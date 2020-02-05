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Все про:Аргентина (34) безвізовий режим (769) Монголія (5) Гончарук_Олексій (615)

 Аргентина і Монголія збільшили термін безвізового перебування для українців, - Гончарук

Відтепер українці зможуть подорожувати без віз Монголією і Аргентиною до 90 днів упродовж 180 днів.

"Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії і Аргентини, які передбачають збільшення терміну безвізового перебування громадян України на території двох країн удвічі", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Telegram.

Він зазначає, що раніше було передбачено 90 днів упродовж 1 року.

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Аргентина і Монголія збільшили термін безвізового перебування для українців, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174016
 
 
 Топ коментарі
 
О. Не те що при Баризі, лібералізація з Канадою, безвіз з ЕС...
Нащо то все потрібно коли є Монголія!
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А з китайським штамом?
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До Аргентини дорогі квитки на потяг, а в Монголії зараз дубар - їдь сам. Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4108
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До Аргентини дорогі квитки на потяг, а в Монголії зараз дубар - їдь сам. Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4108
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там можно спрятаться в яранге и пихтой укрыться...
ууупппсссс... это у чукчей... у монголов можно в юрте чревоугодничать и прелюбодействовать... но 180 дней кряду... увольте-с
В Аргентине доводилось...гаучо-шмаучо, ромштекс из хобота коровы, улицы в апельсинах и нервозное предвкушение долгого перелета домой...
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О. Не те що при Баризі, лібералізація з Канадою, безвіз з ЕС...
Нащо то все потрібно коли є Монголія!
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И когда же это прошла либерализация с Канадой ? Походу они только ужесточили и так жёсткие правила . Зато с рашкой он либерализовал аж до безвиза .
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Говорят, с монгольским штампом в загранпаспорте легче американскую визу получить.
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С китайским штампом, можно и по морде получить...

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Нет, ярослав. Монголия славится иным: монгольские врачи научились имплантировать аппендиксы. Я рассматриваю это как необъятный рынок...
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Все может быть. Главное, чтоб зеленые поганки в обратном порядке не договорились в сфере имплантации аппендиксов.
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здрасььь... исходя из реалий, речь может идти только об имплантации крайней плоти...
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Супер, Монголія по боку, а ось в Аргентині хотілося б побувати!
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Так у нас и так безвиз с Аргентиной был. Или 30 дней мало для экскурсии?
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Летіти дорого, а пішки та вплав, на веслах, 30 діб мало
Та ні, я не знав що туди безвіз. Взагалі мрією є Центральна Америка, але Аргентина не маленька країна. Навіть не уявляю чи можно її об'їхати за 30 днів, щоби роздивитись...
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Щоб усе роздивитись, не вистачить і 10 життів. Є інші країни. Мені з друзями вистачило 3 тижнів, щоб майже усю Мексику об'їздити, наприклад. Розумію, що бачив не усе, не у подробицях, але вже не повернусь - ще цілий світ попереду.
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Мексика вероятно станет последним безвизом полученном нами за следующие 3-5 лет. Не считая разных Республик Зелёного Мыса которые и на карте не найти
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Ура, как раз недоел чебурек, сдам щас и поеду на 180 дней в Монголию, славя Гомчарука.
Что же бы мы делали без этого примитивно соображающего во всем, водителя ссамоката?
Выкусите конкуренты! Вот это мастер класс работы, вот так вот!!111
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Пропала собака, на вигляд - 100 кубів газу.
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Ну наконец-то!!!! Свершилось!!!! При Порохе даже думать не могли про Монголию.. А клоун вона как.... всего год прошел и БАЦ - увеличили срок в Монголию...
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Почему же . При вашем порохе добились безвиза с рашкой .Разве не так ?
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Это побьеда! Ша, как рванут наши учителя в Улан Батор кумыс прокисший пить! А фули, бабла не мерчно надо же куда то зарплату в 4 косаря денего США тратить.
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Кумыс для лохов... монголы гонят монголовку из верблюжей колючки...
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ну мля ломануться целыми селами , нахрен та Польша , коль отчизна Чингиз -хана нам обьятия раскрыла ...
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Да, вы что! Аргентина и Монголия! Как бы не умереть от счастья)))
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