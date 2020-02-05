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 ВООЗ попросила 675 млн доларів для боротьби з поширенням китайського коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я потребує 675 млн доларів для здійснення заходів проти поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у заяві ВООЗ у Twitter.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.

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"Сьогодні ми запускаємо стратегічний план готовності та реагування .... Ми просимо 675 мільйонів доларів США задля фінансування цього плану протягом наступних трьох місяців", - заявив на пресконференції у Женеві очільник ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174081
 
 
 Топ коментарі
 
Это для очередной классификации уровня угрозы?
ВОЗ запросила 675 млн долларов для борьбы с распространением китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7629
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Вот и выгодоприобретатели подали голос. Пилите, Шура, пилите.
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Мировые бюрократы хотят денег, чтобы устраивать всякие конференции, летать на них бизнес-классом, жить в элитных отелях с блекджеком и шлюхами.
Борцы, блин.
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Это для очередной классификации уровня угрозы?

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Та віддайте їм Вону. Вона їх всіх там Таміфлю вилікує в момент.
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Да, уж,... умеют индусы бабки отмывать не хуже наших ..
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Пригласите коронавирус в Минск на переговоры. Лучше с вирусом договориться мирно чем воевать
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Вот и выгодоприобретатели подали голос. Пилите, Шура, пилите.
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Ждем обязательную всеобщую "вакцинацию". Зомби-вирус уже готов
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Мировые бюрократы хотят денег, чтобы устраивать всякие конференции, летать на них бизнес-классом, жить в элитных отелях с блекджеком и шлюхами.
Борцы, блин.
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Во молодчаги.
Но те, кто занимается управляемым термоядом, всех перещеголяли.
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Термояд - миф, да? ВООЗ попросила 675 млн доларів для боротьби з поширенням китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 4292 И атомов вообще не существует, а солнце светит и греет по божьей воле, а не из-за термояда.
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Управляемая термоядерная реакция - миф и распил бабла!
Я сказал!

А если точнее, это ещё в 50 годы прошлого века доказал академик Тамм.
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Ты, веришь в вечный двигатель и философский камень?
За тобой уже выехали!
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Я верю в науку. А ты - невежественный мракобес. Именно такие и верят в перпетуум мобиле.
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залишилось вже трохи почекати...
ITER in2019
все виглядає науково та цілком прийнятно
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Ничего, 70 лет ждали, ещё подождем.
Некоторые, правда, купят новые яхты и виллы.
Но, как говорят, дурневи радисть.
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