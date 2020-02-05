 За кілька останніх місяців до кримінальної відповідальності притягнули 13 діючих і колишніх нардепів, - Рябошапка

Про це повідомив Руслан Рябошапка під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх кількох місяців 13 діючих і колишніх народних депутатів були притягнуті до кримінальної відповідальності. Останнім часом чиновники, такі як народні депутати, голови обласних рад, заступники міністрів, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Справи щодо посадових осіб вже не викликають ажіотажу", - сказав він.

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