EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1350  26
Матеріали за темою:
Все про:арешт (1067) суд (5769) Шеремет (358) Антоненко Андрій (76)

 Вбивство Шеремета: Печерський суд продовжив арешт Антоненка на 2 місяці

Печерський суд Києва залишив під вартою до 4 квітня підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання прокурора Сергія Зузака і залишив Антоненка під вартою до 4 квітня. Дане рішення може бути оскаржене впродовж 5 днів.

Адвокати Антоненка мають намір подавати апеляцію.

Читайте також: У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета. ФОТО

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід. Розгляд продовжиться сьогодні, 5 лютого, в 12: 00

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174026
 
   
 Топ коментарі
 



Mikhail Golub

@golub

·45 мин

Так можно половину Твиттера пересажать

Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца - Цензор.НЕТ 8960
 показати весь коментар
 
зелене гівно, шоб ви всі передохли, погань!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так злобный Порошенко пока только руку заставил пожать... и улыбаться... убедительно улыбаться.
 показати весь коментар
 
когда смотришь эти заседания типо суда, начинаешь сильно сомневаться...
 показати весь коментар
 
 
Що ще Зєйло хоче в судах реформувати? Портнову 7млн компенсації, добровольців за грати. Якого хріна для курортной жізні Зє ще нада.?
 показати весь коментар
 
 
На основі чого прийняли рішення про продовження арешту незрозуміло.
 показати весь коментар
 
 
Це "симетрична відповідь" зебілів кацапам. "Оккупанты продлили арест украинскому активисту Приходько до 10 апреля"
 показати весь коментар
 
 
Як бачимо, основні докази прозвучали на Шоу Шустера...
 показати весь коментар
 
 
Доказательств ноль, а они человека в клетку садят.
 показати весь коментар
 
 
Парней из Беркута пять лет мурыжили, так ничего не смогли доказать.Слава Богу отпустили хоть.
Так что и эти посидят.
 показати весь коментар
 
Кремлівські холопи вже не знають, як їм прогнутися перед ху#лом. Кляті зебіли.
 показати весь коментар
 
 
То же самое ощущение, когда шли "суды" в Крыму над татарами. Судилище. Только в центре Киева. Это страшно на самом деле.
 показати весь коментар
 
 
Знаєте, шановне товариство, таких дурнів є мало. Оце розбігаються - і головою об мур трісь! Дивляться - мур. Розумні що роблять? Бережуть голову. А дурні беруть більший розбіг. Сто до одного, мур не трісне - трісне голова.
 показати весь коментар
 
Окупаційна влада Печерським судом продовжила арешт українського активіста Антоненка на 2 місяці...
 показати весь коментар
 
 
Героя Украины Савченко продержали в СИЗО год...
 показати весь коментар
 
Это та, которая сотрудничала с врагом и ездила постоянно на оккупированные территории или какая-то другая?
 показати весь коментар
 
 
Да, за которой Петро посылал за ней президентский самолет и вручил Героя, и которая объездила по приглашению десяток стран!
 показати весь коментар
 
В апреле продлят срок ареста до 4 июня, а потом еще и еще..... Дело Штепы ничего не научило и не научит пока по решениях ЕСПЧ будут выплаты не из бюджета страны, а из личных бюджетов следователей, прокуроров и суддей.
 показати весь коментар
 
історія яника повторюється . тоді сиділа юля бо вважалася його конкурентом . сьогодні сидять просто активні свідомі люди, бо вважаються небезпечними для блазня і його ляльководів . чому вони гадають що ситуація відіграна двічі буде мати якийсь інший кінець невідомо
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору