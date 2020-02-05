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 Політика України, Події
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Все про:Рябошапка Руслан (270) Гончарук_Олексій (615)

 "Це справа не настільки проста, як може здатися", - Рябошапка про розслідування запису Гончарука

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка каже, що поки не вдалося розслідувати, хто записував прем'єр-міністра Олексія Гончарука, оскільки ця справа не є простою.

Про це сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ, про те, що заважає розслідувати справу в терміни, які просив президент Володимир Зеленський.

"Ця справа не настільки проста, як може здатися. Треба ідентифікувати коло людей, які могли здійснювати запис, треба ідентифікувати той пристрій, на який здійснювався цей запис, щоб потім пов'язати з тими людьми, які це робили. І зрозуміти, кому це було вигідно", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що за попередніми оцінками, необхідно ще тиждень-два, щоб з'ясувати це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174029
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, просто так не спрячешь концы в воду )))
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Да, тут дело пахнет раскрытием и обнародованием информации составляющей гостайну! Инфа о тупости писюаниста и самокатчика.
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Ну да, просто так не спрячешь концы в воду )))
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Если одна извилина и та от фирменной фуражки.
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Так можно и на самого себя выйти в ходе следствия
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Да, тут дело пахнет раскрытием и обнародованием информации составляющей гостайну! Инфа о тупости писюаниста и самокатчика.
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В такой компании лишних записей не бывает...
"Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука - Цензор.НЕТ 7183
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Трудно Рябошапке придется, как тут на своих не выйти?
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"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идёт обыск.Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место.Предлагаю присоединиться коллегам-депутатам.Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко.Но лейтенант Баканов, видимо, совсем идиот." - сообщил Дубинский.
Но скорее всего просто пыль в глаза пускают.
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Неужели Зеля решил прислушаться к умным людям и начал давить на Коломойского? "Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука - Цензор.НЕТ 2969
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А говорили, що Зе було про це відомо одразу. Мабуть хтось бреше.
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а в чем дело, уже нельзя и записать выдающегося економиста современности?
да за ним надо ходить и конспектировать...
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
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( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,..................
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,...........................................................
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значить, всьо просто - нада запутать до нєвєзможності. А какая разніца хто запісал (С) - в том, кого запісалі, сомнєній нєт
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Рєпожопка, твої прокурори чинять бєзпрєдєл у справі т.з. "вбивства Шеремета", а ти тут з себе геніального сищіка вдаєш, мразото
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Да мы все видим Вы просто зеро и желе только бла бла бла
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вот вам и эпоха открытости, рассказал что там обсуждали и уже ищет сбу
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С точки зрения дедукции, индукции и мозговой продукции вы
некомпетентны в этом вопросе, поскольку каждый пессимистически
настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции
реального субъективизма.
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Такой текст преЗЕдент даже по бумажке с первого раза не прочитает.... "Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука - Цензор.НЕТ 5704
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нужно немножко подождать. пока потеряются записи
и будет очередной пук в воду
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У Игоря Валерьевича не спрашивали про остальные записи случайно?
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Болтати це одне,а ось розслідувати.... Це не прокурорів під час суду поміняти і відпустити вбивць Небесної сотні.
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Дайте Шапкорябу тепловізор Матіоса, бо він без нього не впорається, справа дуже не проста!
______________
Задовбали ви, зелені чмирькі! Зручно всілись в корупційні схеми мародера Порошенка і продовжуєте нищити країну. А йдіть ви нафіг. Дострокові президентські. Зєлю геть. Негайно.
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