 Аргентина і Монголія збільшили термін безвізового перебування для українців, - Гончарук

"Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії і Аргентини, які передбачають збільшення терміну безвізового перебування громадян України на території двох країн удвічі", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Telegram.
Він зазначає, що раніше було передбачено 90 днів упродовж 1 року.
ууупппсссс... это у чукчей... у монголов можно в юрте чревоугодничать и прелюбодействовать... но 180 дней кряду... увольте-с
В Аргентине доводилось...гаучо-шмаучо, ромштекс из хобота коровы, улицы в апельсинах и нервозное предвкушение долгого перелета домой...
Нащо то все потрібно коли є Монголія!
Та ні, я не знав що туди безвіз. Взагалі мрією є Центральна Америка, але Аргентина не маленька країна. Навіть не уявляю чи можно її об'їхати за 30 днів, щоби роздивитись...
Что же бы мы делали без этого примитивно соображающего во всем, водителя ссамоката?
Выкусите конкуренты! Вот это мастер класс работы, вот так вот!!111