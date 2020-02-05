EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  963  14
Все про:АЗС (220) Зеленський (4363) паливо (241) Гончарук_Олексій (615)

 Зеленський провів нараду з учасниками паливного ринку - обговорювали боротьбу з нелегальними НПЗ і АЗС. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку та автозаправних станцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський провів нараду з учасниками паливного ринку - обговорювали боротьбу з нелегальними НПЗ і АЗС 01

Зеленський повідомив про перші результати боротьби з нелегальними автозаправними станціями. "Закрили близько 800 незаконних заправок. Це непоганий початок", – зазначив він.

Президент також подякував учасникам ринку за те, що відгукнулися на заклик знизити реальні ціни на пальне на АЗС. "Мені здається, що люди це дуже правильно сприйняли і вдячні. Справді, є зниження цін. Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 1,06 долара (за 1 літр. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості вирішення проблеми нелегальних нафтопереробних заводів. "Останні приклади, які я бачив, це нелегальні НПЗ у Рівному та Кривому Розі. Тому я хотів би попросити правоохоронців, щоб вони звернули увагу на всі незаконні НПЗ", – зазначив президент.

Читайте також: Результат боротьби з незаконними АЗС і комунікацій з учасниками ринку - за місяць ціна на пальне знизилася на 2 грн, - Гончарук

Глава держави запропонував надати можливість власникам нелегальних НПЗ узаконити свій бізнес. "Щоб було не так, як раніше, – у масках забігли й закрили все. А попередити людей, щоб згідно із законодавством все оформлювали, щоб все було за законом. І нехай тоді працюють. Країна повинна отримувати податки з легального бізнесу", – наголосив Зеленський.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що уряд долучив учасників паливного ринку до боротьби з його тіньовим сегментом. На думку Прем’єр-міністра, усунення змов і неконкурентних дій на ринку сприятиме зниженню вартості пального для населення.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що СБУ веде роботу щодо 10 нафтопереробних заводів, які працюють незаконно. За його словами, більшість НПЗ формально працює за законом, оскільки вони оформлюють документацію на виробництво сумішей, а не бензину чи дизельного пального, і таким чином ухиляються від сплати акцизного збору.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174051
 
 
 Топ коментарі
 
С каких пор клоун юморист, игрун членом по роялю начал что то понимать в топливном рынке????
 показати весь коментар
 
Юристы на форуме есть？Подскажите,борьба с нелегальными АЗС входит в компетенцию и обязанности президента ？Или у нас идиот занимает это место.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С этими субчиками должны следаки и прокуроры разговаривать в СИзо ...
 показати весь коментар
 
 
Это куклы.

Шо-то я за столом не вижу владельца самого большого Нефтезавода
 показати весь коментар
 
 
С каких пор клоун юморист, игрун членом по роялю начал что то понимать в топливном рынке????
 показати весь коментар
 
 
Топливный рынок всегда связан с государством государственным рекетом, взятками и откатами. Совещание было посвящено как раз тому, как повысить откаты и увеличить взятки.
 показати весь коментар
 
 
Юристы на форуме есть？Подскажите,борьба с нелегальными АЗС входит в компетенцию и обязанности президента ？Или у нас идиот занимает это место.
 показати весь коментар
 
 
Борцун! С нелегальщиной борцун. А один нелегал в ресторане Сулугуни по сей день харчуется. Его оттуда за бары выволокли, в обмоченых штанях, и за кордон, а Зе его обратно вернул. Уже и суд постановил, что оно нелегал, а Зе его не выдворяет. На родину, за главный кавказский хребет. Михо зовут нелегала. Или батон Михуил? ЗеДятлы, как правильно?
 показати весь коментар
 
 
Після копняка від народу цей «фахівець» отримає посаду у Роснєфтє. Я так бачу.
 показати весь коментар
 
А чем премьер занимаицца? Зюзя, ты отбираеш у профана хлебушек.
 показати весь коментар
 
А про ціни на паливо з учасниками ринку поговорити потреби немає часом??
 показати весь коментар
 
Димова завіса, дуже вже хочеться землю продати.
 показати весь коментар
 
 
обсуждали борьбу с нелегальными...

А что ее обсуждать? Если хочешь - взял их все и закрыл. Ведь все они до самых мелких всем известны. Что бы закрыть все до единой нужно 3-4 часа при желании. А не обсуждать целыми днями....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору