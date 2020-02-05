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 Суспільство
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Все про:ветерани (460) Держдепартамент США (544) реабілітація (206)

 В Україні стартує другий етап програми від Держдепу для ветеранів АТО/ООС

В Україні стартує другий етап реінтеграційної програми для ветеранів АТО/ООС від Державного департаменту США, бюджет якої становить 5,1 млн доларів.

Про це йшлося під час презентації програми у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Реалізацією реінтеграційної програми опікуватиметься міжнародна некомерційна організація IREX (International Research & Exchanges Board).

Як повідомив в.о. заступника керівника дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, посольство США в Києві є давнім партнером для неурядових організацій, представників громадянського суспільства та державних органів влади, які опікуються проблемами ветеранів війни на Донбасі. Він зазначив, що проблема реінтеграції ветеранів не є унікальною та притаманною лише Україні, з нею стикались і США, й інші країни-партнери.

"Програма реінтеграції ветеранів буде використовувати інформацію для того, щоб надати Україні необхідні інструменти, які дадуть можливість найкраще піклуватися про ветеранів", - наголосив Пеннінгтон, додавши, що результати досліджень дозволять державі посилювати політику в різних структурах, що займаються ветеранами.

Під час заходу група експертів презентувала початкові висновки поточних даних про ветеранів в Україні. Зокрема, йшлося про фізичні та психологічні потреби, про проблеми самореалізації ветеранів в мирному житті, про гендерний аспект та специфіку проблем жінок-ветеранок. Триватиме цей етап програми до кінця квітня.

Загалом проєкт з реінтеграційної програми триватиме два роки та дозволить посилити українські ветеранські некомерційні організації, а також дасть державним органам влади інструменти, які будуть використані у формуванні політик щодо підтримки ветеранів та їх родин в мирному житті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174073
 
   
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"...предоставить Украине необходимые инструменты, которые позволят лучше заботиться о ветеранах" ... (с)
Представляю, ***, сколько чиновников, не имеющих отношения к АТО/ООС, воспользуется этой программой или её деньгами...
Надо все таки ввести "военное положение" что бы по законам военного времени расстреливать прикорытных воров, саботажников, предателей Родины общающихся с политиками враждебной страны прямо из Рады, во время её работы! Рассаживать по трудовым лагерям формирования и партии (особенно коммунистов) поддерживающие и агитирующие за "русский мир". Источник:https://censor.net.ua/n3174073
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God bless America!Демократы США обгадились с импичментом Трампу по полной!Вместо 67-и голосов,необходимых для победы,получили 47-м.Даже многие республиканцы не ожидали такого единства своих избранников!Вот это круто!
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