 Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади, 5 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката підозрюваних у справі №757/40117/19-к, фігурантом якої є прем'єр-міністр України 2010-2014 років, на постанову Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року.

За результатами судового розгляду колегія суддів ухвалила рішення скасувати постанову Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року і передати матеріали за скаргою адвоката підозрюваних у Вищий антикорупційний суд для розгляду в установленому порядку.

Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, Микола Азаров переховується в Росії з лютого 2014 року. У справі про привласнення майна "Укрнафти" і "Укргазвидобування" Генпрокуратура викликала Азарова на допит ще в серпні 2016 року. Однак це не єдине порушення, в якому підозрюють колишнього прем'єр-міністра України. Наприклад, у травні 2017 року ГПУ завершила досудове розслідування у справі про незаконну приватизацію "Укртелекому" і отримала дозвіл на заочне засудження не тільки Азарова, а й Януковича і Колобова; а ось щодо Арбузова на той момент чекали рішення суду.

Водночас Головна військова прокуратура України підозрює колишнього прем'єр-міністра в незаконному відчуженні двох стратегічних бомбардувальників, які були продані за заниженою ціною.