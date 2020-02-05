 Аргентина і Монголія збільшили термін безвізового перебування для українців, - Гончарук

"Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії і Аргентини, які передбачають збільшення терміну безвізового перебування громадян України на території двох країн удвічі", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Telegram.

Він зазначає, що раніше було передбачено 90 днів упродовж 1 року.

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