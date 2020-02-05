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Все про:законопроект (929) Зеленський (4363) Коломойський (527) Богуцька Ліза (7) Слуга народу (630)

 Через фронду Коломойського в "Слузі народу" ми не дали права президенту призначати і звільняти глав НАБУ, САП і ДБР, - Богуцька

Частина депутатів "Слуги народу" навмисне пішла на затягування процесу зміни неефективних керівників НАБУ і ДБР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.

"Учора ми провалили два президентські законопроєкти. Вірніше, за один не вистачило голосів, через Ікс від купки нардепів СН, а інший відправили на доопрацювання. Як я розумію, з доопрацювання до сесійної зали він не повернеться", - сказано в повідомленні.

"Що цікаво, зп про "злодіїв у законі" ми жахливим чином не встигли проголосувати в останній день другої сесії. Гальорка вирішила, що голосувати без дискусії ніяк не можна, а на словоблуддя не залишилося часу. Денис Монастирський наполягав. Як відчував... Вчора "злодіїв у законі" він же відправив на доопрацювання. Нібито, там є неузгодженості. В останній день другої сесії не було, в перший день третьої - з'явилися. Я впевнена, що це не Денисове рішення", - розповіла Богуцька.

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За її словами, тепер організованим злочинним угрупованням нічого не загрожує.

"Ну і про фронду Коломойського у фракції: завдяки їм вчора ми не дали право президенту призначати і звільняти директора НАБУ, прокурора САП і главу ДБР. Відповідно, навмисне пішли на затягування процесу зміни неефективних керівників цих відомств", - додала вона.

Богуцька вважає ударом по іміджу Зеленського те, що за півроку не відбулося великих корупційних "посадок".

"Народ не відчуває економічних успіхів, тому що їх немає, так хоча б отримав би сатисфакцію від посадок тих, хто його обкрадав чверть століття. Немає і посадок. Вірніше є, але з вибаченнями за заподіяні тимчасові незручності", - підсумувала Богуцька.

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Через фронду Коломойського в Слузі народу ми не дали права президенту призначати і звільняти глав НАБУ, САП і ДБР, - Богуцька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174008
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз Баканов скаже, що привітався з Медведчуком під прикриттям, як на дні народження Суркіса.
ЗЕдебіли чому не сидить Медведчук?

Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 1689
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"Мы не дали право Президенту назначать и увольнять директора НАБУ, прокурора САП и главу"

Может быть потому что это УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ?
Их назначала квалификационная комиссия, какого хрена в парламентской республике идет передача функций президенту?!
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Кто же посадит кума человека, у которого с преЗЕдентом "полный контакт"?.... Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 336
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Зараз Баканов скаже, що привітався з Медведчуком під прикриттям, як на дні народження Суркіса.
ЗЕдебіли чому не сидить Медведчук?


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Кто же посадит кума человека, у которого с преЗЕдентом "полный контакт"?.... Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 336
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Это ты о том, кого сыньоносый назначал главным по переговорам?
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так бубочка сам теперь с куйлом переговаривается, че его не называешь наркоманом
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Так зебіл хотів нам донести своє переконання, що то Порошенко змушує Баканов так тепло вітати я з Медведчуком. Так, контраргументів тут справді не знайти. 😁
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Это о том, кого Меркель заставила Пороха назначить.....по просьбе Пукина... Когда посадят Медведчука? А Ахметова?....
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так я не понял они в ауте или радуются как по мне воров в законе хрен где побороли смехота да и только клоунада.. а вот узурпация власти ЗЕ не зря же срочно ГБР вызыает Федину от ЕС на вручение подозрение по факту что у Зели понос случился в мозгу... Зеля что посеешь оно тебя и погубит...
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ЗЕдебіл поки команда Віслюка Оманського простягує руку Медведчуку, миру не буде. Людина, яка доклала всіх зусиль, щоб зруйнувати Україну, має нести покуту за гратами. Але поки що все навпаки.
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Так сам жеж мертвеччук бубачку на самолёте из Омана в мацкву возил... Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 7164 Так шо, теперь им штоле раздружиться, на радость всяким там порохоботам?!
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и ещё лыбится так. теперь сбу точно посадит всех агентов куйла, ага
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да,не какая то ,а самая-самая зелёная)))
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да нет наверное "чары Зели" отмылись и вышли через Астрал
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тільки один Порошенко не намагався підібрати на себе більше повноважень, ніж належить за законом
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Та да и для этого он полностью сменил под себя Конституцию))
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ключове слово "под себя"
панночка хотіла описати свій спосіб справляти потреби
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Это сарказм? Если нет, то замечу, что каждый президент, ну может быть кроме Ющенко, пытался сыграть в эту игру - "политические наперстки".
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в Порошенка була можливість об'явити воєнний стан і стати диктатором
будеш продовжувати гнати московську хрінь?
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"Мы не дали право Президенту назначать и увольнять директора НАБУ, прокурора САП и главу"

Может быть потому что это УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ?
Их назначала квалификационная комиссия, какого хрена в парламентской республике идет передача функций президенту?!
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Ну Лизка же привыкла как у нее на рассеи происходит: всем управляет сцарь.
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Их надо изолировать . Они чем-то болеют . Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 7529
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Коронавирус! Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 1760 Адназначна! Всех зебилоидов изолировать нах! Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 3294
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тоесть не дали узурпировать власть!? Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8534
лизонька,путч прошел,не можете вы умничаить,но ваш прогиб я думаю зеленский оценит!
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>Народ не чувствует экономических успехов, потому что их нет, так хотя бы получил бы сатисфакцию от посадокИсточник: https://censor.net.ua/n3174008

ну у них и программа, зрелища вместо хлеба...
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У Киева нет концепции восстановления власти на полуострове в случае ухода оттуда России, говорит Кориневич.Украина не готова к возвращению Крыма, если Россия решит уйти с полуострова. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.
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Какое ж оно дурное! Таки не поняло, что лучше жевать.
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Что я вам скажу... Зепутаны, молитесь ***** шоб вас просто ********* как шуфрича, а не поубивали
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Наверное это было сделано в рамках подготовки к декабрьскому путчу.
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Лиза Богуцкая: Если моя вина будет доказана, я не буду идти ни на какие сделки с властью, чтобы меня взяли этим делом на крючок и потом шантажировали.
11.10.2018 там нужен хороший "крючок"!
Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 1479
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Конечно, она завербована. Иначе не из Крыма не выпустили после всего, что она там несла
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Бобёр, если одна часть властной команды топит другую, это называется "паралич власти".
Паралитики долго не живут - потому лучше вали оттуда.
Будешь бобра на Окружной показывать (тебе не привыкать) - будешь целее.
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А коли було інакше? От сподівалися, що людина не з системи зламає цю систему. Але як тільки потрапляєш у систему, вона ламає тебе. Тим більше, коли ти такий... маленький Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 7662
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що-що, а тут бкніних слуг підтримаю. Я не довіряю ні зебілу, ні бені; а тому не хочу, щоб вони одноосібно призначали силовиків. Тільки - через конкурс! Причому конкурс з-за участі міжнародних експертів.
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перевод стрелок с "правильного" Зеленского на "неправильного" Коломойского.По их обоюдному согласию.
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Та давайте уже все полномочия отдадим президенту, чего мелочиться, и переименуем в царя.
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А давайте. Тільки за умови, що ніяких богданів-ярмаків та інших пархатих біля нього не буде. Запевняю, через день усі животи від сміху понадривають Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8179
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Давайте не скатываться в маразм. Уже давно не смешно.
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Це та, що обізвала Головаху старим лайном (ну, десь так). Раніше навіть не знав, що таке існує, зараз глянув на фото - жидівка-жидівкою, тьфу, гидота...Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8050
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Безумной Лизке невдомек, похоже, что все органы, которые она перечислила, формально независимые, и президент не может в принципе туда кого-либо назначать
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Один дебільний відсоток населення України бажає узурпувати всю владу... Та ще *********** спротивом! Чи не нахабство?!
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Как же СН заерзало страну своей политической импотенцией. "Монобольшинство" на поверку оказалось трухлявым пнем.
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Лизка, ты всем путч еще в декабре обещала! Где путч, курва белобрысая? Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 5212
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А может уже назначим Монику Омановну Зеленскую сцарем всея Украины?
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Коломойский Зеленского-президента породил, он его и ...
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Это лизко-страхопи-ще сначала, если я правильно помню, за михуилом бегало. Но он её на крышу не пригласил, падлюка! Лизка, ищи свою крышу! Под ней будет асфальт, хорошо освещённый, как завещал вяликий зеля! Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8356
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Ох и тяжко криминальное наследие мальдивского хряка! Сколько еще старого свиного дерьма надо разгребать под троллячий визг лизателей соевой дупы!
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Если весь состав ВР сейчас выгнать, то страна ничего не потеряет.
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"Народ не чувствует экономических успехов, потому что их нет, так хотя бы получил бы сатисфакцию от посадок тех, кто его обворовывал четверть века. Источник: https://censor.net.ua/n3174008 Зебуины думают, что Буратино может посадить Папу Карло?
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