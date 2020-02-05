 Походження матеріалу зазначене в конструкторській документації і не може бути змінене виробником, - "Південмаш" підтвердив закупівлю алюмінію в Росії

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"Ця інформація відповідає дійсності. Коректним є також припущення журналістів про мету закупівлі, а саме, що згаданий алюміній повинен бути використаний для виготовлення основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares. Додатково повідомляємо, що кількість постачальників "Південмашу" обліковується сотнями. Вони представляють десятки країн Європи і Азії, в тому числі, і країни колишнього СРСР, серед яких країни Балтії, Білорусь, Росія та інші", - повідомили на підприємстві.

"Південмаш" заявляє, що "активно впроваджує заходи з диверсифікації джерел поставок, в тому числі, в порядку імпортозаміщення продукцією вітчизняних виробників, разом з тим, це не завжди можливо".

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"У багатьох випадках походження матеріалу безпосередньо зазначається в конструкторській та робочій документації і не може бути змінене виробником самостійно. Саме така ситуація має місце в разі закупівлі, про яку йдеться. Втім, диверсифікація можлива і в цьому випадку, але вимагає проведення великого обсягу додаткових робіт з боку розробника і, відповідно, чималих витрат з боку замовника. "Південмаш" не в змозі впливати на цей процес. Слід зазначити, що міжнародна та українська політики санкцій не поширюються на співпрацю у сфері використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проєктів", - додали на підприємстві.

Нагадаємо, 26 січня видання "Наші гроші" повідомило, що Південний машинобудівний завод уклав угоду з російським ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Метал" про постачання алюмінію на 110 млн рублів (42,9 мільйона гривень).