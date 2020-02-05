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Все про:вакцина (182) Велика Британія (1119) вірус (188) тестування (56)

 Британія наступного тижня почне тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Якщо тестування пройде успішно, до випробування на людях можуть приступити влітку.

Ученим у Великій Британії вдалося домогтися прориву в розробці вакцини проти нового коронавірусу, і її випробування на тваринах мають розпочатися на початку наступного тижня. Про це повідомив професор Робін Шетток з Імперського коледжу Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайні підходи тривають зазвичай щонайменше два-три роки, перш ніж дійдемо до клінічних (випробувань - ред). А ми подолали цю стадію в лабораторії за 14 днів, отримавши можливий зразок (вакцини - ред)", - сказав учений.

"У нас буде (зразок вакцини - ред) - у варіанті для тварин - до початку наступного тижня. Ми зрізали цю частину шляху", - продовжив він.

Професор зазначив, що в разі вдалих випробувань і отримання достатнього фінансування вакцину можна буде випробовувати на людях цього літа.

Випробування вакцини проти вірусу атипової пневмонії (SARS-CoV), який, на думку деяких дослідників, схожий із новим коронавірусом, раніше не була доведена до кінця через те, що спалах SARS-CoV свого часу зійшов нанівець.

У свою чергу Шетток попередив, що, хоча поширення нового коронавірусу може піти на спад улітку, є загроза виникнення другої хвилі захворювання. У зв'язку з цим, сказав професор, наявність вакцини не завадила б.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174014
 
 
 Топ коментарі
 
Низзя! Это нарушение прав животных! Зоофилы, фас! Британия на следующей неделе начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных - Цензор.НЕТ 4646
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начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных...

А я бы предложил испытывать на защитниках животных. Мышку жалко? Ну тогда вперед на уколы на ее место.
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Це на кацапах будуть тестувати? Британия на следующей неделе начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных - Цензор.НЕТ 5965
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Низзя! Это нарушение прав животных! Зоофилы, фас! Британия на следующей неделе начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных - Цензор.НЕТ 4646
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начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных...

А я бы предложил испытывать на защитниках животных. Мышку жалко? Ну тогда вперед на уколы на ее место.
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Радует словосочетание "вакцина от коронавируса".
Зомбиапокалипсис, похоже отменяется.

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Не расстраивайте антипрививочников. Они столько мыла и хлорки накупили и тут такое!
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Никакое, будет именно безбодяжный спад очередного лохотрона, как было и в 2009.
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Да-да, Вы меня убеждали о замедлении эпидемии еще 31 числа, ссылаясь на данные за 29-е число. Полюбуйтесь на график. Шурует по экспоненте, как и предсказывает математика, которую Вы ужас как не любите.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Весьма слабо помогают санитарно-гигиенические меры, которые Вы так пропагандируете.
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Я не против санитарно-гигиенических и карантинных мер, но развитие нынешней эпидемии показывает, что в победе над инфекционными болезнями их эффективность намного ниже вакцинации.
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Не отменяется. Только по официальным прогнозам, до конца февраля погибнет больше миллиона человек. А вакцина будет через полгода. Выживут те, у кого прямо сейчас карантин.
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Выздоровевших уже под тысячу.А завтра должно быть , если верить математике под 1,5 тыс.
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Сейчас смертность 30 %. И никто еще не знает, что происходит с "вылечившимися". Возможно, вирус остается в организме навсегда.
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Чтобы тестировать вакцину, нужно для начала скотинку заразить короновирусом
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В Омане 100% верблюдов заражены коронавирусом, но немного другого типа. Как бы Ослик нам не завез...
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А вы думаете он верблюдов того.... А я думал почему он Ленку с собой не взял
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пока в Британии начнут испытывать в рашке уже лечат, и профилактикой занимаются(правда не коронавируса, а короновируса)
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Может передать им слуг а то животных жалко...
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Не совсем понимаю - а как можно испытывать на животных противовирусную вакцину? Она же вроде как должна взаимодействовать конкретно с иммунитетом человека, делая его способным распознавать вирусы и уничтожать их? В смысле её общее действие на организм а не на вирусы?
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"Отследить его невозможно", - ну пока да, а потом "станет" возможно. Рыба должна заглотить наживку до того, как начнут дергать за крючек. Радостным шагом, с песней веселой, мы выступаем за комсомолом.
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Тестировать на животных??? ГРЕТА ТУНБЕРГ ПРОТИВ!!!
Тестировать надо на Грете Тунберг.
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