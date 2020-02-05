 Комітет з питань свободи слова підтримав законопроєкт "Про медіа"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Це системний закон, і він давно актуальний, бо регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн- та інтернет-медіа. Зокрема, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, даючи змогу більше впливати на інформаційну політику держави й карати порушників. Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів", - сказала голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету з питань свободи слова й одна з авторів законопроєкту Тетяна Циба.

Відзначається, що під час засідання висловили свою позицію щодо законопроєкту представники Національної спілки журналістів України, Національної асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і постачальників контенту та ін.

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"Зокрема, прозвучала думка, що ухвалення закону вимагає внесення змін до Конституції України й низки законів, які використовують термін "засоби масової інформації ", а не пропонований законопроєктом - "медіа", - сказано в повідомленні.

Крім того, представники журналістських об'єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова й цензури в разі ухвалення законопроєкту.

"За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді ухвалити проєкт закону "Про медіа"(№ 2693) в першому читанні, а альтернативний - відхилити", - сказано в повідомленні.

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