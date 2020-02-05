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Все про:комітет (243) конкурс (518) ДБР (844)

 Правоохоронний комітет Ради продовжив термін подачі кандидатур на посаду глави ДБР до 11 лютого

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вирішив продовжити подачу документів з кандидатами в конкурсну комісію з обрання голови Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосувала більшість комітету.

Народні депутати зможуть запропонувати своїх кандидатів до 11 лютого, а затвердити планують на засіданні 12 лютого.

Зазначимо, закон про Державне бюро розслідувань передбачає, що Конкурсна комісія має бути сформована в 60-денний термін після звільнення попереднього директора ДБР (від 27 грудня 2019 року). Водночас закон передбачає, що Верховна Рада і Кабінет міністрів повинні визначити своїх представників у Конкурсній комісії в 30-денний період, тобто до 27 січня 2020 року. Нагадаємо, Конкурсна комісія має бути сформована з трьох представників президента, трьох представників міжнародних організацій (за поданням Кабінету міністрів) і ще трьох - Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174022
 
 
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А с трубой фсе-уволили и забыли?А Вернуть зарплаты и на парашу.
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