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Все про:депутат (1014) Правоохоронні органи (736) кримінальна відповідальність (124) Рябошапка Руслан (270)

 За кілька останніх місяців до кримінальної відповідальності притягнули 13 діючих і колишніх нардепів, - Рябошапка

В Україні притягнули до кримінальної відповідальності 13 колишніх і діючих народних депутатів, а також чимало чиновників.

Про це повідомив Руслан Рябошапка під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх кількох місяців 13 діючих і колишніх народних депутатів були притягнуті до кримінальної відповідальності. Останнім часом чиновники, такі як народні депутати, голови обласних рад, заступники міністрів, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Справи щодо посадових осіб вже не викликають ажіотажу", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174041
 
 
 Топ коментарі
 
Чому мертветчук не сидить? Чому ахметов не сидить?
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Портнов и Мертвечук свои? Их не нужно привлекать,вызывать на допрос?
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13 действующих и бывших нардепов

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прізвища чи прізвиська-в студію!!! За несколько последних месяцев к уголовной ответственности привлекли 13 действующих и бывших нардепов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9090
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Чому мертветчук не сидить? Чому ахметов не сидить?
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Так Мертвечук - друг Зели и сводит его бизнесделишки с ******.
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Привлечено, это не посажено. Лапша на уши. Насиров хоть посажен? Нет. А олигархи? А почему управляющим госпредприятиями платите сотни тысяч в месяц, таким как Наем? Чи й не специалист по обороне. У вас эпоха бедности закончилась? А бабушкам предлагаете собаку продать. Суки. Сумма на государственном казначейском счету уменьшилась на 30%. Вот такой ужас. Треть просрали уже за полгода. Вот так работают эти гниды. Жрут, повышают себе зарплаты, воруют, а народ пусть терпит и слушает ихний бред и брехливые обещания про "покращення".
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Портнов и Мертвечук свои? Их не нужно привлекать,вызывать на допрос?
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Назвав би він прізвища... Тому що до суду довели, пригадую, лише Насірова та Мартиненка. І те, навряд чи останнього зможуть засудити.
Якщо він називає "притягнули до відповідальності", то по закону - це лише по-суду. Висунення підозри - це лише підозра, і не більше того. А підозри можуть бути портновськими...
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13 действующих и бывших нардепов

==============================
прізвища чи прізвиська-в студію!!! За несколько последних месяцев к уголовной ответственности привлекли 13 действующих и бывших нардепов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9090
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Это была шутка. А ты сразу... прізвища требуешь, доказательства...
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Давай Петра сажай, а то Кононенко, Синарчук, Гонтарева и куча других казнокрадов уже давно сбежали за границу! За несколько последних месяцев к уголовной ответственности привлекли 13 действующих и бывших нардепов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2271
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КТО ЭТИ ЛЮДИ ? ФАМИЛИИ ??? Пока это только бла, бла, бла.
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За какие деньги Янелох шиковал в Омане?
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Жрем лапшу, тавагищи! А компот? А где компот? Породистые собаки слизали, вот вам, или вам, надо этот компот? Ну вот, вперед с песней за пенсиями, направление - Япония!!11
- Шо? Шо значит "не дадут"? Так надо просто не прекращать просить..
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Ну Федыну Бубочка испугалась - это мы знаем.

А из реального шото есть? Журналистские фейки к уголовным делам никак не подшиваются?
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Де вироки??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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