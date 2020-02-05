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 Політика України
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Все про:ВР (5748) Арахамія (215) ринок землі (91)

 Арахамія про пошук голосів за ринок землі: Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів

У "Слузі народу" активно працюють з депутатами як своєї, так і інших фракцій, щоб переконати їх підтримати законопроєкт про ринок землі, який можуть винести на голосування у другому читанні вже 6 лютого.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Будемо переконувати словом і ділом. Точно вам гарантую: не буде ніяких (підкупів депутатів – ред). Не може бути (грошових – ред.) заохочувань взагалі", – так голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував те, що навіть не всі "слуги" готові підтримати законопроект.

"Зі всіма фракціями домовляємось, за винятком ОПЗЖ і "Батьківщини". Вони заважають. Неконструктивні абсолютно. Просто блокують. Думаю, що завтра теж будуть блокувати", – сказав він про роботу з іншими фракціями, які не мають наміру голосувати за законопроєкт.

При цьому Арахамія не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, що під час розгляду законопроєкту про ринок землі у сесійній залі можлива присутність президента Володимира Зеленського.

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"Поки що в мене такої інформації немає. Але якщо він буде приїжджати і буде заблокована трибуна, то навіщо йому приїжджати?" – сказав голова фракції.

Заступник голови аграрного комітету Павло Халімон у коментарі Радіо Свобода теж зазначив про активну роботу "Слуг народу" щодо залучення якомога більшої кількості голосів за законопроєкт про ринок землі: "Ми до сих пір намагаємося переконати тих колег, в яких ще позиція не сформована".

Одна з головних причин, через яку частина "слуг" і представники інших політичних сил відмовляються наразі підтримати законопроєкт – відхилення або ж взагалі ігнорування їхніх правок комітетом.

Утім, Павло Халімон запевнив у коментарі Радіо Саобода, що комітет "розглянув усі правки".

"Ми не змогли врахувати всі правки повністю, але врахували їх частково. Яким чином? Велика кількість депутатів подавали такі ж самі правки, як і фракція "Слуга народу". Тому, я вважаю, що вони враховані частково, оскільки вони відповідають за духом, за текстом, за змістом тим правкам, які подавали ми", – пояснив Халімон.

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174075
 
 
 Топ коментарі
 
Тут вопросы назрели к Голобородьке. Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.

- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?"
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Поховали Віслюка як засранця. Видно роги, видно ноги, видно яйця
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П#дарастический клоун из дуэта лицедии. Этот урод только и может прокрякать асисяй.
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НИКАКОГО РЫНКА ЗЕЛИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ....БУДЕТЕ РАБАМИ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ...
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Тисячи гектаров с/х земли в одни руки- это хотелки провокаторов-барыг, которые хотят уничтожить Украину.На примере Израиля- подавляющая площадь земель с/х назначения Израиля (93%) находится в государственной собственности . Право собственности на земли с/х назначения, находящихся в государственной собственности в Израиле не продается, но имеет право продавать право на оренду.Это рыночный механизм-продать право на временное право владеть. Запрет на отчуждение прав собственности на земельные участки в Израиле ведь направлен ​​также и на предотвращение изменения их целевого назначения. Рыночный оборот земель с/х назначения,которые находятся в государственной собственности означает, что право собственности остается в Земельного управления Израиля, а покупатель покупает долгосрочное право аренды. Продажа прав аренды земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности происходит на открытых земельных торгах (тендерах). Позиция Израиля в возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами жесткая и однозначна- покупка нерезидентами сельскохозяйственных земель запрещена. Однако законодательством предусмотрена возможность приобретения гражданами других стран прав аренды и она возможна только в случае получения разрешения от Земельного управления Израиля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.Только 7% -ов с/х земли Израиля в частной собственности на сегодня-т.е свободно продается и покупается.
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
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Про органiзаторiв,iнiцiаторiв закону землi Сольского,Милованова,Гончарука,Стефанчука,Арахамiя ,колишнiй народний депутат Украiни Степан Хмара звернувся до чинноi Верховноi Ради Украiни з потужним закликом (портал "Полiтека"):"Я не збирався виступати,але я не мiг терпiти ту ганьбу i знущання.За кого вас i всiх нас тримають,за кого тримають украiнцiв.Ось ця шпана лiквiдаторiв,яка сьогодня прийшла до влади,на них усiх чекаэ трибунал,влада змiниться,вони нiчого не знають.Вони прийшли розпродати всi пiдприэмства,якi приносять прибуток,взяти продати землю,причому не тiльки iноземцям,вони хочуть собi дуже багато,ну не заробити,а вкрасти,дуже багато i дуже швидко,а потiм злиняти в теплi края.Там не маэ такого поняття,як патриотизм, совiсть,вiра.Iх нiчого не пов'язуэ з Украiною.Перекоти-поле,яке не маэ коренiв,у них лише грошi,тому вони брешуть,брешуть i ще раз брешуть...Ми повиннi,всi украiнцi,хто маэ совiсть i вiдповiдальнiсть...ось цю падаль покидькiв викинути.Бо аргументiв вони не знають,переконувати це прниження,i даремна трата часу
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