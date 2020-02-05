 На "1+1" йде обшук СБУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз на телеканалі 1+1 за адресою Куренівська, 18 - йде обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам", - написав він.
Керівник департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максим Шиленко повідомив УНІАН, що в офісі, в якому проходить обшук, працюють журналісти проєктів "Гроші" і "Секретні матеріали".
Журналіст програми "Секретні матеріали" Володимир Тимофійчук веде в Facebook пряму трансляцію того, що відбувається. За його словами, слідчі дії проводяться за рішенням суду у справі про записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту Президентства".
Об этом она сказала в эфире телеканала "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3162449