 Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства, передає Цензор.НЕТ.
"Ця інформація відповідає дійсності. Коректним є також припущення журналістів про мету закупівлі, а саме, що згаданий алюміній повинен бути використаний для виготовлення основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares. Додатково повідомляємо, що кількість постачальників "Південмашу" обліковується сотнями. Вони представляють десятки країн Європи і Азії, в тому числі, і країни колишнього СРСР, серед яких країни Балтії, Білорусь, Росія та інші", - повідомили на підприємстві.
"Південмаш" заявляє, що "активно впроваджує заходи з диверсифікації джерел поставок, в тому числі, в порядку імпортозаміщення продукцією вітчизняних виробників, разом з тим, це не завжди можливо".
"У багатьох випадках походження матеріалу безпосередньо зазначається в конструкторській та робочій документації і не може бути змінене виробником самостійно. Саме така ситуація має місце в разі закупівлі, про яку йдеться. Втім, диверсифікація можлива і в цьому випадку, але вимагає проведення великого обсягу додаткових робіт з боку розробника і, відповідно, чималих витрат з боку замовника. "Південмаш" не в змозі впливати на цей процес. Слід зазначити, що міжнародна та українська політики санкцій не поширюються на співпрацю у сфері використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проєктів", - додали на підприємстві.
Нагадаємо, 26 січня видання "Наші гроші" повідомило, що Південний машинобудівний завод уклав угоду з російським ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Метал" про постачання алюмінію на 110 млн рублів (42,9 мільйона гривень).
И к тому же, на таких предприятиях, очень много публики "а как же мы без россии жить будем".
не нужно другие критерии и показатели качества другая юридическая ответственность....
на изделия уникальные а не массового производства да ещё и с грифами секретно всё по
другому
брось ты свою гордыню,это обычный кацапизм.правда очень тяжело лечится
чи ти добре знаєш того лахтинського,якому мозок наполєвон окупував?
"Учасник "Голосу країни-10" із Китаю Сюй Юн Чуань, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи", вразив мережу знанням української мови.
Так, на своїй сторінці у Facebook українка Ірина Козак-Кедич зазначила, що багато хто не може вивчити мову роками, а йому вдалося зробити це за два роки."
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и чем отличается алюминий от газа или того же дизтоплива?
Указывают, что например, при создании такого то изделия, была использована такая то марка алюминия и источник.
Для справки, у алюминия около 125 марок и это еще не сплавы.
_Абсолютно никчемная попытка прикрыться бумажкой!
С кацапами удобно, привычно, так зачем менять?
так , з ними , війна ж начебто ... хіба ні ?
Но вообще, за 2019 го экспорт в рашку из Украины, составил 37 млрд, а импорт из рашки в Украину 44 млрд.
PS
Хуже всего то, что большинство людей, банально даже не напрягаются и спокойно себе покупают товары из рашки, которых в наших супермаркетах, великое множество.
".... Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку.Источник: https://censor.net.ua/r3173616
А взагалі пан правий,більшисть купує і ім пох чи кацапське то чи ні..
А вас не смущает что двигатель на той ступени для какой алюминий - тоже российский?
Проблєма в іншому - сировину для виробництва алюмінію , в РФ , постачає Миколаєвський глиноземний завод , який й досі зхнаходиться у власності кацапського олігарха Дерипаски ... Тобто - в Україні виробляється сировина , для виробництва алюмінію , але сам алюміній Україна змушена купувати в РФ ...
Значит покупать у РФ алюминий для изготовления ступени ракеты Antares - это плохо? А ничего что двигатель на этой ступени - российский РД -181?
дело именно в том "какой" или его химсостав и качество а в проектной документации все
расчёты базируются именно на мех.свойствах именно этого состава то есть перейдя на
какой нибудь аналог нужно перелопатить все расчёты
Менять источник алюминия надо, но это не делается просто изменением названием марки и производителя. Должны пройти сложные испытания наиболее подходящих аналогов, заново произвести расчеты и переписать технологические карты обработки.