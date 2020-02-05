 Тривають слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов'язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються стосовно конкретних осіб, у місцях можливого створення і зберігання ними аудіофайлів, отриманих незаконним способом.

Тривають слідчі дії, які здійснюються на підставі рішення суду.

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Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Ніякого втручання в роботу телеканалу не відбувається", - сказано в повідомленні.

У коментарі УНІАН прессекретарка СБУ Олена Гітлянська пообіцяла, що інші деталі буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській 18.

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