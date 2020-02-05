 Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час візиту заплановано зустрічі Зеленського з президентом Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністром Джузеппе Конте.
8 лютого програмою візиту передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Паролін за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.
, И ГЛАВНОЕ---ВМЕСТЕ !!
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3а зарплаты - 4000 баксов и 3а прекращение стрелять ..
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Я би поостерігся на місці Папи Римського це у себе приймати... Ато знов сгорить щось ще не доведи господь...
Но в безнадёжных случаях, увы, ничего не поможет. Так что продолжай - тебя здесь все знают.
Кстати, султан много лет болел - неоплазия.
На, читай, наклонение в 4° укреплено.
Пока кто-то коноплянил, я училась.
Пока кто-то по сайтам дняли рылся, я опять таки училась. А теперь, благодаря Богу, работаю по профессии.
Некоторые даже до качок не доросли.
А якщо й свого папу, то Рим двох пап не витримає.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!