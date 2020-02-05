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 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.

"Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються", - підкреслив Іван Баканов.

Читайте також: Тривають слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1"

Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.

Зазначається, що слідчими Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТ3) в приміщеннях Кабінету Міністрів України, вчинені організованою групою за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.359 КК України.

Дивіться: На "1+1" йде обшук СБУ. ВIДЕО

Слідчими та оперативниками СБУ встановлено, що до проведення незаконного використання СТ3, отримання, монтування і розповсюдження аудіозаписів можуть бути причетні окремі особи, які періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській.

Слідчі дії також проводились і в інших осіб, у тому числі щодо працівників правоохоронного органу, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Обшуки на 1+1 відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174079
 
 
 Топ коментарі
 
Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов - Цензор.НЕТ 5662 Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов - Цензор.НЕТ 6857

когда обосрался со страха...

Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов - Цензор.НЕТ 1407
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Ткаченко, чего так разнервничался? Узбагойся, убогий. Директор СБУ говорит, что все нормально, никто ни на кого не давит. А значит и тебе нет причин нервничать. Или все-же есть?
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То, что "слушал" Беня было понятно уже давно. Вопрос -- Через кого? Кто позарился на его "аргументы"?
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вот вот Баканов ты Беню задержал уже... Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 97 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 3229 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 396 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 4581 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 8494 Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 4957
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Торги. Громкое дело "полиграфов" помните? Замнут, когда будет нужно.
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Ткаченко, чего так разнервничался? Узбагойся, убогий. Директор СБУ говорит, что все нормально, никто ни на кого не давит. А значит и тебе нет причин нервничать. Или все-же есть?
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он тут о демократии кричит, а там ****** законы двигает в угоду режиму ...
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Такое ощущение , что все усаживаясь по Удобнее смотрят Очередной Сериал , похожий на Мексиканский , только С Украинскими Реалиями.
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это типа Пан ДО-Аию на вилле в Сакраменто под Жмеринкой кушает сало и ходит в Синагогу.... Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 3339
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а що, Баканов беню посміє щемити? Не вірю...
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Торги, Для истинных "торгашей" -- дело святое.
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І правильно робите. Винуватим виявиться якийсь простий журналіст, який "писав" Гончарука на касетний магнітофон. А специ діючі, чи відстані - ні-ні. Та й Бєня у той час вдома був, тому не причетний.
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Бенин пудель занервничал. А почему рыги тоже так всполошились они же вроде оппозиционеры??? А зебилы?Шуфричи и Дубина одного дерева яблоки.
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Еще сильнее нервничает Ткаченко. К чему бы это ? Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 5191
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Ну один результат этой прослушки точно есть.
Все увидели, что организовать прослушку в кабмине, нет никакой проблемы.
PS
При всем неуважении к "1+1", у меня есть вопрос: разве во время этого разговора Гончарука, присутствовали журналисты?
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не було там прослушки як такої. Там був протокольний аудіозапис нетаємної наради. Але він якимось чином потрапив до беніного Г+Г.

Аудіозапис нетаємної наради потріьен для того, щоб потім зробити з нього протокол наради на паперовому носії. Щоб потім порезультатам наради керівник розписав завдання, що кому робити.
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А в студии Г+Г на протокольную запись наложили шумы и помехи, чтобы создать видимость нелегальной прослушки. Вопрос тут -- Через кого? Кто позарился на Бенины "аргументы"?
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А Дубінскій, почємуто іспугался. Ето ж нє он запісивал.
І даже єслі. Ето ж нє врємєна баригі мародьора, когда гнобілі журналістов, отбіралі у ніх квартіри, і машини, так что мамє нє на чьом било кататься.
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Да потому что на этом канале он заработал десятки квартир и машин это из того что известны а сколько в самом деле ему Беня платил что лил помои на Порошенко один Бог знает.
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запомните эти каналы , которые работают на Беню и Кремлевский блок .... сами попалились Резидент.. #SOSМы обращаемся ко всем украинским анонимным телеграмм каналам, которы относятся к разным группам влияния и часто не разделяют мнение друг-друга. Андрей Ермак инициировал информационную кампанию против всех нас и сейчас необходимо продемонстрировать власти, что есть солидарность как у журналистов. Мы приводили пример Сороса, который создал в Украине систему НКО/СМИ/ЛОМов/экспертов тронув одного из них они начинают атаку на власть, вот почему с ними считаются и бояться трогать. Сейчас если мы не ответим консолидированной позицией на замашки зазнавшегося царедворца Андрея Ермака то Офис Президента не остановиться. Мы будем благодарны всем кто присоединиться к нашей борьбе против произвола отдельных личностей в команде президента.

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отаке
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А не завадило б коломойшиних гельмінтів кованим підбором почавити..)
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Пока детектор лжи под рукой, проверяй Петра - не промажешь!
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Эрдоган уважает нашу армию, говоря "Слава Украине", а что наши политики?
Мнения 05-фев, 19:229 1 391 0

"Я не буду вам помогать..."

- Как у вас тут найти такую-то улицу?

- Вы на российских номерах, я не буду вам помогать.

И мне все равно, кто мне сейчас скажет, что они "с миром приехали". Это давно уже не важно, потому что война не окончена.

Я искренне не понимаю, что мы можем требовать от Анкары, когда сами этих шагов не делаем? Шутка ли - Эрдоган уважает нашу армию, говоря, "Слава Украине", а мы сами на высшем уровне ей этого не говорим!

Мы закидываем удочку в общество по поводу продажи воды в Крым - но от Турции ожидаем шагов по поддержке нашего суверенитета. Да, это зачитывается с листика перед миллионами, но не Анкара нам что-то должна, когда мы сами своим суверенитетом вот так торгуем...

Это чувство засело глубоко внутри - неприятие врага. Это кое-что уже на уровне генетики, когда ты боишься высоты, не любишь молоко, выбрасываешь мусор четко в урну и не помогаешь русским. Никак. Потому что болит, это как тупая боль на всю оставшуюся жизнь.

И Рада сегодня открыла заседание выступлением хора Веревки, который уничтожил свою репутацию, а кто-то с трибуны кричит про то, что "надо нашим людям облегчить жизнь, это наша задача.... Бла, бла, бла..."

Почему никто не говорит, что нашим людям мозги нужны в первую очередь? А сотням тысяч - прежде всего чувство безопасности, которого просто НЕТ?

И потом они судорожно ищут деньги, которых не хватает в бюджете. А я вам скажу, что когда ты чувствуешь себя незащищенным, то первый инстинкт - хрен с ними, с налогами.

Если завтра война с новой силой - то только ты сам сможешь о себе позаботиться. О себе, о детях и родителях. Так что будь они мудрыми политиками, обеспечили бы людям самое первое, базовое - уверенность, что их способны защитить. А тогда и бизнес перестанет бежать.

А пока остается хмуро отворачиваться от заезжих гастролеров с российскими номерами, чувствуя, что тебе будто плюнули в душу. И не важно, что они "приехали с миром".

Мой мир рухнул еще в 2014-м.

Елена Кудренко
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Бєня породив маріонетку на мотузочках, він його і знищить.
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Беня - типа Сороса, только местного разлива - "деньги не пахнут", особенно, когда они большие.
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Це вони роблятъ, аби показати свою об'єктивністъ. Бачте, ми ж не тільки Прямий ''трусимо'', а й наш рідний ''Мову на хліб не намажаш''.
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А зачем Коломойскому прослушивать Гончарука, если, как утверждают порохнявые, президент и правительство его рабы? Может все-таки не рабы? Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 9888
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Куршавельський баклан шукає виток інформації про профанів вову-льошу в редакції "Гроші"?! Далеко піде, особливо коли посилати будуть регулярно!
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Т.е. Беня таки понял, что Приват ему возвращать не торопятся бо МВФ денег не даст. А ЗЕ понял, что Беня не успокоится.

Ну шо ж - наблюдаем, как жаба будет хлебать гадюку.
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Всё это пустая суета. Реально - Украине, как независимому государству, осталось существовать несколько месяцев. Осенью будут "выборы в ОРДЛО", затем - легализация террористических "народных милиций", и Портнов с Ермаком получают собственную армию. После чего малейшая вооружённая провокация приведёт к тому что с Банковой раздастся вопль: "караул, попытка госпереворота", и просьба к добрым старшим братьям о военной помощи.

Ну не нужно собственное государство трём четвертям населения, ничего с этим не поделать. Они мечтают только целовать в *опу московского Царя. Иначе зачем бы избирать "гетманом" откровенного новомалоросса ?
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Там все гораздо примитивнее.
Чисто животные потребности - жрать досыта, ржать весело, срать легко и непринужденно. Поэтому для 73% реально армия, вера, мова, Родина - пустые слова. ***** или ЗЕ - какая разница.
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Так и я о том же; Вы сказали то же самое, другими словами.
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говорят, ищут какую-то бородатую бабушку.

все знают как ее зовут, как выглядит и где она живет, а найти никак не могут, черта Обшуки на "1+1" відбуваються в рамках справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов - Цензор.НЕТ 3354
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а бабуся така, що здатна отрмувати аудіозаписи (можливо, і документи, в т.ч. таємні) з Кабміну; не виключено, що і з офісу на Банковій...
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"Наш враг не Россия": Брагар засветился в скандале с патриотическим кино. Видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=-OzzGH4jNJE&feature=emb_logo

Уже будучи нардепом, в эфире телеканала "Рада" он заявил, что"Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне "Киборги" и "Донбасс", поскольку они не приносят прибыль.
"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование". Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", "Бешенная свадьба", "Квартал 95".

"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале.
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне.
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А мне сегодня знакомый зебил сказал что Брагар порохобот
Я даже не знаю как реагировать))))
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Радоваться: достойное пополнение "команды".
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Так что, это значит Коломойский копал под Гончарука?!!

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Шото они так все медленно делают, что вероятность того, что доделают - ничтожна.
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Пока все будут вопить про "замах на пресу", команда молодых мародёров таки протащит закон о продаже земли.
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Ага и водичка уже подорожала под шумок на 20%
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Бенин говнюк докипишевался, отставляя Гончарука , забыл что паленная шапка выдает ... ? Нет не забыл - уверовал, что таких элитных сук как он, не трогают в эти зеленые времена .
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А шо Баканов , пока канал Прямый ФАС не дал, какие-то смазки гнал в оправдание прпосроченному отчету об этой прослушке ...
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