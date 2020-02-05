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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (188) МЗС (2013) українці (616) Японія (186)

 На борту круїзного лайнера, який через коронавірус стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають 25 громадян України, - МЗС

На борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії перебувають 25 громадян України - членів екіпажу судна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За попередньою інформацією, на борту лайнера перебувають 25 громадян України, які є членами екіпажу судна. Посольство України в Японії вживає оперативних заходів з метою перевірки зазначеної інформації та забезпечення належного консульського супроводу", - повідомили агентству в пресслужбі МЗС України.

У міністерстві пояснили, що лайнер Diamond Princess розташований на рейді поблизу порту Йокогама (Японія), на судні оголошено карантин, починаючи з 07.00, 05.02.2020 терміном на 14 діб. На борту лайнера перебувають 3700 осіб із 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири, а решта - члени екіпажу.

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"Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностики всіх, хто перебуває на судні", - наголосили в МЗС. Також у міністерстві зазначили, що це питання перебуває на особливому контролі в МЗС та посольстві України в Японії.

Влада Японія організувала життєзабезпечення судна й людей на борту, працює служба психологічної підтримки. Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, після чого прийматиметься рішення про залишення пасажирами борту лайнера.

Нагадуємо, лайнер Diamond Princess 20 січня відбув із японського міста Йокогама у двотижневий круїз за маршрутом Каґосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, котрий зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. На судні на два тижні впровадили карантин після виявлення на борту заражених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174056
 
 
 Топ коментарі
 
Ще один...скільки ж вас таких, хто тільки заголовки новин читає...
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японці все правильно роблять ,а наш МОЗ навіть не може визначитися де їм знайти місце під карантин.
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Та это ж украинские члены экипажа. Работают там 🛳️
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Перетряхнули судовую роль и нашли еще.
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повезло
+ две недели за счет компании
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2700 пассажиров из 56 стран мира.Это ж скоко болванов заразятся той Чумой китайской
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Почему болванов? В круизы по-вашему только болваны ездят? А не-болваны дома на диване или на даче отдыхают?
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Чуйка отсутствует, потому и болваны. Даже дети способны чувствовать беду, когда не выучил урок, а учителю взбрело в голову тебя вызвать к доске.
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возле Японии круиз на лайнере? это кто ж у нас такие багатенькие буратины? до Японии только долететь стоит таких денег что мама не горюй (спросите у нашего гарантика он на кой то черт туда к императору летал). наверное там на лайнере слуги нашего народа зажигают? ну ждите буратины, помощь придет.....
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Та это ж украинские члены экипажа. Работают там 🛳️
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Чукча не читатель, чукча пейсатель?
Написано же - украинцы - члены экипажа, или ты только заголовки читаешь?
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А ты научись читать для начала . Или думать . А то тебя больше волнует то , чему учились окружающие , а не собственный уровень .
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ага , а порт приписки лайнера Одесса, да валера? верь больше тебе еще не то напишут! не веришь? помнишь кто то недавно в Оман летал и оказываеться с официальным визитом! не зря некоторых дятлами кличут.....
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та то малоросские заробитчане .они на дальнем востоке дачи кацапне строили.ну и им заплатили...
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Чому окупована в стані війни країна повинна перейматись громадянами, які під час війни їздять по круїзам?
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Ще один...скільки ж вас таких, хто тільки заголовки новин читає...
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Мене не цікавить в якості кого вони там плавають,мене цікавить чому вони не там де країні загрожує небезпека.
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А ти весь час саме там, де країні загрожує небезпека? З передової не вилазиш? І так само на передовій весь час мають сидіти всі 38 міліонів українців?
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Ти смердло не розповідай мені звідки я не вилажу.Я себе і рятувати не прошу ні з лайнера ні з китаю, і не вештаюсь по закордонам.
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По-перше - смердиш тут саме ти.
По-друге - я тобі не розповідаю, а запитую - це ти розповідаєш тут, що всі українці мають бути там, де небезпека для країни - з чого досить логічно слідує запитання, чи знаходишся ти сам там, де на твою думку маєть бути всі українці?
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з лайнера ніхто рятувати не буде.. там карантин..
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Позвольте нескромный вопрос а вы там?
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З пуйломовною бидлотою не спілкуюсь принципово і не відповідаю на дебільні питання.
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Так это ты скорее и есть быдлота.
Тупая и завистливая скотина.
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Тупа пуломовна худоба покликала в Україну пуйла захищати собачий бріх. Пуйло прийшов а худоба повтікала по круїзам,а деяка тут гавкає.
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Так не гавкай, а вали на передок.
Или у тебя урода, есть причина сидеть дома, отправляя на передовую других?
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Я кожному гвинторогому козлу не збираюсь доповідати.Ти пуйломовний пес і посібник окупанта,і спілкуватись з тобою нема про що.
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Судячи із твого нікнейму, що написаний саме російською, ти дуже любиш воняти й звинувачувати інших у тому, у чому сам винен.
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Ще раз повторюю що з дебілами не спілкуюсь.
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Дебілами? Якщо тебе "дебіли" аргументовано розкатали по-повній так, що немає чого відповісти адекватно, то хто тоді ти?
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Виктор Ли, цих грошовитих буратін зовсім не жаль,погано те,що вони заразу нормальним українцям привезуть! Через це,нажаль,перейматися потрібно...
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Всех, кто прилетает в Украину из Китая нужно на две недели на карантин сажать. В РФ так делают в твиттере видел новость. Потому что 2 недели инкубационный период и первую неделю болезнь не проявляется.
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японці все правильно роблять ,а наш МОЗ навіть не може визначитися де їм знайти місце під карантин.
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пусть и дальше катаются, здесь их надо в наш лепрозорий определить по приезду на пару недель
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Утром писали 30 украинцев,куда делись 5 украинцев летальный исход или сошли с корабля?
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Они за это время могли принять другое гражданство.
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на борту лайнера находятся 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа(с)
----------------
Не повезло=>на работе и еще могут эту «заразу» подхватить.......🙁
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лайнер Diamond Princess 20 січня відбув із японського міста Йокогама
Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, котрий зійшов на берег у Гонконзі .

ВИСНОВОК НАПРОШУЄТЬСЯ- КАРАНТИН 14 ДЕННИЙ ТРЕБА БУЛО ЯПОНІЇ РОБИТИ ТРИ ТИЖНІ ТОМУ.


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У нас до сих пор его не сделали - регулярно самолёты прилетают...
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Ой да я вас умоляю. Две недели на шару поплавать, это ж отлично. Не мешайте людям.
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На шару их не устроит, они за зарплату...
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Зепетріоти від мобілізації переховуються? На борту круїзного лайнера, який через коронавірус стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають 25 громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 1692
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