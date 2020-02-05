 Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Будемо переконувати словом і ділом. Точно вам гарантую: не буде ніяких (підкупів депутатів – ред). Не може бути (грошових – ред.) заохочувань взагалі", – так голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував те, що навіть не всі "слуги" готові підтримати законопроект.
"Зі всіма фракціями домовляємось, за винятком ОПЗЖ і "Батьківщини". Вони заважають. Неконструктивні абсолютно. Просто блокують. Думаю, що завтра теж будуть блокувати", – сказав він про роботу з іншими фракціями, які не мають наміру голосувати за законопроєкт.
При цьому Арахамія не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, що під час розгляду законопроєкту про ринок землі у сесійній залі можлива присутність президента Володимира Зеленського.
"Поки що в мене такої інформації немає. Але якщо він буде приїжджати і буде заблокована трибуна, то навіщо йому приїжджати?" – сказав голова фракції.
Заступник голови аграрного комітету Павло Халімон у коментарі Радіо Свобода теж зазначив про активну роботу "Слуг народу" щодо залучення якомога більшої кількості голосів за законопроєкт про ринок землі: "Ми до сих пір намагаємося переконати тих колег, в яких ще позиція не сформована".
Одна з головних причин, через яку частина "слуг" і представники інших політичних сил відмовляються наразі підтримати законопроєкт – відхилення або ж взагалі ігнорування їхніх правок комітетом.
Утім, Павло Халімон запевнив у коментарі Радіо Саобода, що комітет "розглянув усі правки".
"Ми не змогли врахувати всі правки повністю, але врахували їх частково. Яким чином? Велика кількість депутатів подавали такі ж самі правки, як і фракція "Слуга народу". Тому, я вважаю, що вони враховані частково, оскільки вони відповідають за духом, за текстом, за змістом тим правкам, які подавали ми", – пояснив Халімон.
Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
АНАЛИЗЫ СТАДИОН ОНО ТОРГУЕТ НА ВОЙНЕ...Я ПОКА НЕ НАЧИНАЛ
НЕ СТРЕЛЯТЬ А ЛУЧШЕ ОТСТУПИТЬ А ЕЩЕ ГАРНЕЕ Я НЕ ЛОХ И ВЫБРОСИМ БЕЛЫЙ ФЛАГ..и вообще какая Разница.... Украина сама по себе или Федеральное образование РФ будет Украина
меня тута уже к тому времени не будет....
Будем убеждать словом и делом, но без продуктов,
Будем убеждать словом и делом...
Вообще надо взять опыт самых быстро развивающихся стран вместе с их внутренними социальными и экономическими законами. Начните жить по ИХ ЗАКОНАМ и будет вам (нам) счастье!
Нет же шь , - сидят, пистят про то не знаю шо, абы делать вид, шо заняты важными делами...
Що означає "і дєлом"?Можливо це?
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
А какие слова при этом будут приговаривать?
Точно вам гарантирую: не будет никаких (подкупов депутатов. - Ред). Не может быть (денежных. - Ред.) поощрений вообще"Источник: https://censor.net.ua/n3174075
Тут по Фрейду. Ніхто за язика не тягнув. Значить раніше такі ситуації були, що тут "точно гарантують".
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
пистолетомделом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль КапонеАрахамия.
и как они решат вопрос с оккупированными территориями?