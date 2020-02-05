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 Політика України
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Все про:обшук (846) СБУ (5106) 1+1 (63) Гітлянська (128)

 Йдуть слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1"

У Службі безпеки України підтвердили, що проводять обшуки в одному з офісів медіа-групи "1+1" в Києві за адресою: Куренівська, 18.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов'язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються стосовно конкретних осіб, у місцях можливого створення і зберігання ними аудіофайлів, отриманих незаконним способом.

Тривають слідчі дії, які здійснюються на підставі рішення суду.

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Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Ніякого втручання в роботу телеканалу не відбувається", - сказано в повідомленні.

У коментарі УНІАН прессекретарка СБУ Олена Гітлянська пообіцяла, що інші деталі буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській 18.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174050
 
   
 Топ коментарі
 
А стучащего членом по клавишам Порошенко представляешь ?
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Постановка для лохов,без комментаний.
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А то мы было уже подумали что случился переворот.
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ВОТ МЫ УЖЕ И НАКАНУНЕ ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА Февраль 5, 2020Без рубрикиКомментарии

Отдельные депутаты уже называют предстоящее голосование «земельной ночью».
Завтра 6 февраля 2020г. законодатели рассмотрят проект Закона Украины об открытии рынка земли!
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Но как показала жизнь, народные депутаты лучше всего научились выдавать выстрел в ногу за праздничный салют.
Делают это с удручающей регулярностью.
И в этот раз глава парламентской фракции «СН» Давид Арахамия отмечает:
«Мы настроены голосовать за землю. Сколько это займет времени - никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим».
Да, отдельные депутаты уже называют предстоящее голосование «земельной ночью».
А обстановка в обществе напряженная и даже тревожная: сильный ветер преобразований власти просто сбивает с ног!
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Тут нюанс є. Обшуки проводять саме у редакції програми "Гроші". Щось накопали і ляпнули не те. Забули, що копати можна лише на Порошенка.
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А толстую волосатую морду(такая наглая волосатая морда в очках),обыскать не хотите?
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ПОЗОР !!! Идите на ВатаКаналы Медведчука ,там работы непочатый край !!! ПОЗОР !!!!
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Петя со своим прямым прямо какой то нищеброд.
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Мертвечуковские каналы где?
Каналы пэтюньки где?
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Внизу напис: «показать весь коммєнтарий» вглєдів?
Тицьни туди курсором, і натисни ліву клавішу мишки.
Тоді побачиш продовження таблиці.
Ти голосував за Зеленського? Вгадав?
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Картинки научись вставлять, грамотей. Нету никакого показать весь комментарий)))
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Внизу напис: «показать весь коммєнтарий» вглєдів?
Тицьни туди курсором, і натисни ліву клавішу мишки.
Тоді побачиш продовження таблиці.
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Обыски на канале Коломойского при президенте Зеленском?
А теперь представьте обыски на Пьятом канале при президенте Порошенко. Представили? Я тоже нет.
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Постановка для лохов,без комментаний.
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А стучащего членом по клавишам Порошенко представляешь ?
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Как именно ?

Ты бы к врачу какому сходил, шоле ...

Постоянно видишь то, чего нет
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тебе виднее
зачем?
ты думаешь зеленский реально членом по клавишам стучал?
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и что?
я не фанат квартала и прочей шняги типа дизель шоу
то что кроме зеленского в стране с 40 000 000 населения
не нашлось альтернативы пепе тоже считаю ненормальным
еще и в воюющей стране
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Так ты за Дубинского или за Баканова ?
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я за себя,давно никому не верю ,а симпатии к кому то не фанатизм
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эт типа таким макаром заказали
себе рейтинг поднять?
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Коротше, ясно, влаштували шоу для малоросів, проходимо далі, тут нема на що дивитися...
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А Владимру Александровичу уже сообщили про этот беспредел?
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Здається від нього залежить тільки картинка на офіційних роликах. За Зєлю все вирішують Сорос, Трамп, Меркель, Путін, Ердоган, українські олігархи, російські олігархи, прибиральниця в ОП і жодного разу Зєля не зауважує на думку українців.
_______________
А не пішов би "слуга народу" нафіг?
Зєлю геть. Дострокові. Задовбав, чмирьок
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петра алексеича забыл
уверен он тоже в теме
без обид
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ну раз по решению суда-значит отмазывают Йдуть слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1" - Цензор.НЕТ 909
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Их нельзя светить. Мало ли что...
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Невже шукають докази того, що Петя вбив свого брата і з'їв? Може ще й фото чи відео у 3Дзнайдуть? Йдуть слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1" - Цензор.НЕТ 4973 Цей цирк приїхав на довго, якщо його не проженуть
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Точно, петики, уже пора гнать. Поп-корн заготовлен.
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Дивлюсь ТВ побіжно і дуже мало, тільки те, що подобається, плигаю з канала на канал. Але тепер добре вивчу контент Плюсів. Цікаво, що зелених там не влаштовує. Тепер Плюси у мене буде першою кнопкою.
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тут не цензор нужен,одна беда,кто не придет один хер ******
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