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Все про:контррозвідка (197) СБУ (5106) Харків (1614) техніка (266)

 Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки в ЗСУ в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України блокувала постачання несправних агрегатів на ДП "Харківський бронетанковий завод", який займається ремонтом і технічним обслуговуванням військової техніки для потреб української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що влітку 2019 року у межах виконання державного оборонного замовлення комерційна фірма із Запорізької області здійснила поставку трансмісій для танків Т-64 і Т-80. Відповідно до умов контракту держава мала сплатили за агрегати майже 2,5 млн грн.

Водночас за висновками експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз поставлені запасні частини є технічно несправними. Встановлено, що замість відправлення нових комплектуючих комерсанти здійснювали "косметичний ремонт" танкових агрегатів, що вже були у використанні. Зокрема, зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували і намагалися видати за нову продукцію. 

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У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями ремонту та зберігання неякісних деталей, а також у мешканнях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та Нікополі. Під слідчих дій вилучено контрафактні запчастини для броньованої техніки, устаткування для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші матеріали, що доводять незаконні оборудки. 

Наразі директору комерційного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Завдяки своєчасним діям СБУ виконання контракту призупинено, перерахування державних коштів не відбулося.

Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки в ЗСУ в Харкові, - СБУ 01
Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки в ЗСУ в Харкові, - СБУ 02
Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки в ЗСУ в Харкові, - СБУ 03
Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки в ЗСУ в Харкові, - СБУ 04
Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки в ЗСУ в Харкові, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174006
 
 
 Топ коментарі
 
Не, ну раньше, понятно, кровавый мародер лично грабил армию и поставлял на заводы некачественные агрегаты, а в армию некачественную технику. А теперь-то кто все это делает?!?! Неужто сам Бубочка?)))
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А входной контроль на заводе куда смотрел? Что, так и ставили не глядя?! (или "в доле" были?)
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больше некому люлька тока в газе петрит...........
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"...вместо отправки новых комплектующих коммерсанты(!) осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов". "Государство", простигосподи...
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как же так, свинарчуков же уже победили
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Не, ну раньше, понятно, кровавый мародер лично грабил армию и поставлял на заводы некачественные агрегаты, а в армию некачественную технику. А теперь-то кто все это делает?!?! Неужто сам Бубочка?)))
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А входной контроль на заводе куда смотрел? Что, так и ставили не глядя?! (или "в доле" были?)
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А це ж не бронежелети, це ж техніка. То вже порушили справу на кнурівчиків? Чи цим можна?
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когда наведут порядок в ВСУ? Всякий хлам выпускают, а торгуют с Россией.
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Вот когда перестанут смотреть по сторонам - кто что скажет и кто что подумает, и начнут заниматься своей страной и своей экономикой, тогда и будет порядок. И не только в танковых войсках.
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Це саботаж. За таке треба привселюдно розстрілювати.
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А шо, нынче контрразведка занимается контролем качества на производстве?
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Благодаря своевременным действиям СБУ исполнение контракта приостановленоИсточник: https://censor.net.ua/p3174006
То есть приостановлена поставка танков в войска
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Это - ерунда, по сравнению с продукцией Николаевского бронетанкового. Там вообще ад!
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Вот гонят))) Да Мелитопольподвал сейчас выпускает продукцию, что многие заводы могут качеству позавидовать))) НО, нужно знать где покупать))) Заводская упаковка любого завода))) Карточки для проверки через СМС) Любой каприз)
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кароче заготовленные для лохов и зебилов проморолики промотали все..... на складе пусто......
суровая тётка реальность мэрзко похихикивая разбрасывает сотнями грабли и медные тазики
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