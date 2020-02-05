 Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Сенатори більшістю голосів відкинули обидва пункти звинувачення: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес. У першому випадку за виправдання Трампа виступили 52 сенатори, а 48 визнали його винним. У другому випадку виправдати президента вирішили 52 члени сенату, а 47 визнали його винним. Проти Трампа проголосував тільки один республіканець - Міт Ромні, на першому голосуванні який визнав його винним у зловживанні повноваженнями.
Для того щоб президента США визнали винним, і, отже, відсторонили від посади, потрібно, щоб дві третини сенаторів виступили на підтримку хоча б одного пункту звинувачення. Таким чином процес імпічменту в конгресі завершився. Трамп залишається на посаді президента.
Трамп став третім президентом в історії США, проти якого ініціювали процедуру імпічменту. Першим був Ендрю Джонсон у 1868 році, другим - Білл Клінтон у 1998 році. Всіх президентів виправдав сенат.
перевес то жидковат - всего 4 голоса
И кто бы мог подумать?
ТАК ЧТО НАДО ФОКУС С ИМПИЧМЕНТОМ ТЕПЕРЬ ПОВТОРИТЬ В УКРАИНЕ
Вот поздравляем МЧС с профессиональным праздником . выступил премьер и министр МВД -гражданская женщина
Украине демократы помогали точно также, как и республиканцы. Вот только именно Трамп приказал заморозить помощь Украине. Это правда и это ФАКТЫ.
Тебя никто не обещал депортировать в штаты.
Можешь спокойно наслаждаться зеленским!
Да и президента США изберают вовсе не в сенате.
Вовсе нет. Очевидно, что республиканцы не захотели сдавать Трампа, а отнюдь не то, что он якобы невиновен.
"А есть- оппонент, который Байден..."
И что? В США генпрокурор президенту не подчинен.
Краще республіканці ніж черговий демократ Клінтон, Обама які відібрали в України один ЯЗ, інший уран, а в скрутну хвилину прислали три подушку, дві палатки й соросячий гейпарад по серед Києва.