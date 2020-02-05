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Все про:ПАРЄ (640) Рада Європи (224) Пейчинович-Бурич (4)

 Рада Європи повідомила про схвалення процедури покарання щодо країн-порушників

Комітет міністрів Ради Європі 5 лютого схвалив "нову додаткову" процедуру між комітетом і Парламентською асамблеєю (ПАРЄ) щодо покарання держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов'язань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє сайт Ради Європи.

"Впровадження цієї процедури справді є результатом дискусій, проведених на Гельсінській міністерській сесії (17 травня 2019 г.), під час якої було наголошено на необхідності узгоджених дій з метою посилення здатності організації ефективніше реагувати в ситуаціях, коли держава-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, основних принципів та цінностей, які підтримує Рада Європи", - сказано в повідомленні.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що вітає схвалення цієї процедури.

29 січня Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив нову додаткову процедуру щодо серйозних порушень країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов'язань, вона визначає, за яких умов може бути застосована процедура обмежень проти країни-порушника.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174082
 
 
 Топ коментарі
 
знов кацапів гнобити будуть по гібридному. Совет Европы сообщил об одобрении процедуры наказания в отношении стран-нарушителей - Цензор.НЕТ 4990
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протів кого? і шо то за процедура?
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знов кацапів гнобити будуть по гібридному. Совет Европы сообщил об одобрении процедуры наказания в отношении стран-нарушителей - Цензор.НЕТ 4990
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просить нарушителя вернуться...пускай башляет, подлец, как же мы его ненавидим...
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Зробили висновки і повернули підерацію?! По процедурі! Єврошлюхи довбані!!!
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«6 февраля 2020
Трампа признали невиновным в злоупотреблении властью. Трансляция на сайте Конгресса.»
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«Армата» ффсьо.
«Российский перспективный танк Т-14 «Армата» лишился возможности установки на него дизельного двигателя, создаваемого в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Чайка», поскольку последняя будет закрыта, сообщает Mil.Press Военное.»
Будемо спостерігати, як вони будуть намагатись добратися до нашого 1500 сильного, українського дизеля, що на «Оплоті».
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Та що та Європа, коли ООН почне діяти? СССР з ООН виключили за напад на Фінляндію, а тут половина Європи тільки мріє про поцілунки з ВВП.
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Тоді з Гітлером теж таке було.
Якби не Черчіль.
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Пан сильно ошибается. ООН в 1939 ещё не было в принципе. Была Лига наций. Такая же дохлая структура как и ПАСЕ....
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Полудохлое ПАСЕ превратилось ещё в более никчемную организацию. Торговать принципами всегда легко, а вот защищать трудно. Видимо забыли в Европе Адольфа..... Ничего, он о себе скоро напомнит....
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