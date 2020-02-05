 Від початку доби 5 лютого ворог порушив перемир'я 7 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
- двічі поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поруч з Оріховим - з 120 мм міномета противник випустив 4 міни;
- неподалік від населеного пункту Щастя - з протитанкового ракетного комплексу.
Сьогодні, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".