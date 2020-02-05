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 На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 5 лютого, в Дніпропетровській області правоохоронці затримали мера територіальної громади та посередника під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція 01

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання міським головою однієї з територіальних громад хабаря від підприємця. За передачу в користування земельної ділянки під організацію діяльності полігону твердих відходів і надалі виділення її у власність чиновник вимагав 10 тис. доларів хабаря. До корупційної діяльності він залучив посередника.

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція 02

Під час одержання певної суми обох фігурантів затримали правоохоронці. Зараз на місці події проводяться слідчі дії. Після їх завершення буде вирішуватися питання про повідомлення цим особам підозри.

На Дніпропетровщині на хабарі 10 тис. дол. затримано мера територіальної громади, - Нацполіція 03

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174013
 
 
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Все,хана йому.... 1500 гривень штрафу вліплять як пити дати !
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Ну и что толку-то, ежедневно коррупция процветает, ловят постоянно, а много ли посадили, вот в чём вопрос, ведь как обычно - припаяют штраф и всё - свободен.
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наглядный пример, к чему ведет петина децентрализация продолженная зебилом. Она только увеличивает сумму откатов но как не решала проблемы жителей так и не решает.
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слуги, пора выбирать мэров общественных уборных!
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Цікаво ,що те падло своїм виборцям перед виборами обіцяло? Що буде чесним справедливим ,працювати буде цілодобово для людей ! а виявилася банальна хабарникова гнида!
Відрубати голову падлі! На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 875
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м.Верхньодніпровськ, дуже знаменитий мер, що виписував собі та найближчому оточенню 100тис. премії! За 2019 рік з бюджету міста було розділено між 4 людьми 2.5 млн грн.....
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Ось ухвала суду по цьому красавцю, досі невідомо, що буде далі
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