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Все про:ВР (5732) законопроект (929) медіа (26)

 Комітет з питань свободи слова підтримав законопроєкт "Про медіа"

Комітет з питань свободи слова на засіданні в середу, 5 лютого, розглянув проєкт закону "Про медіа" (№ 2693) і рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього в першому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Це системний закон, і він давно актуальний, бо регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн- та інтернет-медіа. Зокрема, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, даючи змогу більше впливати на інформаційну політику держави й карати порушників. Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів", - сказала голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету з питань свободи слова й одна з авторів законопроєкту Тетяна Циба.

Відзначається, що під час засідання висловили свою позицію щодо законопроєкту представники Національної спілки журналістів України, Національної асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і постачальників контенту та ін.

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"Зокрема, прозвучала думка, що ухвалення закону вимагає внесення змін до Конституції України й низки законів, які використовують термін "засоби масової інформації ", а не пропонований законопроєктом - "медіа", - сказано в повідомленні.

Крім того, представники журналістських об'єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова й цензури в разі ухвалення законопроєкту.

"За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді ухвалити проєкт закону "Про медіа"(№ 2693) в першому читанні, а альтернативний - відхилити", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174071
 
 
 Топ коментарі
 
Шо скажут журналюги, когда им наступят на коки?
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Ну что, теперь Зеленский закроет доступ на территории Украины за системную клевету к ютуб каналам всяких пропагандистов таких как Дубинский, Портнов, Шарий итд? Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" - Цензор.НЕТ 4433 Или же он собирается закрывать доступ к ютуб канал Полтавы, Луганского итд? Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" - Цензор.НЕТ 5452
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Столько законов - и все бесполезные. По Фрейду - это и вроде есть чему - и не встает.
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Шо скажут журналюги, когда им наступят на коки?
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Они сейчас помалкивают и сопят в две дырочки и не на такое. Бужанского и Портнова с Дубинским забыли? А когда-то и на простое "дорогенька" нервно реагировали.
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Впершу чергу треба стати на коки журналюг із Г+Г, 112го та зику.
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Ну что, теперь Зеленский закроет доступ на территории Украины за системную клевету к ютуб каналам всяких пропагандистов таких как Дубинский, Портнов, Шарий итд? Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" - Цензор.НЕТ 4433 Или же он собирается закрывать доступ к ютуб канал Полтавы, Луганского итд?
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Девиз зеленой власти -- Своим все, врагам беспредел. Это закон как-раз из такой серии.
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Каналы полтавы и луганского нет смысла закрывать, потому что их почти никто не смотрит, более того - даже не знают кто это.
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Столько законов - и все бесполезные. По Фрейду - это и вроде есть чему - и не встает.
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"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3174071»
А про альтернативний ні гу-гу. Отклонілі і всьо.
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полізли дріжджі з нужника...

... В аннексированном Крыму замечен экс-министр образования Украины, бывший рыг Дмитрий Табачник, который находится в розыске за хищение госимущества в особо крупных размерах, а также в санкционных списках. Вся шваль слетается в Крым https://ru.krymr.com/a/news-krym-tabachnik-v-simferopole/30418421.html (фото).

В конце января в Киеве презентовали Всеукраинскую общественную организацию «Землячество - Родной Донбасс». Среди основателей - экс-заместитель главы Донецкой ОГА Борис Адамов, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, почетный гражданин Донецка и Славянска Виктор Смирнов, трое бывших народных депутатов - Татьяна Бахтеева, президент холдинга «Норд» Валентин Ландик и Валерий Коновалюк.

«Новостям Донбасса» стало известно, что 31 января бывший городской голова Донецка (занимал эту должность 9 лет - с сентября 1993 года по апрель 2002 года), «архитектор» Партии регионов и председатель Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.) Владимир Рыбак, который сейчас проживает в Киеве, возглавил международную общественную организацию «Ассоциация Донеччина». В ближайшее время запланирована презентация их программы, которая, вполне вероятно, повторит многое из того о чем успели заявить в «Землячество - Родной Донбасс».
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Скоро и зебилы побегут на рассею и в Крым Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" - Цензор.НЕТ 7406
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Якщо «попередники» щільно лежали на КАЗНЕ, ресурсах і фінансових потоках, і вкинули НАРОД в злидні,
то ЦІ просто підло поголовно знищують НАРОД, відбираючи Землю, підприємства і ПРАВО на працю.И останнє- ЗАТКНУТЬ РОТ, а щоб не гавкали." Німі на панщину ідуть и діточок своїх ведут".
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Човочка все больше напоминает обоих папередников. Сначала Барыгу, а последнее время все больше Янека. Но, он видимо забыл, что Ростов в рашке один и он уже занят....
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Да, закон хороший :-
он подразумевает публичное рассмотрение дел состряпанных масмедиа (журналистами) вместо разборок и убийств журналистов втихую (Кучма-Гонгадзе, янукоич - ***)
Все претензии "обиженных" прессой будут рассматриваться в судах, а не в Таращанских лесах с отрезанием головы...
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правильнее писать закон о цензуре,вообщем будет еще круче чем в рашке
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А теперь представьте какой хай был бы, если бы при Порохе такой закон протаскивали. Все журнашлюхи это слуги кацапов и наших олигархов, если хая нет знать зе их всех устраивает
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Анальфабети, в українській мові нема слова "проєкт".
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