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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київська область (1109) Нацполіція (8938) Правоохоронні органи (736) проституція (98)

 На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області правоохоронці зупинили діяльність злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за грошову винагороду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція 01

Незаконний бізнес 31-річна жінка організувала під вивіскою масажного салону. Інформація розміщувалася в мережі інтернет - оголошення про послуги еротичного масажу. Також набирали молодих жінок для роботи "масажистками", які виїжджали до клієнтів у готелі, квартири і сауни на території Київської області.

Встановлено, що в масажному салоні щодня, згідно з графіком, який встановила організаторка, чергували до 9 повій-масажисток. Їхні послуги коштували від 900 до 1 тисячі гривень за годину.

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція 02

Дивіться також: Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція 03

Організатора і пособників секс-бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом порушено кримінальні провадження у ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174069
 
 
 Топ коментарі
 
Да легализируйте уже ее, эту проституцию. Или хотя бы декриминализируйте.
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Армия мусоров на содержание которой тратится миллиарды гривень налогоплательщиков занимается не отловом насильников, убийц и террористов а пафосно фотографируются возле якобы пойманых проститутках, игровых автоматах и курильщиков конопли, которые давно нужно было легализировать. Еще за ето получают награды, премии, квартиры и новые звания. Порохосрань и зебилы вы сделали ето вместе.
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Ну фсе злочиність подолали)))
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Зебильная полиция друга зебила браво На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5177 Пока днровцы в Киеве спокойно гуляют по Киеву и стреляют по полицейским зебилы Авакова бордели накрывают На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5177
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при чём в том же месте..... видимо для удобства а то шныряй по всемугороду бензина
дорогая нынче однако
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Да легализируйте уже ее, эту проституцию. Или хотя бы декриминализируйте.
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А чем тогда полиция будет заниматься? На Київщині ліквідовано бордель, замаскований під масажний салон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8044
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Ёма ё, ещё одна точка приятной сферы услуг накрылась медным тазом. Не поделились что-ли, или "крыша" финансовые границы потеряла?
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Кому шо, а гомосекам везде видится АНАЛ.
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Армия мусоров на содержание которой тратится миллиарды гривень налогоплательщиков занимается не отловом насильников, убийц и террористов а пафосно фотографируются возле якобы пойманых проститутках, игровых автоматах и курильщиков конопли, которые давно нужно было легализировать. Еще за ето получают награды, премии, квартиры и новые звания. Порохосрань и зебилы вы сделали ето вместе.
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Продай мне того бинокля в который ты видел честных девушек
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красоту у девок забирать низззя а то скотоложество повальное начнётся
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SEX HOPE заказали 100%, искусственные вагины никто не покупает.
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и куда же теперь за клубничкой озабоченному пенсионеру податься?
К НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ ?
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СВАБОДУ СЄКСУ!!! ЛЄГАЛіЗАЦіЯ СЕКСУСЛУГ!!! ХВАТіТ КОШМАРіТЬ ДЄВОК!!! ПУСТЬ ПЛАТЯТ НАЛОГі і ДЄЛАЮТ ЛЮДЯМ ДОБРО!!!
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Я вот тоже не понимаю, мусора полуголых пид@расов водят среди белого дня центральными улицами Киева призывая вступать всех в их ряды а здесь какой то подвал с девками и резиновыми макогонами накрыли. Етот мир дебилов и маразматиков заслуживает чтобы его не только коронавирус поглотил
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притиснения секс меншинств и сокращение рабочих мест..... ну поедут наташами в Турцию
или панидляпердоляния в Польшу
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или просто у нах анал - табу ??? вот же..... переборчевые.......
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Геройский подвиг нац.полиции.А предмет борьбы какой сладенький!!! Это ж не реальные бандюки с автоматами и гранатами.Тут и секс шаровый обломиться может! Вернее не может,а постоянно присутствует.Интересно вот что:парады ********** можно,а вот сексуальные услуги-Боже сохрани!
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Почему копы не по форме одеты? Для борьбы с ветряными мельницами на голове нужно иметь медный таз.
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Кива дрочит посреди зала ВР где полно людей и камеры ето транслируют на весь мир. Только почему то его никто не задерживает
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- Ким ви працюєте?
- Сплю за гроші.
- Ви проститутка?
- Ні, сторож. )))
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900 до 1 тысячи гривен в час. - скудненько как-то)))
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а ликвидировать бордель замаскированный под дбр, слабо? там уже и бандерша стопроцентно своя!
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