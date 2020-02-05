 Через фронду Коломойського в "Слузі народу" ми не дали права президенту призначати і звільняти глав НАБУ, САП і ДБР, - Богуцька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.
"Учора ми провалили два президентські законопроєкти. Вірніше, за один не вистачило голосів, через Ікс від купки нардепів СН, а інший відправили на доопрацювання. Як я розумію, з доопрацювання до сесійної зали він не повернеться", - сказано в повідомленні.
"Що цікаво, зп про "злодіїв у законі" ми жахливим чином не встигли проголосувати в останній день другої сесії. Гальорка вирішила, що голосувати без дискусії ніяк не можна, а на словоблуддя не залишилося часу. Денис Монастирський наполягав. Як відчував... Вчора "злодіїв у законі" він же відправив на доопрацювання. Нібито, там є неузгодженості. В останній день другої сесії не було, в перший день третьої - з'явилися. Я впевнена, що це не Денисове рішення", - розповіла Богуцька.
За її словами, тепер організованим злочинним угрупованням нічого не загрожує.
"Ну і про фронду Коломойського у фракції: завдяки їм вчора ми не дали право президенту призначати і звільняти директора НАБУ, прокурора САП і главу ДБР. Відповідно, навмисне пішли на затягування процесу зміни неефективних керівників цих відомств", - додала вона.
Богуцька вважає ударом по іміджу Зеленського те, що за півроку не відбулося великих корупційних "посадок".
"Народ не відчуває економічних успіхів, тому що їх немає, так хоча б отримав би сатисфакцію від посадок тих, хто його обкрадав чверть століття. Немає і посадок. Вірніше є, але з вибаченнями за заподіяні тимчасові незручності", - підсумувала Богуцька.
ЗЕдебіли чому не сидить Медведчук?
панночка хотіла описати свій спосіб справляти потреби
будеш продовжувати гнати московську хрінь?
Может быть потому что это УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ?
Их назначала квалификационная комиссия, какого хрена в парламентской республике идет передача функций президенту?!
лизонька,путч прошел,не можете вы умничаить,но ваш прогиб я думаю зеленский оценит!
ну у них и программа, зрелища вместо хлеба...
11.10.2018 там нужен хороший "крючок"!
Паралитики долго не живут - потому лучше вали оттуда.
Будешь бобра на Окружной показывать (тебе не привыкать) - будешь целее.
https://www.youtube.com/watch?v=rg-9wXP3S5I&feature=share