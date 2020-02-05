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Все про:Труба (261) ДБР (844) Окружний адмінсуд Києва (40)

 Ексглава ДБР Труба оскаржує своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Романа Труби, де він оскаржує своє звільнення з посади голови Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019, а також просить ОАСК відновити його на цій посаді", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Верховний Суд відмовився розглядати позов ексглави ДБР Труби про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Романа Труби до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Верховний суд України відмовився розглядати позов колишнього директора Держбюро розслідувань Романа Труби до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення.

Також читайте: Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174015
 
 
 Топ коментарі
 
хочет звание все таки получить чтоб зарплаты больше получать
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Почему он не с СИЗО под следствием это делает?
Голобородько бы этого не допустил))
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Труба должен быть под следствием и находиться в СИЗО а не бегать по судам воду мутить !!! Почему не можете доводить Все до ума Труба ничего не сделал занимался только коррупцией гнать в шею тварь
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Он же свой зелёный, хоть и тупой. Друг Портнова. Кто-же своего посадит? Портнов вообще должен сидеть за госизмену. А он по записям Гончарука курирует с Богданом всю судебную систему.
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Пздц..шо за якісь принизливі нахили? Невже він настільки жалюгідний хробак що буде так принижуватися? Вигнали нахер з роботи-будь мужиком,забий болт та шукай нову! Экс-глава ГБР Труба оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде Киева - Цензор.НЕТ 3475
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хочет звание все таки получить чтоб зарплаты больше получать
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Он же свой зелёный, хоть и тупой. Друг Портнова. Кто-же своего посадит?
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От ган_он. Обосрался - так хоть уйди нормально.
PS Когда уже нахрен разгонят этих проституток с окружного административного...
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Кто ж себе в тапок стрелять будет,
Это только нарот может затребовать, наш нарот, в едином порыве, со свем пргрессивным социалистическим человечеством раисии и Беларуси засовывают языки в жпу и ждут когда ж чиновники сами себя накажут, построят и посадят. Вот уж почти 30 лет ждем
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Почему он не с СИЗО под следствием это делает?
Голобородько бы этого не допустил))
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У ГОлобородько электро велосипеда не было. И В Оман за бюджетные деньги на отдых не ездил.
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Вердикт - Восстановить с компенсацией моральных и материальных убытков.
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Никак не угомонится Труба. Чувствуется прокурорская жилка. Весь в дерьме, а держит голову гордо. И пытается отмыться через суд.
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вот в окружном он точно порешает все. это бенин суд
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Отработанный презерватив. Но активный и бодрый пока еще.
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