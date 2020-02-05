 ВООЗ попросила 675 млн доларів для боротьби з поширенням китайського коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у заяві ВООЗ у Twitter.
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.
"Сьогодні ми запускаємо стратегічний план готовності та реагування .... Ми просимо 675 мільйонів доларів США задля фінансування цього плану протягом наступних трьох місяців", - заявив на пресконференції у Женеві очільник ВООЗ.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Борцы, блин.
Но те, кто занимается управляемым термоядом, всех перещеголяли.
Я сказал!
А если точнее, это ещё в 50 годы прошлого века доказал академик Тамм.
За тобой уже выехали!
ITER in2019
все виглядає науково та цілком прийнятно
Некоторые, правда, купят новые яхты и виллы.
Но, как говорят, дурневи радисть.
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