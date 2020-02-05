 Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes

Про це говорить глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
"Ми з високою впевненістю оцінюємо, що російські пристрілки і підходи в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії", - зазначив український експерт.
У звіті SentinelLabs сказано, що Gameredon вдарила по 5 тисячах "унікальних" об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows. На думку експертів, це був "підготовчий етап" для повномасштабної атаки. Шкідлива програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкцій для сервера дистанційного керування і контролю.
Росія - майстер гібридної війни, її підхід націлений не тільки проти України, а проти країн, розташованих значно далі на захід.
Російська група Gameredon почала активну діяльність з 2013 року. Вона розвивала свої тактики, техніки і процедури для настройки свого шкідливого програмного забезпечення і в кінцевому підсумку дуже розширила масштаби своїх операцій. SentinelLabs попереджає, що Gameredon "ввела нові компоненти, які представляють собою наступальну силу". І їх, на думку Кремеза, застосують проти інших військових і правоохоронних цілей, переслідуваних російським урядом.
И пускай кацапы удавятся.
забувай про свій паскаль!
В Україні вже усі
програмують лиш на С
Сам сталкивался с левыми дистрибутивами и репозитариями красной шапки.
Периодически очищаю кэш и пока все ок.
В результате программы ядра исполняют не совсем те коды, которые должны бы..
А разные сторонние приложения - это уже вторично.
Поэтому, верю на слово.
Вам предлагается скачать оригинальный образ нужной операционной системы с сайта производителя, пусть это хоть винда.
И вот, программа скачивания обращается к депозитариям Майкрософт и определяет с какого именно сервера скачивание произойдет на максимальной скорости.
Один и тот же образ реально может находиться на сотне разных серверов и майкрософт не всегда в состоянии контролировать подлинность образа на каждом из сайтов.
И тут оказывается, что максимальную скорость скачивания в Украине постоянно даёт сервер, физически расположенный в Австрии, на котором содержится дистрибутив препарированный ФСБ.
Картина выглядит не очень утешительно.
Но одно меня утешает: все что кацацапы когда либо создавали, делалось всегда через задницу.
«Караул!!!! Порошенко послав моряків на загибіль, щоб відмінити вибори !!! »
Пам'ятаєте?
Эта вся "армия" выйдет на улицы.
Армия больных с открытыми резистентными формами, с инфекциями, общественно опасных невменяемых людей, от тех которые не могут себя обслуживать и безопасно использовать газовые плиты и спички до общественно опасных невменяемых, а с алкоголиками и наркоманами с глюками полиция разбираться будет, как и с больными шизофренией?...
Журналисты молчат...
Мы понятия не имеем, что такое внутренняя национальная безопасность, что такое продовольственная безопасность (сдача земли).
С таким положением дел Украина под угрозой, даже без внешних врагов.
Какая кибер безопасность и какая держава в смартфоне?
И Булгаков украинец, он гений независимо от его пристрастия к наркоте. Не нужно недооценивать таланты.
отличалось ???
Ну и на счёт мракобесия, раньше людей в виде казни и в металлическом быке запечь могли заживо, но это ни коим образом не оправдывает мракобесия сегодняшнего, мы развиваемся, а не стоим на месте, то что приемлемо было тогда не приемлемо сейчас.
Раньше среди знати были браки среди родственников, но это не значит, что любой дурак как швондер, теперь и сегодня делать, то же что и тогда и что это должно считаться нормальным.
фию в совковузе знали на 5............. просто обороты и штампы занакомые до боли........ ещё
раз просю пардона обидеть не хотел.....
Так 73,22% за ето проголосовало.
И что больные корью в эпидемию кори должны сидеть в общей очереди к семейному.
Это гос преступление не зависимо от того, кто за что проголосовал.
Начали те продолжают эти.
Зеленский ето ставленнік Порошенко.
а его уболтали типа если боишся давай лоха впихнём а ты пока постой в сторонке......
Черновицкая облачная рада закрывает детский санаторий для борьбы с туберкулёзом, в Павлограде УЖЕ закрывают больницы в Запорожье....
Если вы не интересуетесь это не значит, что это брехня.
Держава в смартфоне....
Вы дурак?
Нет, я очень умный.
Вы дурак?
К нему у Вас іноє отношеніє, чем к Супрун.
Понятия не имею, что с ним.
Я за ним не слежу.
Меня волнует другое. И не надо переводить стрелки с одного на другого. Нужно думать, что делать, а никто не хочет.
А сєйчас можетє расслабіться і смотрєть «Сватов».
Во-вторых люди проголосовали не за него, а против Петра, хотя и один и другой по сути одно и то же.
А в-третьих когда приходишь в магазин, а все масло суррогат, то выбрать настоящее не возможно, выбора не было.
Была возможность только смягчить удар, меньшее зло...
Нумо, спробуйте.
http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-pavlograde-zakryili-tubdispanser-bolnyim-tuberkulezom-predlagayut-ehat-v-dnepr.html
https://sobitie.com.ua/novosti/kamenskoy-tubdispanser-pod-ugrozoy-zakrytiya
Запорожье Павлоград Каменское
Закрытие тубдиспансеров уже.
Это страшнее чем коронавирус, но везде молчокю
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433961393519959&id=100007183659352&fs=0&focus_composer=0
Норамльный мужчина, не станет тыкать и обращаться с девушкой без уважения, нормальный человек общается со всеми адекватно и аргументировано. Когда нечего сказать боты переходят к хамству.
Вменяемого адекватного человека волнуют такие вопросы и он не будет называть глупым человека, который их поднимает
Умные закрывают туб диспансеры в стране с эпидемией...
росийскость ????????
А от зараз, как би нє мєняєт орієнтацію...
Добіса
Зеленський наказав Медведчука. Відео пруф!
https://twitter.com/i/status/1225100951884877825