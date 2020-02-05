 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.
"Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються", - підкреслив Іван Баканов.
Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.
Зазначається, що слідчими Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТ3) в приміщеннях Кабінету Міністрів України, вчинені організованою групою за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.359 КК України.
Слідчими та оперативниками СБУ встановлено, що до проведення незаконного використання СТ3, отримання, монтування і розповсюдження аудіозаписів можуть бути причетні окремі особи, які періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській.
Слідчі дії також проводились і в інших осіб, у тому числі щодо працівників правоохоронного органу, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.
когда обосрался со страха...
Все увидели, что организовать прослушку в кабмине, нет никакой проблемы.
PS
При всем неуважении к "1+1", у меня есть вопрос: разве во время этого разговора Гончарука, присутствовали журналисты?
Аудіозапис нетаємної наради потріьен для того, щоб потім зробити з нього протокол наради на паперовому носії. Щоб потім порезультатам наради керівник розписав завдання, що кому робити.
І даже єслі. Ето ж нє врємєна баригі мародьора, когда гнобілі журналістов, отбіралі у ніх квартіри, і машини, так что мамє нє на чьом било кататься.
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отаке
Мнения 05-фев, 19:229 1 391 0
"Я не буду вам помогать..."
- Как у вас тут найти такую-то улицу?
- Вы на российских номерах, я не буду вам помогать.
И мне все равно, кто мне сейчас скажет, что они "с миром приехали". Это давно уже не важно, потому что война не окончена.
Я искренне не понимаю, что мы можем требовать от Анкары, когда сами этих шагов не делаем? Шутка ли - Эрдоган уважает нашу армию, говоря, "Слава Украине", а мы сами на высшем уровне ей этого не говорим!
Мы закидываем удочку в общество по поводу продажи воды в Крым - но от Турции ожидаем шагов по поддержке нашего суверенитета. Да, это зачитывается с листика перед миллионами, но не Анкара нам что-то должна, когда мы сами своим суверенитетом вот так торгуем...
Это чувство засело глубоко внутри - неприятие врага. Это кое-что уже на уровне генетики, когда ты боишься высоты, не любишь молоко, выбрасываешь мусор четко в урну и не помогаешь русским. Никак. Потому что болит, это как тупая боль на всю оставшуюся жизнь.
И Рада сегодня открыла заседание выступлением хора Веревки, который уничтожил свою репутацию, а кто-то с трибуны кричит про то, что "надо нашим людям облегчить жизнь, это наша задача.... Бла, бла, бла..."
Почему никто не говорит, что нашим людям мозги нужны в первую очередь? А сотням тысяч - прежде всего чувство безопасности, которого просто НЕТ?
И потом они судорожно ищут деньги, которых не хватает в бюджете. А я вам скажу, что когда ты чувствуешь себя незащищенным, то первый инстинкт - хрен с ними, с налогами.
Если завтра война с новой силой - то только ты сам сможешь о себе позаботиться. О себе, о детях и родителях. Так что будь они мудрыми политиками, обеспечили бы людям самое первое, базовое - уверенность, что их способны защитить. А тогда и бизнес перестанет бежать.
А пока остается хмуро отворачиваться от заезжих гастролеров с российскими номерами, чувствуя, что тебе будто плюнули в душу. И не важно, что они "приехали с миром".
Мой мир рухнул еще в 2014-м.
Елена Кудренко
Ну шо ж - наблюдаем, как жаба будет хлебать гадюку.
Ну не нужно собственное государство трём четвертям населения, ничего с этим не поделать. Они мечтают только целовать в *опу московского Царя. Иначе зачем бы избирать "гетманом" откровенного новомалоросса ?
Чисто животные потребности - жрать досыта, ржать весело, срать легко и непринужденно. Поэтому для 73% реально армия, вера, мова, Родина - пустые слова. ***** или ЗЕ - какая разница.
все знают как ее зовут, как выглядит и где она живет, а найти никак не могут, черта
Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".
"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
Я даже не знаю как реагировать))))