EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  32817  309
Все про:обшук (846) СБУ (5106) 1+1 (63) Дубінський (54)

 На "1+1" йде обшук СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на телеканалі 1+1 за адресою Куренівська, 18 - йде обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам", - написав він.

Керівник департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максим Шиленко повідомив УНІАН, що в офісі, в якому проходить обшук, працюють журналісти проєктів "Гроші" і "Секретні матеріали".

Журналіст програми "Секретні матеріали" Володимир Тимофійчук веде в Facebook пряму трансляцію того, що відбувається. За його словами, слідчі дії проводяться за рішенням суду у справі про записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На 1+1 йде обшук СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174032
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕльоный гад кусает себя хвост - забавное ЗООлогическое зрелище На "1+1" идет обыск СБУ, - нардеп от СН Дубинский - Цензор.НЕТ 3703
 показати весь коментар
 
Как заволновался Дубинский! Из роду-племени Коломойского видать!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
ЦИРК И ОТВЛЕКАЛОВО НАКАНУНЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ !!!!!!!

"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Во фракции подтвердили, что ОПЗЖ готова отозвать свои 3 тыс. поправок в обмен на договоренности по другим голосованиям.
 показати весь коментар
 
Если бы был цирк то "мама любит скорость" и "папа любит недвижимость" так бы не возмущался. Явно "главный заробитчанин" он же "суперинвестор" который вернулся за шкурой, чем-то не доволен...
 показати весь коментар
 
рейтінх бубачкі падає - треба мобілізувати лохторат!
тому пресують самі себе На "1+1" йде обшук СБУ - Цензор.НЕТ 2176

- Вася, ми будемо тебе п.здить
- Так нечесно - вас п'ятеро, а я один
- Ну ок, Коля і Петя будуть за тебе
 показати весь коментар
 
 
Что Дубинский, что его помощник - хамло. Восхищаюсь выдержкой СБУ-шников. Я б уже по морде им врезала б.
 показати весь коментар
 
Так Бакланов своих бить не будет. О чем вы?
 показати весь коментар
 
все в межах закону, дочекаємось результатів і побачим
 показати весь коментар
 
у Дубінського горить, значить слідство іде в правильному напрямку!!!
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору