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 Політика України
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Все про:автономія (40) Крим (7173) кримські татари (1509) Кориневич Антон (30)

 Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич

Питання створення національно-територіальної автономії кримських татар у складі України необхідно винести на публічне обговорення.

Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто вважаю кримськотатарський корінний народ одним із ключових факторів і однією з ключових груп, на яку держава Україна може покладатися, коли ми говоримо про реінтеграцію Криму. Тобто, коли ми говоримо про ті групи, які підтримують Україну як державу, підтримують повернення контролю України над Кримом – кримськотатарський народ безумовно тут № 1", - заявив постпред президента в АРК.

За його словами, є три ініціативи, які потребують дискусії.

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"Я говорив, що це питання вартує публічної дискусії й дискурсу. Вважаю, що це важливо, тому що є три ініціативи: про корінні народи, про статус кримськотатарського народу і про внесення змін до Конституції щодо автономії. Ми знаємо, що є підхід і бажання, щоб ці три законопроєкти були прийняті одночасно. Можливо, варто обдумати інший підхід, коли, наприклад, ми запровадимо справжню повноцінну формулу корінного народу – і це буде перший законопроєкт як пробний, подивитися, як воно далі піде", - зазначив Кориневич.

Він також повідомив про готовність працювати щодо автономії з кримсько-татарськими представницькими органами та органами державної влади.

"Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і напишуть у Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатися в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території", - наголосив чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174064
 
 
 Топ коментарі
 
К чёрту автономии, особые статусы и прочие города отдельного подчинения. Унитарная страна, все равны, точка.
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А с народом Украины подискутировать не хотите?
Повторять опять ошибку с автономией, которая стоила нам войны и тысяч жизней?!!!!!
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кримськотатарська автономія тільки в Криму!
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Кориневич, иди на путена!
Крым будет районом Херсонской области
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Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7621
интересно кто этот парень по национальности
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Когда чиновнику задают конкретный вопрос, а он в нем не хера не понимает, то ответ будет что нужна публичная дискуссия и дискурс. Да и ещё много много лишних слов.
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А с народом Украины подискутировать не хотите?
Повторять опять ошибку с автономией, которая стоила нам войны и тысяч жизней?!!!!!
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Тогда автономия была условием того что Крым останется в Украине. Это была уловка Украины в стиле "вешать будем потом"(с)Филатов.
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Потом что то слишком затянулось!
Как и минские и закон об автономии лугандона!
Вот и имеем дерьмище!!!!
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кримськотатарська автономія тільки в Криму!
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Россияне Дань в Крым носили , - затем в Отместку распорошили по всему Союзу.Хотят возрождения , От кого Зависит , как не от Них. Если на полусогнутых , то и ничего и не Выйдет.
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Яка автономія? Вже одного разу на автономились що тепер пуйла не випреш.Тільки Кримська область у складі України і ніякої автономії.
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автономия коренного народа Крыма - кырымлы !
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А це вирішить референдум, буде автономія чи буде Кримська область у складі України.
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це вирішать жінки киримли своїми животами, в тебе питати не будуть Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9344
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Не збираюсь сперечатись з дебілом.Коли починаєш діалог з дебілом ,їх стає два.Спілкуйся з дзеркалом киримли. Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5643
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не напружуйся, не допоможе, вату так з голови не витрусиш
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Хочешь нифуя не делать - проведи совещание. Или дискуссию.
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На чому базуються оптимістичні прогнози з реінтеграції Кириму..? Помпео усім чітко сказав - забудьте..(
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К чёрту автономии, особые статусы и прочие города отдельного подчинения. Унитарная страна, все равны, точка.
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Нєнєнє, русскій дружок.
Якщо б, у 90-ті Україна надала Криму національну автономію, то до 2013, там вже не було русскіх баз, а місто Севастополь, було б містом Севастополем, а не вотчиною Лужкова.
І були б там українські школи, Церкви і Флот.
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там були б турецькі школи і турецький флот
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"краще турки, ніж москалі" подумав гетьман Правобережної України Дорошенко
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Татишо!Правда что ли?Шо ви мене такое гавагите!А вот подумай-ка макитрой, или что ты там используешь: как ты себе представляешь вообще ту автономию, если даже собрав всех до единого татар вместе(232340 человека на 2014 год согласно википедии при общем населении 2284769), их не хватило бы даже для заселения одного того Севастополя?И шо теперь, татарско-автономный город забацать теперь?
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Он Конституцию Украины читал - этот балбес?
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Кєргуду.
Шумери і Вавілоняни її писали.
А я у тому сенсі, що у Конституцїю можна вносити правки згідно процедури.
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Не зрозумів я, що писали шумери й вавилоняне. Я не про правки, а про самі процедури. От можна в Конституції написати, що президент - це посланник Бога, як про єгипетського фараона. І 450 слуг балабола підтримають правку. Конституція - це колективний договір. Порушиш договір - частина народу відмовиться його виконувати. Ну то таке - риторика.
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Крымские татары получат настоящую и максимально полную автономию, если единолично отвоюют у ***** Крым.
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Поражает, что некоторые мои сограждане-украинцы, на себе испытывающие несправедливость со стороны Московии, отказывают в праве иметь автономию коренному народу Крыма. Это их право - иметь автономию на своей земле. Даже когда рассказывают о конституции Пилипа Орлика, умалчивают, где и у кого тот нашел пристанище...
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С нашей ментальностью не может быть никаких автономий. Дай одному - захотят все!
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Киримли мають право на свою землю! Але я хочу українську Україну! Тому краще зразу окреслити майбутні форми добросусідського співіснування після повернення Криму
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...этот щенок уже столько за 2 дня натявкал, что пора работу полегче себе уже подыскивать у ... Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2447..
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Кримським татарам бєзраніци де жити - в Україні чи в московії. Їм головне - жити і множитись в Криму!!!
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так шо реінтеграція в Україну їх не хвилює. Для них важливо зберегти націю, культуру, мову, традиції, територію приумножити
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Воювати вони не стануть, бо вони цінують кожного кримського татарина - це "гєноцид" нації
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Але в Україні, схоже, за всіх переживають і переймаються проблємами, тільки не проблемами корінного народу - українців. Мова з кожним роком відступає, йєзик захоплює все більше сфер. Ніякої державної підтримки мові нема - натомість запопадливо підтримують мови меншин - угорську, російську... І скоро вже не буде аргументів для державного суверинітету - бо ***** скаже - мишепратья - адін йєзик - адін нарот - адін рейх - адін фюрер
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Ага.
«Бєз разніци, в Україні, чи московії»...
Бро, русскіє їх оно так помножили у 1944...., і можуть «повторіть» ....киримли в курсі ...
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Це питання повинно бути вирішуватись тільки на все Українському референдумі.Україна унітарна держава і ніяких автономій не повинно бути. Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2587
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"это будет первый законопроект как пробный, посмотреть, как оно дальше пойдет" - це те, що я подумав?...
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он собирается советоваться с "крымчанами" которые на "референдуме" голосовали за вхождение в состав рф и на выборах рф голосовали за кондидатуру президента рф?
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Багатонаціональний, мультикультурний кримськотатарський народ...ні? це лише стосовно українців можна говорити?
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А корєнєвіч та влада повинні зрозуміти - якшо вони, заграючи з киримли в пєчєнькі, хочуть стимулювати кримськотоатарський рух за Україну, то вони сильно помиляюця - киримли не підуть виборювати Крим для України
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вони його завойовуватимуть на подружньому ложі
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Угу. Только следующий референдум там проведет Турция.
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кстаті, да. Йєсі киримли і захотят с кєм-то вмєстє жить, то с туркамі
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Украинские власти 30 лет заигрывали с татарами, пытаясь использовать их против крымской ваты. А теперь татары уже заявили о своих правах на Крым на весь мир.
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А что скажет Кориневич об автономии западного берега реки ИОРДАН ?
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Дискус на тему: "Изменение конституции Украины" ?. Так тогда прямо к В.Путину, он обеспечит и разработку изменений, и дискус, да и обсуждение. Да и в Украине, помощников в организации такого направления, более чем. И "кране озабоченные" из ЕС поддержат. Вот только спрашивать будут те, кого вы не хотите не видеть, не слышать. Очень в это верю, даже больше чем в деоккупацию Крыма и Донбасса. Историю учить надо, а не читать.
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Як розпродати українську землю, так "слуги чужого народу" самі впораються. А тут "дискурс" Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2128 , дискусія- для понту
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Тем более крысчане уже высказались.
Плевать они хотели на права коренного народа.
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От чего и зачем автономию давать необходимо Крыму?? От днепровской воды? От продуктов из Украины? От электроэнергии??
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Не удивительно, что "зеленые мухи" постоянно пасутся на кацапском дерьме. И этот "постоянный представитель президента Украины в Крыму" в том числе. И вообще, откуда это зеленое чмо взялось?....., - вопрос риторический.
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яка може бути автономія в унітарній державі? Взагалі то 10 розділ не мав взагалі бути в Конституції, це завдяки діяльності табачника та його посіпакам цей розділ з явився. Ніяких автономій бути не може. Крапка.
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