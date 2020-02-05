 На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Зловмисник намагався підкупити оперативного співробітника, запропонувавши йому хабар у розмірі 700 доларів за організацію безперешкодного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів до Румунії поза пунктами пропуску", - сказано в повідомленні.

Хабародавця затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі дії тривають.

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