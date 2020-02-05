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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2888) Держприкордонслужба (2401) Закарпаття (858) підкуп (200) Правоохоронні органи (736)

 На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Виноградові Закарпатської області під час спроби підкупу прикордонника затримали контрабандиста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 01

"Зловмисник намагався підкупити оперативного співробітника, запропонувавши йому хабар у розмірі 700 доларів за організацію безперешкодного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів до Румунії поза пунктами пропуску", - сказано в повідомленні.

На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 02

Хабародавця затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі дії тривають.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174074
 
   
 Топ коментарі
 
700 баксов На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 565 Он бы ему еще горсть леденцов предложил На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1152
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возьму в арєнду мєтр государствєнной граніци *)
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Купить канал контрабаса стоит миллионов . !! На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9936 .700 долл На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4792 ... Для смеху ..
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Дурень, у него оклад такой+выслуга+раньше на пенсию+++. Дурень предлагать копейки.
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схоже - за те його і затримали , аби такі копійки більше не пропонував !
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Меньше чем в ВСУ, и в разы меньше чем в ООС. А за выслугу он и 50 долларов не получает. Раньше на пенсию нет - 25 календарей как все, в 20 могут только лётчики и подводники.
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ДАааааа.... Не подкупные погранцы....
Зеля уже ТАК ИХ ЗАПУГАЛ, что они и подарки от жены брать будут с оглядкой
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Твой зеля разве что собственную сперму может запугать чтоб не показывалась с кончика
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Хорошо, пусть Зеля мой...
НО, ЧТО ТЫ ДУРАК - факт!
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Просто в Україні умови для бізнеса первісні. Поляки ж не ходять за сигаретами в Україну, тому що в них умови нормальні. Нема нічого складного з задрипаної держави зробити нормальну. Вірніше навпаки, треба великі зусилля, щоб зробити державу задрипаною.

Кожен українець, незалежно навіть від мови - має право не тільки на всіляку нікому непотрібну фуйню, а й на нормальну роботу з європейською зарплатою, нормальний уряд, нормального начальника, а не дебіла з дурки, доброзичливу державу, а не повсюди закриті двері й корупцію. Бо люди - господарі отого всього навкруги, в т.ч. господарі й клоуна-карлика разом з дилдою на самокаті. Поки всі того не зрозуміють - в сенсі спочатку народ, а вже потім - придурки - доти оця дурка українська буде відбуватися.
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возьму в арєнду мєтр государствєнной граніци *)
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На Закарпатье контрабандист предлагал пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6339
а мозги слабо было включить?
к собакам идти надо было На Закарпатье контрабандист предлагал пограничнику 700 долл. за организацию канала поставок сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2985
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Люблю овчарок с детства, они такие классные
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700 баксов На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 565 Он бы ему еще горсть леденцов предложил На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1152
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Сегодня как раз смотрел на ютубе ржачное видео про контрабандиста-решалу https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Купить канал контрабаса стоит миллионов . !! На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9936 .700 долл На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4792 ... Для смеху ..
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Тяжела и неказиста жизнь лоха-контрабандиста! На Закарпатті контрабандист пропонував прикордоннику 700 дол. за організацію каналу поставок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3528
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Власть меняется, строй тоже, а контрабасы невмырущи.
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Очевидне неймовірне! Напевно митник сам запропонував, а лошара повівся!
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