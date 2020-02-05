EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  2100  34
Все про:НАБУ (2246) Ситник (543) Бахматюк (90) Ukrlandfarming (53) Укрлендфармінг (59)

 Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця

Аграрії передали президенту України звернення з 30 тисячами підписів, в якому закликають звільнити корупціонерів і зупинити тиск на компанію "Укрлендфармінг".

Близько трьох тисяч працівників аграрних холдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард" та небайдужі громадяни, які приєдналися до їхніх вимог, провели мітинг під Верховною Радою і Офісом президента, на якому закликали захистити компанію від неправомірних утисків з боку правоохоронців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Аграрії виступають з вимогами припинити тиск силових органів на підприємство та звільнити директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом винним у корупції. Люди приїхали практично з усієї України – підприємства працюють у 600 населених пунктах 22 областей країни.

Під час виступу зі сцени операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток висловила надію, що вимоги 27 тисяч аграріїв, яким компанія дає роботу на селі та щорічно виплачує 3,5 млрд гривень зарплат, будуть почуті.

"Ми мовчки чекали, поки наша проблема вирішиться - але тепер ми мовчати не будемо. Ми будемо голосно, як вміємо, захищати нашу компанію - так, щоб за стінами Верховної Ради та Офісу президента нас почули. Ми нічого з вами не вкрали і не успадкували - все, що у нас є, ми збудували власними руками. І сьогодні ми захищаємо своє. Тому "Руки геть від "Авангарду", руки геть від "УЛФ"!", - крикнула вона, після чого це гасло скандували інші учасники мітингу.

Читайте також: Детективи НАБУ хочуть незаконно допитати 10 тисяч наших працівників, - "Укрлендфармінг"

Як розповів керівник Зарянського відділення "Західної агровиробничої компанії" (входить в "Укрлендфармінг") Володимир Данилевський, обшуки правоохоронців лякають співробітників компанії і загрожують зриву робочого процесу.

"Це насторожує і мене, як керівника, і співробітників, які хочуть працювати і отримувати зарплату, а не спілкуватися з детективами НАБУ. Ми стоїмо за те, щоб не втратити роботу. Сусідня Польща від нас - за 200 кілометрів, там чекають молодих, тих, хто вміє працювати. А зараз робиться все, щоб їх відправити з України і закрити наші робочі місця. Нас фактично паралізували та поставили під загрозу посівну кампанію, людей, їхні сім'ї і достаток", - прокоментував він.

У свою чергу, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пообіцяв зі сцени, що вимоги аграріїв будуть почуті, і Ситник не залишиться главою НАБУ.

"Уявіть, на чолі Національного антикорупційного бюро України стоїть корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів – як таке може бути? І сьогодні він дискредитує інституцію, яка повинна боротися з топ-корупцією – але не з топ-підприємством, яке створює ВВП України, нарощує експорт і годує всю країну і півсвіту. Ми понесемо ваші вимоги до сесійної зали Верховної Ради, адже вони повинні реагувати на те, що сьогодні ви приїхали боротися за свої права", - сказав він.

Пізніше аграрії перемістилися під Офіс президента, щоб передати звернення до Володимира Зеленського з підписами близько 30 тисяч співробітників і небайдужих людей.

У зверненні містяться заклики до президента втрутитися і зупинити знищення важливого для економіки України підприємства, усунути корупціонерів і зберегти робочі місця.

Крім того, аграрії просять призначити відповідальну особу, яка збере за столом переговорів представників держави і власників компанії для конструктивного діалогу.

Мітингувальники залишили біля Офісу президента кілька тисяч запалених свічок зі своїми іменами, і заявили, що акція є попереджувальною - якщо до їхніх вимог не прислухаються, на вулиці вийде значно більшу кількість людей.

Нагадаємо, раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії по справі про розкрадання стабілізаційного кредиту "Віейбі Банку", основним акціонером якого він був. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника. Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинок за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.

"Укрлендфармінг" – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць на рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.

Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 01
Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 02
Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 03
Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 04
Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 05
Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 06
Кілька тисяч співробітників підприємств Бахматюка на мітингу закликали президента звільнити главу НАБУ Ситника і захистити їхні робочі місця 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174053
 
 
 Топ коментарі
 


Максим Мирович

«В Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день» - заявила новая премьер-министр , 34-летняя Санна Марин. В этой новости прекрасно каждое слово.

А всего-навсего нужно было 80 лет назад дать ..здюлей совкам в финских лесах.

Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 2463
 показати весь коментар
 
Если Дубинский и Бахматюк выступают за увольнение Сытника,значит Сытник все делает правильно.
 показати весь коментар
 
И про какую "революцію гідності" речь, если вот так, как стадо, свозят к ВР послушных холопов, чтобы попытаться массовкой защитить свою задницу?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всякі гої не можуть володіти агрохолдингами. власнико має бути богообраний. От коли УкрЛлендфармінг опиниться в руках вреїв, тоді все заспокоїться.
 показати весь коментар
 
 
+1. Как только владельцем станет лиццо щироукраниской мыролюбно пейсатой национальности, сразу все проблемы будут решены чудесным образом .
 показати весь коментар
 
 
ну и рожа. что ж нам так с керманычами не везет 😆
 показати весь коментар
 
В смысле антикоррупционное бюро уничтожает экономику Украины? Бред. Уничтожают экономику 450 придурков, которые не могут написать антикоррупционные законы. Не будем тыкать в Авакова - потому что законы ещё надо кому-то защищать.
 показати весь коментар
 
 
Сколько дурака не дури, но он- всё равно будет просить не обманывать....
 показати весь коментар
 
 
Це чи не той бідний Бахматюк, що стибрив 30 млрд у НБУ? 500 тисяч га в землі тримає в оренді... Так Бахматюк ще й кормить 100 тисяч власників земельних ділянок!!!
 показати весь коментар
 
 
Шо, бахматюк, теперь тяжко откашливать подачки пэтюньчика.
 показати весь коментар
 
 


Максим Мирович

«В Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день» - заявила новая премьер-министр , 34-летняя Санна Марин. В этой новости прекрасно каждое слово.

А всего-навсего нужно было 80 лет назад дать ..здюлей совкам в финских лесах.

Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 2463
 показати весь коментар
 
 
Моя знакомая врач в годы совдепии( в годы Брежнева) ездила в Финляндию по обмену опытом и говорила, что фины живут уже при коммунизме,там мидицина была на высшем уровне...я одного не понимаю Украина живёт ещё в прошлом веке по сравнению с ЕС, а наша власть сравнивает несравнимое,ну что скажешь советские украинцы,которые верят в сказку.
 показати весь коментар
 
та я в курсе...кацапня уже не верит,и потому решили вернуть феодализм и царя-батюшку
 показати весь коментар
 
 
зелена лавина інвестицій вже на підході..
 показати весь коментар
 
 
Продай свою нирку. Вона пісюлєй не відвалить, не покусає і сказом не заразить. Можеш третину печінки - вона відросте через рік. Чи твоя вже тю-тю. В нєравной борьбє з зєльоним змєєм.
 показати весь коментар
 
Скоро косюк курей на митинг пригонит
 показати весь коментар
 
 
Я бы понял, если бы митинг против клоунов. Но против главы НАБУ - это только в стране шиворт-навыворот.
 показати весь коментар
 
 
Если Дубинский и Бахматюк выступают за увольнение Сытника,значит Сытник все делает правильно.
 показати весь коментар
 
 
Ну звичайно все правильно. Корупціонер - головний борець з корупцією. Все правильно. Маячня бред повний абсурд
 показати весь коментар
 
Так, за НАБУ так однозначно і не скажеш... затримували сина Авакова, злили аудіо з суддями Окружного суду.
 показати весь коментар
 
Ахаха ЗЕбилы. ЗЕмафия совсем не для того начала дерибан земли шоб решать ваши аграрные проблемы. Господи избавь Украину от этих идиотов. К сцарю они челобитную понесли) В спорт лотто пишите ЗЕбильчики.Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 8936
 показати весь коментар
 
 
И про какую "революцію гідності" речь, если вот так, как стадо, свозят к ВР послушных холопов, чтобы попытаться массовкой защитить свою задницу?
 показати весь коментар
 
 
а, сколько ахметка народу пригонит, если его тронут....???
 показати весь коментар
 
 
Барин приказал быдлу выйти на протест. Быдло - вечное быдло.
 показати весь коментар
 
 
На добыче бруштина,тоже могут остаться без работы тоже тысячи из за действий прокуратуры и Национальной Гвардии,а если уйдут с Украины олигархи,то всё будет 95 квартал ....всё уже в кумовской Украине так перевернулось,что государству достанется только навоз с московского стойла Несколько тысяч сотрудников предприятий Бахматюка на митинге призвали президента уволить главу НАБУ Сытника и защитить их рабочие места - Цензор.НЕТ 3142
 показати весь коментар
 
 
Почему не указано, что на правах рекламы?! Одни олигархи кошмарят бизнес других олигархов. Бахматюк упырь еще тот. Испереживался я за него. Щяс.
 показати весь коментар
 
 
Согнали бедных людей ,чтобы вора и взяточника спасать. Компания Райз которая принадлежит вору Бахматюку не выплачивает орендную плату собственникам зем паев в Харьковской области с Охочее
 показати весь коментар
 
 
О, Лёшик Гончаренко засветился. Ну, всё с этим митингом понятно. До видзення, губастик.
 показати весь коментар
 
 
Дяденька, это вы Украину с рашкой образца 37 года спутали, когда родственники и прочие коллеги очередного арестованного публично отрекались от "врага народа". Вот с рабсеян и требуйте
 показати весь коментар
 
 
ПУБЛІЧНО ПРОШУ ПРОБАЧЕННЯ ЩО ГОЛОСУВАВ, ТА АГІТУВАВ ЗА ПЕТРА ПОРОШЕНКА. БО ВІН ОБМАНУВ. ОБІЦЯВ ПЛАТИТИ ЗА АГІТАЦІЮ, АЛЕ ВЖЕ ПЕРЕСТАВ. ЯК ТІЛЬКИ СКІНЧИЛИСЯ КОШТИ З БЮДЖЕТУ. БО БРЕХУН. ТОЖ ВИБАЧТЕ... 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору