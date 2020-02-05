EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  757  16
Матеріали за темою:
Все про:застава (252) Одеса (2307) Чемерис (1) Антикорупційний суд (541) Дубовой Олександр (1)

 За фігуранта "справи заводу "Краян", екснардепа Дубового внесли 15,8 мільйона застави, - прессекретарка ВАКС Чемерис

За ексдепутата Олександра Дубового, який проходить основним підозрюваним у справі про придбання мерією Одеси за завищеною ціною будівлі заводу "Краян", внесли заставу, встановлену ВАКС.

Про це 5 лютого повідомила кореспонденту Укрінформу прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду про внесення застави за підсудного у справі одеського заводу "Краян" в розмірі 15 мільйонів 765 тисяч гривень виконано", - сказала Чемерис.

Прессекретарка суду відмовилася назвати особу, яка внесла багатомільйонну заставу.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав 31 січня запобіжних захід у вигляді застави в розмірі 15,8 мільйона гривень підозрюваному у справі одеського заводу "Краян" - колишньому народному депутату Олександру Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі одеського "Краяна" пред'явлено підозру ще чотирьом учасникам схеми, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174068
 
 
 Топ коментарі
 
Ось так і відкупилися засуджені Рябошапкою 13 бивших депутатів. За фігуранта "справи заводу "Краян", екснардепа Дубового внесли 15,8 мільйона застави, - прессекретарка ВАКС Чемерис - Цензор.НЕТ 2635
 показати весь коментар
 
Какой честный народ собрался. Всю жизнь ничего не делал, воровал миллионы, и вместо того, чтобы получить срок в тюрьме - начальником стал. Страна навыворот. Так у такого и обворовать не грех, а во благо. Да и вообще, таких уважаемых людей в бетон или васфальт закатать - только на пользу общества.
 показати весь коментар
 
Вообще то, мысль такая появилась, ТЕ, КТО ВНОСЯТ ЗАЛОГИ, должны рассматриваться как подельники или соучастники преступления. Следствие должно и по этим субъектам так же проводить расследование...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно, эти залоги потом возвращают фигурантам дел ?
 показати весь коментар
 
Часом? Лесом, на хутор близ Диканьки, недалече, з самой большой высотки видать, всего-то 200 км по прямой.
 показати весь коментар
 


Львовский метрополитен



Журналіст Г+Г Тимофійчук щодо обшуків на каналі: "Доречі, я також розчарувався в нашому президенті. Такого шоу я ще не бачив". Ахахахахах
 показати весь коментар
 
 
Ось так і відкупилися засуджені Рябошапкою 13 бивших депутатів.
 показати весь коментар
 
 
Какой честный народ собрался. Всю жизнь ничего не делал, воровал миллионы, и вместо того, чтобы получить срок в тюрьме - начальником стал. Страна навыворот. Так у такого и обворовать не грех, а во благо. Да и вообще, таких уважаемых людей в бетон или васфальт закатать - только на пользу общества.
 показати весь коментар
 
 
нахер мне эти нервы...я доволен своей жизнью... а шо? Подруга - супермодель, не сходит с обложек глянцев... в гараже ferrari красным поблескивает...но фераря - так, head turner, шоб було...а езжу на jaguar... ну и 25 см, как без того...
 показати весь коментар
 
Береги свои 25 см. А то отстрелят - уважать перестанут.
 показати весь коментар
 
 
дякую за пораду... перемерял... вышло 27
 показати весь коментар
 
растет. Работаешь - не покладая рук. Скоро Зеленского догонишь.
 показати весь коментар
 
 
чего кацапско-еврейскому карлику завидовать? Презираю.
 показати весь коментар
 
Вообще то, мысль такая появилась, ТЕ, КТО ВНОСЯТ ЗАЛОГИ, должны рассматриваться как подельники или соучастники преступления. Следствие должно и по этим субъектам так же проводить расследование...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору