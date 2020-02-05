 Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич

Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"Я особисто вважаю кримськотатарський корінний народ одним із ключових факторів і однією з ключових груп, на яку держава Україна може покладатися, коли ми говоримо про реінтеграцію Криму. Тобто, коли ми говоримо про ті групи, які підтримують Україну як державу, підтримують повернення контролю України над Кримом – кримськотатарський народ безумовно тут № 1", - заявив постпред президента в АРК.
За його словами, є три ініціативи, які потребують дискусії.
"Я говорив, що це питання вартує публічної дискусії й дискурсу. Вважаю, що це важливо, тому що є три ініціативи: про корінні народи, про статус кримськотатарського народу і про внесення змін до Конституції щодо автономії. Ми знаємо, що є підхід і бажання, щоб ці три законопроєкти були прийняті одночасно. Можливо, варто обдумати інший підхід, коли, наприклад, ми запровадимо справжню повноцінну формулу корінного народу – і це буде перший законопроєкт як пробний, подивитися, як воно далі піде", - зазначив Кориневич.
Він також повідомив про готовність працювати щодо автономії з кримсько-татарськими представницькими органами та органами державної влади.
"Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і напишуть у Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатися в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території", - наголосив чиновник.
Крым будет районом Херсонской области
интересно кто этот парень по национальности
Повторять опять ошибку с автономией, которая стоила нам войны и тысяч жизней?!!!!!
Как и минские и закон об автономии лугандона!
Вот и имеем дерьмище!!!!
Якщо б, у 90-ті Україна надала Криму національну автономію, то до 2013, там вже не було русскіх баз, а місто Севастополь, було б містом Севастополем, а не вотчиною Лужкова.
І були б там українські школи, Церкви і Флот.
І нєгри.
Ага.
Шумери і Вавілоняни її писали.
А я у тому сенсі, що у Конституцїю можна вносити правки згідно процедури.
«Бєз разніци, в Україні, чи московії»...
Бро, русскіє їх оно так помножили у 1944...., і можуть «повторіть» ....киримли в курсі ...
Плевать они хотели на права коренного народа.