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Все про:Ватикан (32) Зеленський (4363) Італія (344) Папа Римський (56)

 Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска

Президент України Володимир Зеленський 7-8 лютого здійснить візит до Італійської Республіки і Ватикану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час візиту заплановано зустрічі Зеленського з президентом Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

8 лютого програмою візиту передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Паролін за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174042
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и х... с ними.Наголосовали-теперь платите.
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решил к себе домой на виллу 15 -ти комнатную заехать
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решил к себе домой на виллу 15 -ти комнатную заехать
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Зеленский, когда твои зеленые рептилии примут закон про коллаборантов и госизменников? Почему оппоблок ездит в Москву, а Кива -дрочер общается с Жириновским? У нас войны нет? У нас РФ - не враг? Что происходит? Вы там совсем обезумели, клоуны?
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Ну и х... с ними.Наголосовали-теперь платите.
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Так ведь голосовали за снижэние ..
.
3а зарплаты - 4000 баксов и 3а прекращение стрелять ..
.
.
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Угу, не нравится и мне эта встреча. Папа вроде нормальный, папу жалко
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Якщо оббризкає весь Ватикан св'я, еною водою, запал ть стрітенські свічки, то ж великий шанс, що пронесе. Головне - якось спробувати нагодувати часриком
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тут все християнство під загрозою Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска - Цензор.НЕТ 9348
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А может, итальянцы по-хорошему Маркива выпустят?
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трудно сказать... похоже, нам что-то важное не договаривают... если судья даёт больше, чем просит прокурор - это очень скверный запах... и редкий...
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Да понятно - им ***** через газовую трубу много чего нагудел. Скорей всего типа такого: это все фашисты, радикалы, они там все виноватые, не в этом преступлении, так в другом. Если вы Маркива не осудите - все подумают, что и вы фашисты. А кто так не подумает, тому Россия отключит газ. (с)
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Ну да, лучше по-хорошему Маркива выпустить, чем тюрьма и пол-Ватикана разрушится! Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска - Цензор.НЕТ 1702 Бубочка - он такой! Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска - Цензор.НЕТ 5934
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Ох...
Я би поостерігся на місці Папи Римського це у себе приймати... Ато знов сгорить щось ще не доведи господь...
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Нотр Дам (наша дама) сгорела (но не вся). И Ватикан с их мадонной не отстанет, не беспокойтесь.
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Лєнка, зустрічай свого Бубочку Оманського і помаж йому лоба зельонкою.
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Ваш Папик ***** постонно принимает, и в прошлом году после приёма заявил, что ***** достойно уважееенияяя.
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Добре влаштувався. Уже скоро рік як кайфує за рахунок українців. І Лєнку з тьощєй катає.
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пэпка пять лет по венским балам итд катался всё за тот же счёт. Не забывайте!
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*у кого что болит* - бухалово здесь вспоминаешь ты и подобные. А мне с работы на работу, не то что некоторые трутни.
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Ага, біжи вже. Качки досі повні і пахнуть.
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Зависть ведёт в никуда. На своём месте и останешься... в лучшем варианте.
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Кому заздрити, донецькій єврейці, котра носить лайно з-під немічних європейців в хоспісах?
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Лучшее средство от галюникофф - отказаться от зелёной конопли (в твоём случае).
Но в безнадёжных случаях, увы, ничего не поможет. Так что продолжай - тебя здесь все знают.
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Ты зеботихой работаешь? Ну давай отрабатывай иудины объятия.
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Берегите собор Петра и Павла. Вот французы Нотер шо таки Дам не уберегли. Да и в Омане султана не уберегли.
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На всё воля Божья. Без которой ничего не происходит.
Кстати, султан много лет болел - неоплазия.
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Вы, главное, его в Пизу не пускайте. Иначе башне вашей Пизанскрй пи.. придет. Шаурмой, шаурмой его задабривайте, как в Баку. И их пока пронесло. Не сильно но таки пронесло.
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TORRE DI PISA

На, читай, наклонение в 4° укреплено.
Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска - Цензор.НЕТ 741
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Французы то же в своём соборе все дерево антиреперенами пропитали. Не спасло. Приехал, сглазил, сгорело. КАРМА!😉 Так, что в Пизе ни под каким предлогом не пускайте. Я вас умоляю. Башню жалко.
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О материальном жалеть - духовного не обрести. Нехай горят себе. Вы та были? Всё увидели? И хватит с вас.
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Зачем обязательно из расиски? Да ещё с заглавной мордву писать...
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Главное, я вашу срьцьку с большой буквы не вяличаю! И про лапти и валенки уже и не помню. Что там у вас с лаптями- проблемы?
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А, что, вам правописание отменили? ГосДупа отменила написание названия страны, пусть даже такой вонючей, как ваша Параша, с буквы заглавной? А с лаптями у меня проблем нет. Нет лаптей нет проблем.
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Правописание в этом смысле - да, отменили ещё в 2014-м, 6 лет назад. Или забыл!
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У меня, не смотря на возраст, хорошая память. И безграмотность не оправдывается ни чем. Вот у меня так же есть описки, но исключительно по причине использования смартфона. Ну, хорошо, вы не пензючка, пускай так. Значит вы фанатка писюаниста.
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судя по нику, ты такой, какой и есть на самом деле. у меня память не вытравлена коноплёй - помню все твои посты с 2014-то (откуда сам, чем занимаешься и кто такой). Мне твоя деза не нужна. Как и ты само. Но в медицине таки ты пустой ноль!
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Біжи вже качки винось. Хворим же смердить.
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У меня нет в этом нужды.
Пока кто-то коноплянил, я училась.
Пока кто-то по сайтам дняли рылся, я опять таки училась. А теперь, благодаря Богу, работаю по профессии.
Некоторые даже до качок не доросли.
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Головне не пустити в базиліку св. Петра, бо осквернить орган.
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Жаль Ватикан. После прихода Зели надо им готовиться или к пожару или к землетрясению. Песец очередной мировой святыне
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хто їво знаїт шо будіт...можит мьортвиє васстанут...і васстанут і васстанут і васстанут вновь!...ета пра штота із какойта пєсні...
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ЗеДятлы, подскажите, шаурма в Италии и Ватикане кошерная?
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а що, принцип акакаяразніца на шаурму не поширюється?
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боюсь що Ватикан згорить все дочого торкється цей поц зеленський або горить або вмирає
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да там наверное её нету..ну да не беда-из пицы ролы делать станут,вокруг х..я оборотов пять и вуаля..
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и Ленку с выплодками не забудь прихватить, на шару прокатиться.
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І маму Ріму до Риму візьме.
А якщо й свого папу, то Рим двох пап не витримає.
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нехай там у Римі протипожежну систему перевірять,так про всяк випадок..
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"Тиха украинская ночь..." но деньги надо перепрятать.
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Хоч би при Папі чогось не брякнув... А-то їхні помилки дуже дорого нам коштують.
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Їде клянчити у Папи інвестицій, потім у колі попів і італійської мафії виступить про те, що Україні потрібні інвестиції. Привезе меморандум про співробітництво, може ще якогось італійського коржика подарують.
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зезедент,привези ,нам Марківа,зроби хоч якусь добру справу...
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Папа мог бы и кого-нибудь из местных клоунов пригласить, штобы чиста поржать. Савсем зажрался.
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Напевно Везувій прокинеться, а Папі боронь Боже зелю приймати. Ще собор Святого Петра загориться, не доведи Господь.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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