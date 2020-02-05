 Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Будемо переконувати словом і ділом. Точно вам гарантую: не буде ніяких (підкупів депутатів – ред). Не може бути (грошових – ред.) заохочувань взагалі", – так голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував те, що навіть не всі "слуги" готові підтримати законопроект.

"Зі всіма фракціями домовляємось, за винятком ОПЗЖ і "Батьківщини". Вони заважають. Неконструктивні абсолютно. Просто блокують. Думаю, що завтра теж будуть блокувати", – сказав він про роботу з іншими фракціями, які не мають наміру голосувати за законопроєкт.

При цьому Арахамія не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, що під час розгляду законопроєкту про ринок землі у сесійній залі можлива присутність президента Володимира Зеленського.

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"Поки що в мене такої інформації немає. Але якщо він буде приїжджати і буде заблокована трибуна, то навіщо йому приїжджати?" – сказав голова фракції.

Заступник голови аграрного комітету Павло Халімон у коментарі Радіо Свобода теж зазначив про активну роботу "Слуг народу" щодо залучення якомога більшої кількості голосів за законопроєкт про ринок землі: "Ми до сих пір намагаємося переконати тих колег, в яких ще позиція не сформована".

Одна з головних причин, через яку частина "слуг" і представники інших політичних сил відмовляються наразі підтримати законопроєкт – відхилення або ж взагалі ігнорування їхніх правок комітетом.

Утім, Павло Халімон запевнив у коментарі Радіо Саобода, що комітет "розглянув усі правки".

"Ми не змогли врахувати всі правки повністю, але врахували їх частково. Яким чином? Велика кількість депутатів подавали такі ж самі правки, як і фракція "Слуга народу". Тому, я вважаю, що вони враховані частково, оскільки вони відповідають за духом, за текстом, за змістом тим правкам, які подавали ми", – пояснив Халімон.

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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