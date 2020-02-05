 На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Зловмисник намагався підкупити оперативного співробітника, запропонувавши йому хабар у розмірі 700 доларів за організацію безперешкодного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів до Румунії поза пунктами пропуску", - сказано в повідомленні.
Хабародавця затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі дії тривають.
Зеля уже ТАК ИХ ЗАПУГАЛ, что они и подарки от жены брать будут с оглядкой
НО, ЧТО ТЫ ДУРАК - факт!
Кожен українець, незалежно навіть від мови - має право не тільки на всіляку нікому непотрібну фуйню, а й на нормальну роботу з європейською зарплатою, нормальний уряд, нормального начальника, а не дебіла з дурки, доброзичливу державу, а не повсюди закриті двері й корупцію. Бо люди - господарі отого всього навкруги, в т.ч. господарі й клоуна-карлика разом з дилдою на самокаті. Поки всі того не зрозуміють - в сенсі спочатку народ, а вже потім - придурки - доти оця дурка українська буде відбуватися.
а мозги слабо было включить?
к собакам идти надо было