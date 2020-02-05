 Британія наступного тижня почне тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Ученим у Великій Британії вдалося домогтися прориву в розробці вакцини проти нового коронавірусу, і її випробування на тваринах мають розпочатися на початку наступного тижня. Про це повідомив професор Робін Шетток з Імперського коледжу Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайні підходи тривають зазвичай щонайменше два-три роки, перш ніж дійдемо до клінічних (випробувань - ред). А ми подолали цю стадію в лабораторії за 14 днів, отримавши можливий зразок (вакцини - ред)", - сказав учений.

"У нас буде (зразок вакцини - ред) - у варіанті для тварин - до початку наступного тижня. Ми зрізали цю частину шляху", - продовжив він.

Професор зазначив, що в разі вдалих випробувань і отримання достатнього фінансування вакцину можна буде випробовувати на людях цього літа.

Випробування вакцини проти вірусу атипової пневмонії (SARS-CoV), який, на думку деяких дослідників, схожий із новим коронавірусом, раніше не була доведена до кінця через те, що спалах SARS-CoV свого часу зійшов нанівець.

У свою чергу Шетток попередив, що, хоча поширення нового коронавірусу може піти на спад улітку, є загроза виникнення другої хвилі захворювання. У зв'язку з цим, сказав професор, наявність вакцини не завадила б.

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