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Все про:авіакатастрофа (514) Стамбул (97) Туреччина (928)

 Серед постраждалих під час аварії літака в аеропорту Стамбула українців немає, - консул

Громадян України немає серед постраждалих в аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася 5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Тwitter повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає", - написав дипломат.

Як відомо, 5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен" сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги і розламався на частини.

За попередньою версією, причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ і погана видимість. За іншою версією літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174063
 
 
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Ото люди натерпілися! Добре, що загиблих немає. Уявляю, що вони думали в ці хвилини! І ворогу такого... Хоча.... От би у путлера так викотився! Може б здохло те ботоксне непорозуміння від страху за свою дупу Среди пострадавших при аварии самолета в аэропорту Стамбула украинцев нет, - консул - Цензор.НЕТ 1479
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Добре що посадка, а не взлёт с полными баками
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Меня радует то, что я своё отлетал и остался жив.
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Не успел Зеля с Эрдоганом встретиться и на тебе...
Человек-катастрофа.
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Щось воно якось після загострення відносин турків з росіянами...
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