно, хто ж його імпічменить, якщо рудий чубчик Хабад кришує.
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Дружбану путлера развязали потные ручонки.
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Трамп- позор США. Такого позорного президента в америке никогда не было.
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Не правда. Откройте глаза! Это они хотят (!) чтобы вы так все видели! Чем реально Демы помогли Украине!?
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Что не правда? Рашисты за Трампа топили все время - это как раз правда. И выиграть выборы ему рашисты помогли, подкинув компромат на Клинтоншу.
Украине демократы помогали точно также, как и республиканцы. Вот только именно Трамп приказал заморозить помощь Украине. Это правда и это ФАКТЫ.
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Рашисты могут топить за кого угодно! Трамп -проамериканский президент.
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Вообще не аргумент - любой президент США проамериканский.
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Он сам себя назвал «американским националистом»- Демы взвыли!
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Да какая разница, как он себя назвал? Главное, как он поступает.
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Трамп заморозил по одной причине- БАЙДЕН! Что делал сынок вице-президента в одной из самых коррумпированных стран зарабатывая миллионы без соответствующих знаний и подготовки? И кто предоставил ему эту работу!? И кто донёс до Трампа!? Может те же люди что продали Клинтон досье на Трампа!? Глаза откройте наконец! Самые болезненные санкции против России ввели приТрампе.
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Верно - Трамп заморозил помощь, шантажируя Украину тем, чтобы тут начали дело против сына его политического оппонента. Это очевидное преступление.
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А янелох ответил что у него свой генпрокурор и усе сделает- на себя смотри.
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Трамп самый прокацапсакий ватник за всю историю США. Так откровенно кацапам ещё никто не прислуживал как рыжый ватный поц
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Згодна, він дійсно - ганьба. Але, як з'ясувалось, досидить свій термін. Демократія вона така, небездоганна, але краще за неї ще ніхто нічого не вигадав.
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Не волнуйся так!
Тебя никто не обещал депортировать в штаты.
Можешь спокойно наслаждаться зеленским!
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Демократы США обгадились с импичментом Трампу по полной!Вместо 67-и голосов,необходимых для победы,получили 47-м.Даже многие республиканцы не ожидали такого единства своих избранников!Вот это круто!God bless America!
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Так это шо ш получается: Байдену вот-вот небо с овчинку покажется? Или забудется инцидент? Как вы полагаете?
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То, что не нашлось 2/3 голосов в Сенате за импичмент Трампу вовсе не означает, что есть хоть что-то на Байдена.
Да и президента США изберают вовсе не в сенате.
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Ну, это общеизвестно. Однако, как очевидно: Трамп невиновен. А есть- оппонент, который Байден... Пока что есть...
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"как очевидно: Трамп невиновен."
Вовсе нет. Очевидно, что республиканцы не захотели сдавать Трампа, а отнюдь не то, что он якобы невиновен.

"А есть- оппонент, который Байден..."
И что? В США генпрокурор президенту не подчинен.
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И это- общеизвестно. Однако, дело против Трампа- прогорело. Это есть факт. Теперь- возможна ответка. Собственно- это и всё.
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Никто и ничего не забудет: следствия уже начаты и по Байдена и по заговору в ФБР (извините что встрял).
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При чем! Что Трамп друг Путина распространили сами русские, продав досье английскому шпиону, а у того купили Демы- и началось! Три года копали- ничего не нашли кроме следов заговора внутри ФБР! Трамп- лучший ! И я за него даже не голосовал впервые как и многие, но теперь Демы сами выстрелили себе в ногу. Слушаю кандидатов - одно и тоже:как убрать Трампа! Коммунист маразматик Сандерс, брехуха социалистка Ворен, гей и псевдоветеран Будачедж! Жгите есче!))))
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А! Байден! Старый дебил, который не знает уже на каком мире он находится! Ога! И сын коррупционер ему очень поможет. Кстати!!! Сыночек Пелоси тоже там же обшивался! Погуглите!
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Да??? О сыночке нервной тёти- не подозревал даже. Непременно поГУГЛю. Благодарю.
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Он быстренько спрыгнул, но вертелся тоже-даже видео есть
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U.S. House Speaker Nancy Pelosi's son, Paul Pelosi Jr., "was an executive of a gas industry company that did business in Ukraine."
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...ну теперь Дон развернется!!!... Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 5995...Европу на уши поставит с Турцией, Ливией, Сирией, Афганом, Ираном и пр. китаиса- братанам расеянским....всем мало не покажется....
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Ага, развернется. Задом своим рыхлым обвисшим развернется и приспустит трусишки. Уже Ким его мордой в говно мокнул, потом Эрдаган ссмачно умыл. Скоро и аятолла мокнет, а потом и Насралла и Асад.
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ВИнторогая ватка под левыми флажками усераеца топит за такого же ватного Трампа...ну понятное дело лутший друг расиюшки Трампуша..
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"Ватный Трамп"(с). Это, канешна- перл! А кто ещё ватный? Помпео? Или, он ваааще вражина, после того как что-то наболтал, о Крыме. Или- не наболтал. Мир занят каким-то тотальным троллингом. ********, честно говоря.
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Вони так усєраюца, що навіть не помічають, як з них матрьошки випадають. Лахта тут відпрацьовує наповну. Без Трампа ху#лостан геть загнеться, тому на цього рудого клована вся надія.
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Від вас тут 19 коментарів. Звичайно про вас. Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 7688
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Можливо тому, що я в Америці з 97 року і цікавлюсь політикою?
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При чому, найбільшими матрьошками із яких випадає лахта, являються половини ваших співгромадян!
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Не відволікайтесь на мене, продовжуйте працювати. А я продовжу спостерігати за вами.
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Спостерігайте за своїм курятником, шановна пані. Всього найкращого.
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Нам как то плевать будет он президентом или нет.
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республиканцы превратились в вонючих рыгов. Жалкое и отвратительное зрелище.
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Трамп,Обама,мл.,ст.Буши,Клинтон..,и прочия и етсетера,******** давать надо Шуфричу(так надо,ибо достоин),и вкладывать деньги в Южмаш и кб Морозова,хотя сам в Харькове люблю только музыковедовдушелюбов из "Металиста" и их главного,ну к братьям в Польшу свалил.Тот шо *****,*****м назвал.Дещиця кажись,от блін гарна ж Людина.
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Тут все зрозуміло. Трампу показали червону картку. Але імідж країни понад усе. Американці...
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Теперь Трамп будет на 100% подчинятся республиканцам, и подпишет даже ядерный удар по Кремлю, если партия скажет "ДА".
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Блестящая операция по перевербовке Трампа , вчера был кремлевский, а сегодня стал на 100% вашингтонский.
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Да, обделались демо-порохоботы, причем уже второй раз! После провала со спец прокурором и этого импичмента, эта Пелоси должна уйти в отставку, а нет - то погнать ее в три шеи! Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент - Цензор.НЕТ 703
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Байден безнадійно програв кокуси в Айові якомусь жовторотому сопляку.
Краще республіканці ніж черговий демократ Клінтон, Обама які відібрали в України один ЯЗ, інший уран, а в скрутну хвилину прислали три подушку, дві палатки й соросячий гейпарад по серед Києва.
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Как бы Трамп ни выкрутился, а запах не пропал. В том числе и украинский запах. И как теперь своими развязанными руками он распорядится.....вопрос конечно, интересный
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