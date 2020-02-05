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Все про:обшук (846) СБУ (5106) 1+1 (63) Дубінський (54)

 На "1+1" йде обшук СБУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на телеканалі 1+1 за адресою Куренівська, 18 - йде обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам", - написав він.

Керівник департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максим Шиленко повідомив УНІАН, що в офісі, в якому проходить обшук, працюють журналісти проєктів "Гроші" і "Секретні матеріали".

Журналіст програми "Секретні матеріали" Володимир Тимофійчук веде в Facebook пряму трансляцію того, що відбувається. За його словами, слідчі дії проводяться за рішенням суду у справі про записи розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На 1+1 йде обшук СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174032
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕльоный гад кусает себя хвост - забавное ЗООлогическое зрелище На "1+1" идет обыск СБУ, - нардеп от СН Дубинский - Цензор.НЕТ 3703
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Как заволновался Дубинский! Из роду-племени Коломойского видать!
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а ще фашисти підривали багатоповерхівки і звинувачували чечен...
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Зебіли відволікають народ від рішення ВР по землі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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не только,но и повод ужесточить контроль над СМИ ,нужен повод
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Не понял,не понял?Вован,что, собирается выполнить предвыборный лозунг Порошенко 2014-о года,посадить трех своих друзей(по Ли-Кван-Ю)?Если так,то брависсимо-белиссимо.Так кортыть Дубинского на нарах увидеть,и маманю его с передачками сынуле.
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нічого не знайдуть - про те, що це записи Ґ+Ґ знали вже наступного дня і їм дали два тижні часу, що вони знищили всі докази причетності і замели сліди
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28.11.19 22:30 "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО
Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту Президентства".
Об этом она сказала в эфире телеканала "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3162449
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чуть шо - сразу кампутєри арєстовивать - шайтан-каропка!!!
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Відволікають українців,бо українці такі ж мешканці екрану,як і брати московити.
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Круто, обшук в Коломойського не планується?
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