 Трамп залишається президентом США, Сенат не підтримав імпічмент

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сенатори більшістю голосів відкинули обидва пункти звинувачення: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес. У першому випадку за виправдання Трампа виступили 52 сенатори, а 48 визнали його винним. У другому випадку виправдати президента вирішили 52 члени сенату, а 47 визнали його винним. Проти Трампа проголосував тільки один республіканець - Міт Ромні, на першому голосуванні який визнав його винним у зловживанні повноваженнями.

Для того щоб президента США визнали винним, і, отже, відсторонили від посади, потрібно, щоб дві третини сенаторів виступили на підтримку хоча б одного пункту звинувачення. Таким чином процес імпічменту в конгресі завершився. Трамп залишається на посаді президента.

Трамп став третім президентом в історії США, проти якого ініціювали процедуру імпічменту. Першим був Ендрю Джонсон у 1868 році, другим - Білл Клінтон у 1998 році. Всіх президентів виправдав сенат.

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