 Йдуть слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов'язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються стосовно конкретних осіб, у місцях можливого створення і зберігання ними аудіофайлів, отриманих незаконним способом.
Тривають слідчі дії, які здійснюються на підставі рішення суду.
Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.
Ніякого втручання в роботу телеканалу не відбувається", - сказано в повідомленні.
У коментарі УНІАН прессекретарка СБУ Олена Гітлянська пообіцяла, що інші деталі буде повідомлено пізніше.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській 18.
Отдельные депутаты уже называют предстоящее голосование «земельной ночью».
Завтра 6 февраля 2020г. законодатели рассмотрят проект Закона Украины об открытии рынка земли!
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Но как показала жизнь, народные депутаты лучше всего научились выдавать выстрел в ногу за праздничный салют.
Делают это с удручающей регулярностью.
И в этот раз глава парламентской фракции «СН» Давид Арахамия отмечает:
«Мы настроены голосовать за землю. Сколько это займет времени - никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим».
Да, отдельные депутаты уже называют предстоящее голосование «земельной ночью».
А обстановка в обществе напряженная и даже тревожная: сильный ветер преобразований власти просто сбивает с ног!
Каналы пэтюньки где?
Тицьни туди курсором, і натисни ліву клавішу мишки.
Тоді побачиш продовження таблиці.
Ти голосував за Зеленського? Вгадав?
Тицьни туди курсором, і натисни ліву клавішу мишки.
Тоді побачиш продовження таблиці.
А теперь представьте обыски на Пьятом канале при президенте Порошенко. Представили? Я тоже нет.
как то так
Ты бы к врачу какому сходил, шоле ...
Постоянно видишь то, чего нет
зачем?
ты думаешь зеленский реально членом по клавишам стучал?
я не фанат квартала и прочей шняги типа дизель шоу
то что кроме зеленского в стране с 40 000 000 населения
не нашлось альтернативы пепе тоже считаю ненормальным
еще и в воюющей стране
себе рейтинг поднять?
_______________
А не пішов би "слуга народу" нафіг?
Зєлю геть. Дострокові. Задовбав, чмирьок
уверен он тоже в теме
без обид