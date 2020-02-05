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Все про:Forbes (6) кіберзлочин (374) Росія (15460) хакер (392)

 Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes

Україна стала випробувальним майданчиком для російських кібератак. Зокрема, це стосується дій російської групи кібернетичної загрози Gameredon.

Про це говорить глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

"Ми з високою впевненістю оцінюємо, що російські пристрілки і підходи в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії", - зазначив український експерт.

У звіті SentinelLabs сказано, що Gameredon вдарила по 5 тисячах "унікальних" об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows. На думку експертів, це був "підготовчий етап" для повномасштабної атаки. Шкідлива програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкцій для сервера дистанційного керування і контролю.

Росія - майстер гібридної війни, її підхід націлений не тільки проти України, а проти країн, розташованих значно далі на захід.

Російська група Gameredon почала активну діяльність з 2013 року. Вона розвивала свої тактики, техніки і процедури для настройки свого шкідливого програмного забезпечення і в кінцевому підсумку дуже розширила масштаби своїх операцій. SentinelLabs попереджає, що Gameredon "ввела нові компоненти, які представляють собою наступальну силу". І їх, на думку Кремеза, застосують проти інших військових і правоохоронних цілей, переслідуваних російським урядом.

Читайте також: Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174061
 
 
 Топ коментарі
 
кібєртєрорісти под егідой кримля
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Так переходите с винды на Мак Ос.
И пускай кацапы удавятся.
Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes - Цензор.НЕТ 2543
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Так переходите с винды на Мак Ос.
И пускай кацапы удавятся.

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гей, задрипаний москаль!
забувай про свій паскаль!
В Україні вже усі
програмують лиш на С
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Репозитории обновления компроментируются, что на маках, что на линухе.
Сам сталкивался с левыми дистрибутивами и репозитариями красной шапки.
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Если не считать проблем с паразитами Avast и Mackeeper (установил по глупости и незнанию) я никогда сторонних приложений у себя не находил.
Периодически очищаю кэш и пока все ок.
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Компроментируются само ядро операционной системы, при этом контрольные суммы пакетов совпадают.
В результате программы ядра исполняют не совсем те коды, которые должны бы..
А разные сторонние приложения - это уже вторично.
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Я не настолько в этом разбираюсь, что бы понять суть.
Поэтому, верю на слово.

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Если на пальцах, это выглядит так.
Вам предлагается скачать оригинальный образ нужной операционной системы с сайта производителя, пусть это хоть винда.
И вот, программа скачивания обращается к депозитариям Майкрософт и определяет с какого именно сервера скачивание произойдет на максимальной скорости.
Один и тот же образ реально может находиться на сотне разных серверов и майкрософт не всегда в состоянии контролировать подлинность образа на каждом из сайтов.
И тут оказывается, что максимальную скорость скачивания в Украине постоянно даёт сервер, физически расположенный в Австрии, на котором содержится дистрибутив препарированный ФСБ.
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Большое спасибо за разъяснение.
Картина выглядит не очень утешительно.
Но одно меня утешает: все что кацацапы когда либо создавали, делалось всегда через задницу.

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Програма загрузчик при зверненні до репозиторія(сервера) перевірить hash образа і порівняє його з тим, що зберігаґ вона і якщо не було компрометації сайта мелкософта і не змінений сам "даунлоадер" мелко-м'ягких то вона не допустить загрузки, якщо хеши не співпадуть. А ось, якщо завантажити "оригінальний" образ з якогось варезника, або торрента, а потім ще й активувати ліцензію якимсь КМСом то підхопити заразу від фсб можна з дуже високою вірогідністю.
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Если и внедрить инжект в ядро для перехвата системных вызовов/АРІ в linux/wind. то контрольные суммы измененного установочного образа никак не могут совпасть с оригиналом. То, что в линукс встречаеться когда разрабы используют зараженную опенсорсную либу в винде практически невозможно изза закрытости системы.
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Атаки на сайт 95 квартала, зелебобика уже были?
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Если и были, то это по принципу: кого люблю, того и ..бу.
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Зеленский проходит стадию испытаний?
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А Порошенко, виходить, не пройшов? Чи навпаки - російсько-терорістічєскі кулзацкери, ховаючись під егідою, суттєво вплинули на результати чесних-прозорих-демократичних?
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ага! то козака-нациста з сайту фСБУ(о) ці гаймери прибрали?
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Россия испытывает на Украине новое кибероружие - Зембирование
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"Президент Украины Зеленский присоединился к 4,4 млн владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил Квалифицированную электронную подпись на чип ID. С сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID... Ну да,СОВРЕМЕННО И НЕ БЕЗОПАСНО Россия испытывает на Украине новое кибероружие, которое после может применить в странах Запада, - Forbes - Цензор.НЕТ 5036 Источник: https://censor.net.ua/n3173918
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Найбільша пропаганда московитів йде через екран телевізора,інтернет канали і проплачених блогерів.А потім вже хакерські атаки і шкідливе пз.
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« ..американская компания по компьютерной безопасности Stealthcare заявила, что кибератаки были совершены Carbanak и Gamaredon Group, двумя хакерскими организациями, которые, как полагают, спонсируются российскими спецслужбами. ...В ноябре 2018 очередная атака угрожала сервисным портам компьютерных серверов, принадлежащих украинским государственным органам, всего за несколько дней до кризиса в Керченском проливе. По словам компании Stealthcare, эти две атаки предоставили хакерам информацию, которая была бы очень важна при планировании ноябрьского военно-морского кризиса 25. Компания добавила, что «нет никаких сомнений в том, что нападения были разведкой Кремля для планирования кризиса в Керченском проливе».
«Караул!!!! Порошенко послав моряків на загибіль, щоб відмінити вибори !!! »
Пам'ятаєте?
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кацап, ЙАДУ ВЫПЕЙ ИЛИ СМОЛЫ ГОРЯЧЕЙ! Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes - Цензор.НЕТ 6957
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В Украине собираются закрывать туберкулезные диспансеры, инфекцинные психиатрические больницы.
Эта вся "армия" выйдет на улицы.

Армия больных с открытыми резистентными формами, с инфекциями, общественно опасных невменяемых людей, от тех которые не могут себя обслуживать и безопасно использовать газовые плиты и спички до общественно опасных невменяемых, а с алкоголиками и наркоманами с глюками полиция разбираться будет, как и с больными шизофренией?...

Журналисты молчат...

Мы понятия не имеем, что такое внутренняя национальная безопасность, что такое продовольственная безопасность (сдача земли).

С таким положением дел Украина под угрозой, даже без внешних врагов.

Какая кибер безопасность и какая держава в смартфоне?
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этот шабаш и мракобесие накаркал нам конченный нарик М.Бугаков в "Мастер и Маргарита"
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Он жил при этом мракобесии, с тех пор ничего не изменилось. Швондеры при власти с рукой положенной на сердце продают страну, а талантливых людей гнобят и умножают на ноль, объединившись против них, об этом и писал Булгаков. Серая злая беспринципная посредственность уничтожает талантов и все вокруг себя, видя только собственный карман.
И Булгаков украинец, он гений независимо от его пристрастия к наркоте. Не нужно недооценивать таланты.
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а при каком мракобесии жили Гойя, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи ??? оно сильно
отличалось ???
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Ну насколько я знаю творчество Гойи он отображал как раз окружающую его действительность в полной мере. Задача художника/писателя -творческого человека, не только показать прекрасное, но и высмеивать пороки и действительность иначе не бывать изменениям.

Ну и на счёт мракобесия, раньше людей в виде казни и в металлическом быке запечь могли заживо, но это ни коим образом не оправдывает мракобесия сегодняшнего, мы развиваемся, а не стоим на месте, то что приемлемо было тогда не приемлемо сейчас.

Раньше среди знати были браки среди родственников, но это не значит, что любой дурак как швондер, теперь и сегодня делать, то же что и тогда и что это должно считаться нормальным.
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мадам у меня нехорошие подозрения шо вы политэкономию и максисько-левинскую хфилосо
фию в совковузе знали на 5............. просто обороты и штампы занакомые до боли........ ещё
раз просю пардона обидеть не хотел.....
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Это начала ещё ваша Супрун, с тем что больных резистентными формами нужно лечить амбулаторно и что люди с психическими отклонениями не нуждаются в помощи.

И что больные корью в эпидемию кори должны сидеть в общей очереди к семейному.

Это гос преступление не зависимо от того, кто за что проголосовал.

Начали те продолжают эти.
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Ага.
Зеленский ето ставленнік Порошенко.
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тоже есть подозрения что принял участие в этом "проекте" но думаю что не на прямую
а его уболтали типа если боишся давай лоха впихнём а ты пока постой в сторонке......
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бэзан******....... ******..... *******...... ну люблю я подозревать жаль судьбина следаком не сделала
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Где брехня? Почитайте страницы Глузмана и Ольги Голубовской об этом сейчас все врачи говорят.
Черновицкая облачная рада закрывает детский санаторий для борьбы с туберкулёзом, в Павлограде УЖЕ закрывают больницы в Запорожье....

Если вы не интересуетесь это не значит, что это брехня.
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А шо не зрада? Как хорошо пусть инфекция разносится, а общественно опасные психически больные гуляют возле лет садов и школ.

Держава в смартфоне....
Вы дурак?
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катастрофа, караул.
Нет, я очень умный.
Вы дурак?
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Что там с «Доктором Комаровскім»? Говорят решил устроіть чєс по Россіі?
К нему у Вас іноє отношеніє, чем к Супрун.
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Нет не иное, такое же.
Понятия не имею, что с ним.
Я за ним не слежу.

Меня волнует другое. И не надо переводить стрелки с одного на другого. Нужно думать, что делать, а никто не хочет.
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Думать надо било 21.04.2019 на ізбіратєльних участках.
А сєйчас можетє расслабіться і смотрєть «Сватов».
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Во-первых я не голосовала за зелю, и всех здесь агитировала почитать его программу и не голосовать за него.
Во-вторых люди проголосовали не за него, а против Петра, хотя и один и другой по сути одно и то же.

А в-третьих когда приходишь в магазин, а все масло суррогат, то выбрать настоящее не возможно, выбора не было.

Была возможность только смягчить удар, меньшее зло...
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А чим Порошенко був для Вас «бОльшим злом»? Тільки Ви викладуйте не одразу все-все жужмом, а поступово, степ бай степ...по Одному, ну, наприклад: « потому, что он убіл своєго брата », або у Вас є щось більш суттєве на Порошенка...
Нумо, спробуйте.
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https://akzent.zp.ua/v-zaporozhe-zakroyut-75-tubdispanserov/

http://dv-gazeta.info/dneprnews/v-pavlograde-zakryili-tubdispanser-bolnyim-tuberkulezom-predlagayut-ehat-v-dnepr.html

https://sobitie.com.ua/novosti/kamenskoy-tubdispanser-pod-ugrozoy-zakrytiya

Запорожье Павлоград Каменское

Закрытие тубдиспансеров уже.
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На сторінці Одним Голубовской, известный врач инфекционист в Киеве, в фб и у Глузмана и у Влащенко в споре с Радуцким это упоминалось, практически никто об этом не пишет, а там именно врачи обсуждают...

Это страшнее чем коронавирус, но везде молчокю
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И ещё:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433961393519959&id=100007183659352&fs=0&focus_composer=0
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Сам ты глупая тетка.

Норамльный мужчина, не станет тыкать и обращаться с девушкой без уважения, нормальный человек общается со всеми адекватно и аргументировано. Когда нечего сказать боты переходят к хамству.

Вменяемого адекватного человека волнуют такие вопросы и он не будет называть глупым человека, который их поднимает

Умные закрывают туб диспансеры в стране с эпидемией...
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на территории Украины или НАукраине..... ??????????? цензор вы тоже нас тестируете на мало
росийскость ????????
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Ну ту имеется ввиду на Украине как государстве а не территории, внутри в Украине, а так да, есть у них любитель писать на Украине как о событиях внутри страны
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За Порошенка, так.
А от зараз, как би нє мєняєт орієнтацію...
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И что они могут собрать, кроме личной коллекции порнографии Яременка? Или кулинарной книге рецептов шаурмы и приёмов нетрадиционной игры на рояле? Технику езды на самокате? Фейк это.
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Окрім безграмотних тупорилих тролів у них нічого більше нема. Досить нас лякати цим кацапським лайном. Ми вже втомились «боятись».
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Весь Мир Созидает , только россия разрушает. Даже песни патриотические начинаются . Весь Мир Мы разрушим , а Затем.....а затем ка и всегда в одном Месте
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Да, рашка использует гибридное оружие и, в результате, ни один чиновник- коррупционер , до сих пор, не сидит.. Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes - Цензор.НЕТ 7270
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теперь понятно,почему в последнее время Киевстар часто глючит
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Ничто не спасет РФ, последняя империя, все предначертано.
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РФ могла бы властвовать используя пряник вместо кнута. Мир меняется, РФ нет и слава Богу. Вавилон-2 падёт и уйдет на свалку истории.
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Путлер со своими войнами УСТАРЕЛ. Зачем воевать физически, когда можно всё купить?К тому же через год-два ядерное оружие станет БЕССМЫСЛЕННЫМ, потому, что войны перейдут в стадию информационных, виртуальных. И первыми под удар попадут ФИНАНСОВЫЕ системы в слабых странах. Затем ЭЛЕКТРОННЫМ путем будут захватываться ресурсы и земли ( как это уже сегодня через реестры захватывается недвижимость). Тогда каждое Государство, для защиты своей информации и электронных систем, будет в десятки раз больше ТРАТИТЬ средств, чем на ядерное вооружение.
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