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Все про:обстріл (5947) Донбас (13216) операція Об'єднаних сил (2025)

 Від початку доби 5 лютого ворог порушив перемир'я 7 разів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

  • двічі поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч з Оріховим - з 120 мм міномета противник випустив 4 міни;
  • неподалік від населеного пункту Щастя - з протитанкового ракетного комплексу.

Сьогодні, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілюють позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174037
 
 
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Как всекгда у ЗЕсепаров потерь нет. О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат, и из сообщений волонтёров что больницы забиты ранеными. ЗЕсепар власть превратила наших солдат в "ихтамнетов" . Мерзавцы реально хуже кацапов.
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Вблизи Донецка с 16 часов дыныры слышны тяжелые гупы и стрельба.
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Если по..уй, что сепаратисты и кацапы, обстреливают ВСУ каждый день, то чего мелочиться: называйте это "перемирие", "миром".
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А раз мир то пусть армию распускают, а сепары будут ЗЕбилов обстреливать. И мы будем это называть миром и говорить что потерь среди ЗЕбилов нет.
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