EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  1446  36
Все про:Азаров (638) Антикорупційний суд (541)

 Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд

Справу щодо експрем'єр-міністра України Миколи Азарова розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади, 5 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката підозрюваних у справі №757/40117/19-к, фігурантом якої є прем'єр-міністр України 2010-2014 років, на постанову Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року.

За результатами судового розгляду колегія суддів ухвалила рішення скасувати постанову Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року і передати матеріали за скаргою адвоката підозрюваних у Вищий антикорупційний суд для розгляду в установленому порядку.

Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Читайте також: Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал "НАШ" на 105,6 тис. грн через трансляцію інтерв'ю Гордона з Азаровим

Нагадаємо, Микола Азаров переховується в Росії з лютого 2014 року. У справі про привласнення майна "Укрнафти" і "Укргазвидобування" Генпрокуратура викликала Азарова на допит ще в серпні 2016 року. Однак це не єдине порушення, в якому підозрюють колишнього прем'єр-міністра України. Наприклад, у травні 2017 року ГПУ завершила досудове розслідування у справі про незаконну приватизацію "Укртелекому" і отримала дозвіл на заочне засудження не тільки Азарова, а й Януковича і Колобова; а ось щодо Арбузова на той момент чекали рішення суду.

Водночас Головна військова прокуратура України підозрює колишнього прем'єр-міністра в незаконному відчуженні двох стратегічних бомбардувальників, які були продані за заниженою ціною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174055
 
 
 Топ коментарі
 
А-а-а, антікоррупціонный, а я прочітал антіконстітуціонный. Ну, хорошо. Тогда анітіконстітуціонный чем займется? Волонтерамі і фронтовымі лекарямі?
 показати весь коментар
 
Так тепер Азаров буде героєм України і членом СН?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
совок классической...железобетонный.. Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2793..
 показати весь коментар
 
 
Бабай ураинской власти - дал деру раньше всех...
 показати весь коментар
 
Все, может собирать вещи и возвращаться в Киев. Оправдают по всем статьям и еще и присудят компенсацию.
 показати весь коментар
 
 
кацапа,чо прибежал?с виолончелями уже разобрался? Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4717
 показати весь коментар
 
 
А шо то у тєбя за флажок на авє, міл чєловєк?
 показати весь коментар
 
 
Скоро нам розкриють глази:виявляється,що НЄ КАЛЛай Янничь Кравасіськєн теж 6 років перебували у відрядженні,--вдосконалював кравасісьную мовую на кацапстані.
 показати весь коментар
 
 
А-а-а, антікоррупціонный, а я прочітал антіконстітуціонный. Ну, хорошо. Тогда анітіконстітуціонный чем займется? Волонтерамі і фронтовымі лекарямі?
 показати весь коментар
 
 
Послушал его высказывания в интервью с Гордоном . Гнида .
 показати весь коментар
 
 
Вот кровосиси! Коля Бимба ниучем ни уиноват
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Странно, а за 5 прошлых лет ни одного суда над Азаровым не было. Интересно почему.
Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1784
 показати весь коментар
 
 
а такой же фотки,только на корпоративе у кили членом по роялю нету?
 показати весь коментар
 
 
шо, пукан подгорает от вида Пети с Азировым ? А ведь фотка настоящая.
 показати весь коментар
 
 
и шо?оба на работе...а ты покаж корпоратиффчик Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2908
 показати весь коментар
 
 
Так тепер Азаров буде героєм України і членом СН?
 показати весь коментар
 
 
даже пару бомбардировщиков под мышкой сумел утащить при эвакуации...спрытный геолух,мля
 показати весь коментар
 
 
Кровосіся должін опочівать на нарах довічно.
 показати весь коментар
 
 
А что, до азирова есть ещё кому-то дело?
 показати весь коментар
 
А что там рассматривать? Вывезти и к стенке.
 показати весь коментар
 
Та ви що, Антикорупційний суд ще щось і розглядати може,я не вірю.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору