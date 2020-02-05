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 Політика України
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Все про:обшук (846) СБУ (5106) 1+1 (63) Гітлянська (128)

 Тривають слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1"

У Службі безпеки України підтвердили, що проводять обшуки в одному з офісів медіа-групи "1+1" в Києві за адресою: Куренівська, 18.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов'язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються стосовно конкретних осіб, у місцях можливого створення і зберігання ними аудіофайлів, отриманих незаконним способом.

Тривають слідчі дії, які здійснюються на підставі рішення суду.

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Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Ніякого втручання в роботу телеканалу не відбувається", - сказано в повідомленні.

У коментарі УНІАН прессекретарка СБУ Олена Гітлянська пообіцяла, що інші деталі буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській 18.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "1+1" йде обшук СБУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174050
 
   
 Топ коментарі
 
Тут нюанс є. Обшуки проводять саме у редакції програми "Гроші". Щось накопали і ляпнули не те. Забули, що копати можна лише на Порошенка.
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А стучащего членом по клавишам Порошенко представляешь ?
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еврейское казачество восстало? Идут следственные действия по решению суда. Вмешательства в работу канала не происходит, - СБУ про обыски на "1+1" - Цензор.НЕТ 2333
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понятно
подожду пока Андрюха Ильенко подрастет
главное чтобы за три года Украина не прекратила своё существование в том виде как она есть на сегодня
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а шо изя каломыйский и суркис согласны? и шо по этому поводу скажут родители зели?
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Це цирк, а не обшук. Стрім подивився. Там два дебіли, та череда зедебілів бігають одне за одним. Коли мусара (для мене СБУ це те саме) хочуть натиснути то в офісі Г+Г ніхто би не піскнув слова поперек.
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ну подняли рекламу Г+Г.
хотя я это авно не смотрю!
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Гендиректор 1+1 Ткаченко назвав обшуки абсурдом і наступом на свободу слова. Цілком з ним погоджуюсь, бо українці мають право знати, що дірі в бюджеті в 100млрд. гр. і падінню економіки на 55% за пів року вони мають дякувати пану Зеленському, який призначив прем'єром профана в економіці пана Гончарука.
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Ясный пень. Осел не виуноват. Виновата челядь.
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ванька, полгода назад ты за зебила топил на форме, а теперь против))) да ты , оказывается, продажный, как та актриса из немецкого фильма для взрослых, кто больше даст, у того и готов принять.)))
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Я волнуюсь за психику порохоботов. Обыски на канале самого Коломойского. И не видно руки мацквы
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Почему? Рука москвы как раз очень хорошо видна. У тебя в жо*е
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Порохоботи пришникли. В мене підозри, що це все Бєніна імпровізація, нестандарт, що навіть гройсместера Пєцю ставить в ступор Йдуть слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1" - Цензор.НЕТ 3458
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Хто такі "порохоботи", і де вони тобі ввижаються?
І чому "принишкли", якщо слідувати твоєю логікою - мають радуватися, за обшук на "ворожому каналі".
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якщо один журик з Г+Г заробив додаткового бабла в бені за обробку записів, і за це зеля його щемить - ну то нехай.
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СБУ подозревает, что скандальную запись разговора премьера Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина, а потом слили в сеть.
https://24tv.ua/ru/evgenij_kuksin_zhurnalist_1_pljus_1_biografija_chto_izvestno_n1275848

Куксина подозревают в нарушении статьи 359 - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.
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Не хватает голосов за рынок земли, Коломойского людей попросили не выпендриваться и проголосовать.
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то есть ты хочешь сказать что бубочка угрожает коломойскому
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шляпко-обшук ...типа СБУ работает ищет шпийонов даже в альма-матер
не забываем что на носу Земельная реформа .последний клок земли под нашими ногами которую мы доверили клоунам из 95 квартала
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa


О том, что война за независимость между возомнившим себя директором цирка Буратино и настоящим Карабасом-Барабасом неизбежна, мамкиных любителей скорости не предупреждал разве что ленивый. Обыски на 1+1.
Дубинский пишет, что при Порохе такого не было.
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буду рад если всякие гроші схемы и прочие бихусы прочувствуют что такое - за что боролись на то и напоролись
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По закону о круговороте дерьма в природе в конечном итоге выйдут на "95 квартал" и его главного актера.
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Молодец президент, пора эту Бенину богодельню уже закрывать!!
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"група Баканова" атакувала "групу Дубінського"
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