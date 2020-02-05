 На "1+1" йде обшук СБУ. ВIДЕО

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на телеканалі 1+1 за адресою Куренівська, 18 - йде обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам", - написав він.

Керівник департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максим Шиленко повідомив УНІАН, що в офісі, в якому проходить обшук, працюють журналісти проєктів "Гроші" і "Секретні матеріали".

Журналіст програми "Секретні матеріали" Володимир Тимофійчук веде в Facebook пряму трансляцію того, що відбувається. За його словами, слідчі дії проводяться за рішенням суду у справі про записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.