 Тривають слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов'язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються стосовно конкретних осіб, у місцях можливого створення і зберігання ними аудіофайлів, отриманих незаконним способом.
Тривають слідчі дії, які здійснюються на підставі рішення суду.
Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.
Ніякого втручання в роботу телеканалу не відбувається", - сказано в повідомленні.
У коментарі УНІАН прессекретарка СБУ Олена Гітлянська пообіцяла, що інші деталі буде повідомлено пізніше.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській 18.
подожду пока Андрюха Ильенко подрастет
главное чтобы за три года Украина не прекратила своё существование в том виде как она есть на сегодня
хотя я это авно не смотрю!
І чому "принишкли", якщо слідувати твоєю логікою - мають радуватися, за обшук на "ворожому каналі".
https://24tv.ua/ru/evgenij_kuksin_zhurnalist_1_pljus_1_biografija_chto_izvestno_n1275848
Куксина подозревают в нарушении статьи 359 - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.
не забываем что на носу Земельная реформа .последний клок земли под нашими ногами которую мы доверили клоунам из 95 квартала
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
О том, что война за независимость между возомнившим себя директором цирка Буратино и настоящим Карабасом-Барабасом неизбежна, мамкиных любителей скорости не предупреждал разве что ленивый. Обыски на 1+1.
Дубинский пишет, что при Порохе такого не было.