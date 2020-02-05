 Контррозвідка блокувала постачання несправної бронетехніки для ЗСУ в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що влітку 2019 року у межах виконання державного оборонного замовлення комерційна фірма із Запорізької області здійснила поставку трансмісій для танків Т-64 і Т-80. Відповідно до умов контракту держава мала сплатили за агрегати майже 2,5 млн грн.

Водночас за висновками експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз поставлені запасні частини є технічно несправними. Встановлено, що замість відправлення нових комплектуючих комерсанти здійснювали "косметичний ремонт" танкових агрегатів, що вже були у використанні. Зокрема, зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували і намагалися видати за нову продукцію.

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У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями ремонту та зберігання неякісних деталей, а також у мешканнях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та Нікополі. Під слідчих дій вилучено контрафактні запчастини для броньованої техніки, устаткування для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші матеріали, що доводять незаконні оборудки.

Наразі директору комерційного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Завдяки своєчасним діям СБУ виконання контракту призупинено, перерахування державних коштів не відбулося.









