 Комітет з питань свободи слова підтримав законопроєкт "Про медіа"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба парламенту.
"Це системний закон, і він давно актуальний, бо регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн- та інтернет-медіа. Зокрема, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, даючи змогу більше впливати на інформаційну політику держави й карати порушників. Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів", - сказала голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету з питань свободи слова й одна з авторів законопроєкту Тетяна Циба.
Відзначається, що під час засідання висловили свою позицію щодо законопроєкту представники Національної спілки журналістів України, Національної асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і постачальників контенту та ін.
"Зокрема, прозвучала думка, що ухвалення закону вимагає внесення змін до Конституції України й низки законів, які використовують термін "засоби масової інформації ", а не пропонований законопроєктом - "медіа", - сказано в повідомленні.
Крім того, представники журналістських об'єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова й цензури в разі ухвалення законопроєкту.
"За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді ухвалити проєкт закону "Про медіа"(№ 2693) в першому читанні, а альтернативний - відхилити", - сказано в повідомленні.
Тайожний ?
А про альтернативний ні гу-гу. Отклонілі і всьо.
... В аннексированном Крыму замечен экс-министр образования Украины, бывший рыг Дмитрий Табачник, который находится в розыске за хищение госимущества в особо крупных размерах, а также в санкционных списках. Вся шваль слетается в Крым https://ru.krymr.com/a/news-krym-tabachnik-v-simferopole/30418421.html (фото).
В конце января в Киеве презентовали Всеукраинскую общественную организацию «Землячество - Родной Донбасс». Среди основателей - экс-заместитель главы Донецкой ОГА Борис Адамов, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, почетный гражданин Донецка и Славянска Виктор Смирнов, трое бывших народных депутатов - Татьяна Бахтеева, президент холдинга «Норд» Валентин Ландик и Валерий Коновалюк.
«Новостям Донбасса» стало известно, что 31 января бывший городской голова Донецка (занимал эту должность 9 лет - с сентября 1993 года по апрель 2002 года), «архитектор» Партии регионов и председатель Верховной Рады Украины (2012-2014 гг.) Владимир Рыбак, который сейчас проживает в Киеве, возглавил международную общественную организацию «Ассоциация Донеччина». В ближайшее время запланирована презентация их программы, которая, вполне вероятно, повторит многое из того о чем успели заявить в «Землячество - Родной Донбасс».
то ЦІ просто підло поголовно знищують НАРОД, відбираючи Землю, підприємства і ПРАВО на працю.И останнє- ЗАТКНУТЬ РОТ, а щоб не гавкали." Німі на панщину ідуть и діточок своїх ведут".
он подразумевает публичное рассмотрение дел состряпанных масмедиа (журналистами) вместо разборок и убийств журналистов втихую (Кучма-Гонгадзе, янукоич - ***)
Все претензии "обиженных" прессой будут рассматриваться в судах, а не в Таращанских лесах с отрезанием головы...