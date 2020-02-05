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Все про:ВР (5732) Арахамія (215) ринок землі (91)

 Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі

У "Слузі народу" активно працюють з депутатами як своєї, так і інших фракцій, щоб переконати їх підтримати законопроєкт про ринок землі, який можуть винести на голосування у другому читанні вже 6 лютого.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Будемо переконувати словом і ділом. Точно вам гарантую: не буде ніяких (підкупів депутатів – ред). Не може бути (грошових – ред.) заохочувань взагалі", – так голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував те, що навіть не всі "слуги" готові підтримати законопроект.

"Зі всіма фракціями домовляємось, за винятком ОПЗЖ і "Батьківщини". Вони заважають. Неконструктивні абсолютно. Просто блокують. Думаю, що завтра теж будуть блокувати", – сказав він про роботу з іншими фракціями, які не мають наміру голосувати за законопроєкт.

При цьому Арахамія не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, що під час розгляду законопроєкту про ринок землі у сесійній залі можлива присутність президента Володимира Зеленського.

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"Поки що в мене такої інформації немає. Але якщо він буде приїжджати і буде заблокована трибуна, то навіщо йому приїжджати?" – сказав голова фракції.

Заступник голови аграрного комітету Павло Халімон у коментарі Радіо Свобода теж зазначив про активну роботу "Слуг народу" щодо залучення якомога більшої кількості голосів за законопроєкт про ринок землі: "Ми до сих пір намагаємося переконати тих колег, в яких ще позиція не сформована".

Одна з головних причин, через яку частина "слуг" і представники інших політичних сил відмовляються наразі підтримати законопроєкт – відхилення або ж взагалі ігнорування їхніх правок комітетом.

Утім, Павло Халімон запевнив у коментарі Радіо Саобода, що комітет "розглянув усі правки".

"Ми не змогли врахувати всі правки повністю, але врахували їх частково. Яким чином? Велика кількість депутатів подавали такі ж самі правки, як і фракція "Слуга народу". Тому, я вважаю, що вони враховані частково, оскільки вони відповідають за духом, за текстом, за змістом тим правкам, які подавали ми", – пояснив Халімон.

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174075
 
 
 Топ коментарі
 
Тут вопросы назрели к Голобородьке. Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.

- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
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Поховали Віслюка як засранця. Видно роги, видно ноги, видно яйця
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Тут вопросы назрели к Голобородьке. Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.

- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
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Кстати, про Оман-это был отдых или всё-таки официальный визит?
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Ни то ни другое! Ему туда, т.е. в офшоры, Путин за лояльность бабла закинул!
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і де ті лярди, шо їх крав порох, а нова власть нє?
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и что же отвечает наш Святоликой Бубочка Российского замеса и Израильского пошива с вкраплением парашенских родимых пятен........
АНАЛИЗЫ СТАДИОН ОНО ТОРГУЕТ НА ВОЙНЕ...Я ПОКА НЕ НАЧИНАЛ
НЕ СТРЕЛЯТЬ А ЛУЧШЕ ОТСТУПИТЬ А ЕЩЕ ГАРНЕЕ Я НЕ ЛОХ И ВЫБРОСИМ БЕЛЫЙ ФЛАГ..и вообще какая Разница.... Украина сама по себе или Федеральное образование РФ будет Украина
меня тута уже к тому времени не будет....
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Ты для начала о себе немного расскажи пожалуйста что умеешь и на что способен добрый человек и без обид, но форум же должен ориентироваться и модераторам понравится
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А ты проживи на мою пенсию в 2000 грн. с начала, а потом и будешь задавать свои тупоголовые вопросы. В это и есть мой главный ориентир сегодня. Жалеешь зебилов? Тогда расскажи тут всем об их зарплатах для начала ориентиров, о том, как эти гавнюки готовятся завтра разворовать украинские земли, почему ни один вор-еврей так и не наказан до сих пор, почему банда Бандюковича постепенно возвратилась уже вся в Украину и преспокойно визжит в полном составе на всех каналах. В общем постарайся тут никого больше не учить жить на форуме, глядишь и люди к тебе потянутся.
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Будем убеждать словом и делом, но без подкупов, - Арахамия о поиске голосов для поддержки законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 8260Прочиталось...
Будем убеждать словом и делом, но без продуктов,
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Поховали Віслюка як засранця. Видно роги, видно ноги, видно яйця
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шантажом шоле? Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8222не.одним кнутом не получится,надо и пряник
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Смотри что бы тебя самого не от свиздели...)
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Из Арахамии в будущем выйдет классный продавец шаурмы, если не сбежит или не посадят.
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Блін, задовбав вже цей хорьок неголений! Шо воно взагалі в Україні робить?! Нехай до своєї абхазії пістує! Там тепер рашка та повна дупа! Єму понравіцца!)
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Він дєвачкам-зебілочкам нравіццо. Кажуть, шо він такий сімпатічний. Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 5007
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А ЯК ЖЕ ВСЕ ТАКИ ДУМКА НАРОДУ? Народ- він такий: коли його ображають-терпить довго, а вирішує швидко.
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Ну зачем мусолить Закон о земле если всё это уже было в мире, в других странах? Ознакомьтесь и с их опытом , примите закон и идите дальше по теме "Эконимика Украины!
Вообще надо взять опыт самых быстро развивающихся стран вместе с их внутренними социальными и экономическими законами. Начните жить по ИХ ЗАКОНАМ и будет вам (нам) счастье!
Нет же шь , - сидят, пистят про то не знаю шо, абы делать вид, шо заняты важными делами...
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ЯЗНАЮ Яумный уверен что все тут так подумали или так бы хотелось ну прям как в сказке которую сам себе придумал да нет ты больше чем тут подумали ты САМЫЙ САМЫЙ Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 1296
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Привет ЮАНЗЯ ЙЫНМУЯ раскажи лучше про коронавирус Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 9022
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"Будем убеждать"... А до того убеждения, что так делать нельзя, что так будет хуже не воспринимались. А теперь вот вдруг убедят. Совершенно бесплатно- правда правда... Жрите, нарид. Будет вам и третья платежка, и четвертая и пятый угол. Не только Шариков- и почки, и печень, и весь свой поганый ливер распродадите. Порошенко вас, халявщики дебилами сделал? Хуже не стало? Прикололись? Наминали своё "а вдруг" свалится счастье, и всего то трудиться- голос свой поганый отдать... Жрите.
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Результат голосования по дерибану земли (10тыс. га в одни руки) должен сразу быть обнародован,так чтобы быстро успеть приготовить нужное кол-во фонарных столбов для "народных" избранцев.😄
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Арахамия с Кивой будет натурой рассчитываться. Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8393
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ЭТОТ ЗЕЛЕНОСРАКИЙ ПРИДУРОК САМ НАПРАШИВАЕТСЯ НА АНАЛЬНЫЙ СЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ВИЛ !
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Ну, убеждать так убеждать. Сам захотел.
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Пусть эта чурка едет к себе на кавказ в аул и там землю продает.
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Что значит"делом" если не подкупом? По печенкам?
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Ну риги тут проти, бо їм рейтинг треба піднімати. Розуміють, що якщо 75 % електорату проти відкриття ринку землі, то треба тримати нюхальник за вітром. А "Батьківщина" і "Свобода" все правильно говорять. ******* мовчать, бо самі після президентських виборів хотіли такий "закон" прийняти.
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Если ты намекнёшь ему что на картинке типа Юлька кому то попу бьёт , он тебе лайк поставит ,можешь проверить пятак добрый парнишка и Юлька у него в авторитете Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 6558
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Упс. А народ продавати землю не планує. Його бажання не збігаються з хотелкою " чиїхось слуг". То в даній, конкретній ситуації, насра.ь на цей народ. Як там з обіцяним Зеленським народовладдям?
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Без денег?!!! Лучше расскажи как крышуете таможенных барыг, сколько вам отстегивает Слюсарев (смотрящий за Харьковской обл., в т.ч. за таможнями)?!!! Выбрали, вместо барыг, снова барыг, только в квадрате!!!
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В чому переконувати? В тому, що ви хочете протягнути Закон, якого немає в жодній успішній країні? Легалізацію лендлордів домашніх і транснаціональних компаній? Де там про реальну підтримку малого і середнього фермера? Не будьте самовбивцями. За цей "закон" вас посадять замість картоплі.
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Что Слуги разбежались и Обрели себе новых Господ .Голосов Нет, денег Нет , а Совести и не Было.
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... БАНДА Зе ..
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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де тут сміятись??? Бо геть вже не смішно, дивлячись на те, як руйнує країну жадібна та тупа КВНбанда...
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То, что будут бить, возможно ногами, понятно.
А какие слова при этом будут приговаривать?
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Ще момент:
Точно вам гарантирую: не будет никаких (подкупов депутатов. - Ред). Не может быть (денежных. - Ред.) поощрений вообще"Источник: https://censor.net.ua/n3174075
Тут по Фрейду. Ніхто за язика не тягнув. Значить раніше такі ситуації були, що тут "точно гарантують".
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какімі дєламі, зєбіли , ви будєтє убєждать? какіє у вас дєла?
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Тисячи гектаров с/х земли в одни руки- это хотелки провокаторов-барыг, которые хотят уничтожить Украину.На примере Израиля- подавляющая площадь земель с/х назначения Израиля (93%) находится в государственной собственности . Право собственности на земли с/х назначения, находящихся в государственной собственности в Израиле не продается, но имеет право продавать право на оренду.Это рыночный механизм-продать право на временное право владеть. Запрет на отчуждение прав собственности на земельные участки в Израиле ведь направлен ​​также и на предотвращение изменения их целевого назначения. Рыночный оборот земель с/х назначения,которые находятся в государственной собственности означает, что право собственности остается в Земельного управления Израиля, а покупатель покупает долгосрочное право аренды. Продажа прав аренды земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности происходит на открытых земельных торгах (тендерах). Позиция Израиля в возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами жесткая и однозначна- покупка нерезидентами сельскохозяйственных земель запрещена. Однако законодательством предусмотрена возможность приобретения гражданами других стран прав аренды и она возможна только в случае получения разрешения от Земельного управления Израиля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.Только 7% -ов с/х земли Израиля в частной собственности на сегодня-т.е свободно продается и покупается.
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
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"Добрым словом и пистолетом делом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне Арахамия.
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не хочешь - заставим, не можешь - обманем.
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Задовбали, падлюки! Воду в Крим не дамо; землю евреям не продамо; Україну кацапам не віддамо! Крапка!
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если они примут завтра про тысячи гектаров - нам конец!!! не дай Бог!!
и как они решат вопрос с оккупированными территориями?
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Ахамевший, смотри шоб тебя не начали убеждать дубиной прамеж ухов.
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