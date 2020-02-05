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Все про:космос (152) ракети (535) Росія (15460) Південмаш (26) закупівлі (158) алюміній (2)

 Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії

Південний машинобудівний завод ("Південмаш") у Дніпрі підтвердив інформацію про закупівлю підприємством алюмінію у постачальника з Росії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"Ця інформація відповідає дійсності. Коректним є також припущення журналістів про мету закупівлі, а саме, що згаданий алюміній повинен бути використаний для виготовлення основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares. Додатково повідомляємо, що кількість постачальників "Південмашу" обліковується сотнями. Вони представляють десятки країн Європи і Азії, в тому числі, і країни колишнього СРСР, серед яких країни Балтії, Білорусь, Росія та інші", - повідомили на підприємстві.

"Південмаш" заявляє, що "активно впроваджує заходи з диверсифікації джерел поставок, в тому числі, в порядку імпортозаміщення продукцією вітчизняних виробників, разом з тим, це не завжди можливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Південмаш" збиратиме ракети для американської аерокосмічної компанії "Firefly Aerospace"

"У багатьох випадках походження матеріалу безпосередньо зазначається в конструкторській та робочій документації і не може бути змінене виробником самостійно. Саме така ситуація має місце в разі закупівлі, про яку йдеться. Втім, диверсифікація можлива і в цьому випадку, але вимагає проведення великого обсягу додаткових робіт з боку розробника і, відповідно, чималих витрат з боку замовника. "Південмаш" не в змозі впливати на цей процес. Слід зазначити, що міжнародна та українська політики санкцій не поширюються на співпрацю у сфері використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проєктів", - додали на підприємстві.

Нагадаємо, 26 січня видання "Наші гроші" повідомило, що Південний машинобудівний завод уклав угоду з російським ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Метал" про постачання алюмінію на 110 млн рублів (42,9 мільйона гривень).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174072
 
 
 Топ коментарі
 
впервые слышу чтобы в конструкторской документации указывали производителя материала..
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сколько не видел конструкторской документации (а видело я ее немало) ни разу не встречал чтобы конструктор указывал где и у кого надо купить материалы. характеристики материала- да. А вот про поставщика - бред
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впервые слышу чтобы в конструкторской документации указывали производителя материала..
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Правда, там еще указываются свойства материала, а с учетом того, что разновидностей алюминия не так уж и много, найти другого производителя, не слишком накладно.
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так там и пишут,что за счет производителя Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 2286.потому южмаш и упирается
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исправить не так просто , а \ обосновать ,б\сделать в\испытать
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_Плевать на производителя металла! Важны физико-механические свойства, а не конкретный производитель. Очевидно же!
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Но для этого, нужно поменять производителя, а поднимать свою задницу и делать что либо, мало кто хочет.
И к тому же, на таких предприятиях, очень много публики "а как же мы без россии жить будем".
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Успокойтесь. Все знают, что на эту ступень сотрудники "Южмаша" привинчивают два кацапских мотора РД-181. Поэтому обсуждать какую-то копеечную закупку алюминия просто смешно. Американская OSC хочет сделать ракету и им пофиг на наши войны. Нет, так Маск легко заменит OSC и "Южмаш" останется без предпоследнего заказчика.
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это зависит от класса изделия скажем на чорный металл для строительсва естесственно
не нужно другие критерии и показатели качества другая юридическая ответственность....
на изделия уникальные а не массового производства да ещё и с грифами секретно всё по
другому
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Последствия пятилетнего соплежевания солнцеликого кондёра с объявлением войны..., а так чо, всё правильно, покупать у Гитлера крупповскую сталь это ж перемога...
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у тя там,смарю не только наполеон... Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 8734
брось ты свою гордыню,это обычный кацапизм.правда очень тяжело лечится
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Та ви тут всі --"украЬІнцЬІ".Правда,мови нашої ніяк не подюжаєте.Ущербні ?Чи таки дурні?
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чого це не подужєм?подужали...але справа в їншому.не всі кацапи здатні розуміти гру слів солов'їної.тому для них так,як вони взмозі зрозуміти...
чи ти добре знаєш того лахтинського,якому мозок наполєвон окупував?
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А кацапи для українців українською щебечуть?Що за ниций маларазсійскєй комплекс меншовартості!?
"Учасник "Голосу країни-10" із Китаю Сюй Юн Чуань, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи", вразив мережу знанням української мови.
Так, на своїй сторінці у Facebook українка Ірина Козак-Кедич зазначила, що багато хто не може вивчити мову роками, а йому вдалося зробити це за два роки."
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Поздравлять Гитлера с Новым годом тоже прикольно...
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уже можно
США сняли санкции с русала 29.01.2020
и чем отличается алюминий от газа или того же дизтоплива?
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сколько не видел конструкторской документации (а видело я ее немало) ни разу не встречал чтобы конструктор указывал где и у кого надо купить материалы. характеристики материала- да. А вот про поставщика - бред
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Они не указывают где и у кого покупать.
Указывают, что например, при создании такого то изделия, была использована такая то марка алюминия и источник.
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что такое "источник"? месторождение? завод производящий выплавку? что за бред?
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Завод производитель.
Для справки, у алюминия около 125 марок и это еще не сплавы.
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Правда, что в конструкторской документации не указывается, где покупать. Неправда, что происхождение материала не может быть изменено производителем (ракет) самостоятельно. Легко. Другое дело, что речь идёт о какой-то специфической марке дюралюминия, которая нигде, кроме россии не производится (ведь речь о специфической технике). Возможно, это в своё время был спецзаказ на такую марку. Заказать у других производителей такую марку вполне возможно, но хлопотно, и, возможно, дороже. Тут много факторов.
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Происхождение материала указано в конструкторской документации и не может быть изменено производителем, - "Южмаш" подтвердил закупку алюминия в России
_Абсолютно никчемная попытка прикрыться бумажкой!
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Просто нежелание выходить из зоны комфорта.
С кацапами удобно, привычно, так зачем менять?
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...так зачем менять?

так , з ними , війна ж начебто ... хіба ні ?
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Я не представитель Южмаша. Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 1208
Но вообще, за 2019 го экспорт в рашку из Украины, составил 37 млрд, а импорт из рашки в Украину 44 млрд.
PS
Хуже всего то, что большинство людей, банально даже не напрягаются и спокойно себе покупают товары из рашки, которых в наших супермаркетах, великое множество.
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Бо риба гниє з голови , якщо "керманичам" можна мати бізнес з ворогном - чого очікувати від людей ?
".... Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку.Источник: https://censor.net.ua/r3173616
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В нас одна знайома з Маріуполя попросила для дитини купити до школи різні олівці , пенали та таке інше , бо каже в Маріку всюду цей ассортимент кацапський , каже - мій чоловік би не зрозумів ( він загинув під Іловайском , під час вихода з котла) як би я купувала це кацапське лайно)
А взагалі пан правий,більшисть купує і ім пох чи кацапське то чи ні..
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На чертеже указана марка алюминия. И я готов поспорить - нигде кроме РФ такую марку не производят (даже если и производят полный аналог по составу - название у марки - другое). А поменять марку на чертеже - БОЛЬШОЙ геморрой.
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А поменять марку на чертеже - БОЛЬШОЙ геморрой. - Брееехня.
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Ладно, ок.

А вас не смущает что двигатель на той ступени для какой алюминий - тоже российский?
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Звісно , що алюміній закуповують в РФії - де ж ще його закуповувати ?
Проблєма в іншому - сировину для виробництва алюмінію , в РФ , постачає Миколаєвський глиноземний завод , який й досі зхнаходиться у власності кацапського олігарха Дерипаски ... Тобто - в Україні виробляється сировина , для виробництва алюмінію , але сам алюміній Україна змушена купувати в РФ ...
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Туреччина крупний експортер алюмінію ?
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Который был порезан на металлолом и от которого уже скоро даже кирпичей не останется. Да и по правде сказать он совсем не гигантских мощностей был.
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До Кріммнашя глинозем везуть.Морем.Незаконно.Перевантажують у морі,щоб не заходити у загарбані кацапами порти.
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делов то, поменять конструкторскую документацию, если инжинер за пару секунд придумал танец твист, то по такому же принцы и конструкторов можно уговорить (инжинер придумал шестерни и между шестернями затянуло яички)
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рядовая зрада , алюминий -он и в Африке алюминий , заказать можно и в США ,но на Южмаше предатели сидят
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Удивительная страна. Агрессор захватил, причем официально часть территории, активно поддерживает и финансирует сепаратистов на Востоке, а мы как государство позволяем ему зарабытывать сотни миллардов долларов помощью ГТС и покупаем продукции на сотни миллионов долларов. А потом жалуемся по всему миру.......
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ще рік тому порохофіли активно обстоювали наявність безвізу і економічних відносин з РФ , особливо любили повторювати про ТВЕЛи до АЕС , мовляв без РФії ми не обійдемось ...
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Для всех евреев главное барыши и торговля.
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негідників вистачає у будь якої нації ...
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А ее и не было. И быть не могло. Когда страной правят трусы и торгаши еене бывает в принципе. Они все продают.....
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Мало того, ще й вимагаємо щоб інші країни вводили санкціїї і не торгували з кацапами. Шизофренія.
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Для нормальных да. Поэтому и имеем у власти зеленое недрозумение
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А Петя такой же еврей я как и Вовик.Не лучше и не хуже....
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Экономика работает так: Украина покупает дюралюминий условно на 1 млн у рашки, и далее продаёт этот дюралюминий в составе ракет за 10 млн. 9 млн идут в Украину. Хватит про торговлю "на крови"! Все страны торгуют оружием. А "Antares" - это носитель (неважно чего).
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А государство существует так, или оно защищает свою территорию и своих граждан. Или нет. Когда , оно перестает защищаться, оно умирает. А у мертвого государства нет экономики в принципе. Если пять лет назад было кого и кому защищать, то сейчас уже не кого и не кому. И оформление юридически, того , что есть де факто вопрос лишь во а времени. Правда, за это время может появится реаниматор.Но он точно не будет евреем....
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Дур дом "Ромашка" - честное слово.

Значит покупать у РФ алюминий для изготовления ступени ракеты Antares - это плохо? А ничего что двигатель на этой ступени - российский РД -181? Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 1591
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Это сырьё государство заказчик могло само предоставить украинской компании .... Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії - Цензор.НЕТ 70
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Алюми́ниевые спла́вы - сплавы, основной массовой частью которых является алюминий. Самыми распространенными легирующими элементами в составе алюминиевых сплавов являются: медь, магний, марганец, кремний и цинк. Реже - цирконий, литий, бериллий, титан... Естественно . в зависимости от состава сплава меняются и свойства. Если в документацию заложен материал с определенными характеристиками , то это обоснованно и испытано . Только разработчики могут вносить изменения в документацию.
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если зебилы примут закон, то любой сплав поменяет свои свойства.
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КАКОЙ ЖЕ ТАКОЙ АЛЮМИНИЙ ПРОИЗВОДИТ ПА-РАША, КОТОРОГО НЕТ НИГДЕ В МИРЕ? ЮЖМАШ СЧИТАЕТ ВСЕХ ЗА ДИБИЛОВ? А ПОТОМ НОЮТ ЧТО ГОС-ВО НЕ СПОНСИРУЕТ КОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ,ЗАЧЕМ ВАС ФИНАНСИРОВАТЬ ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВЩИКА АЛЮМИНИЯ НЕ МОЖЕТЕ ПОМЕНЯТЬ!
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Тот который указан на чертеже. Скажем Д16Т. США производит ПОЧТИ точный его аналог, но он называется "2024". А чтоб написать в чертеже вместо Д16Т - 2024, тебе придётся провести заново весь цикл испытаний и расчётов. А их ещё есть кому проводить? Ой не факт.
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https://www.popmech.ru/technologies/6230-raketnye-metally-kak-zakalyalas-stal-i-drugie-metally/
дело именно в том "какой" или его химсостав и качество а в проектной документации все
расчёты базируются именно на мех.свойствах именно этого состава то есть перейдя на
какой нибудь аналог нужно перелопатить все расчёты
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Виробництво свого ліміню завершила юзівська влада.
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разворовывать алюминиевый комбинат в Запорожье начали еще при Кучме.
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Якраз при Чучмі Зек єнакуєвський і був прем"єром.
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А, что, кацапский алюминий какой то особенный...!?!? Ах, да, у него же валентность другая.., 30-ти сребренниковая !
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Это тебе, не производителя пива поменять, деревня.
Менять источник алюминия надо, но это не делается просто изменением названием марки и производителя. Должны пройти сложные испытания наиболее подходящих аналогов, заново произвести расчеты и переписать технологические карты обработки.
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Да ты просто типилл. А если макшане спецом подсунут не тот алюминий. не той системы?
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Конструктор - видать, також шаражка, що під лубянською конторою.
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Почитай, что значит "шаражка". Все лучшие ракеты были созданы в "шаражках".
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я як подивлюсь усі металоведи -самоучки зібралися в коментах,- це так у виготовлені пательні, чи віделки, чи ложки,проходить,- на юмз так не проходить,- ніхто не візьме на себе відповідальність на заміну матеріала виготовленого по ТУ виробника, який 20 років виготовляв цей СПЛАВ для цієй пташки,- безпека- головне,- ця іграшка понесе супутників на сотні млн долларів і ніхто не буде "пачкатися" за кілька десятків
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На заводе - промакшанские ватники. Они никогда не будут развивать украинское ракетостроение, ни военное ракетостроение. Саботаж.
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