 ВООЗ попросила 675 млн доларів для боротьби з поширенням китайського коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у заяві ВООЗ у Twitter.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.

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"Сьогодні ми запускаємо стратегічний план готовності та реагування .... Ми просимо 675 мільйонів доларів США задля фінансування цього плану протягом наступних трьох місяців", - заявив на пресконференції у Женеві очільник ВООЗ.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.