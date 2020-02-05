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 Політика України, Суспільство
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Все про:Німеччина (1374) МЗС (2013) Донбас (13216)

 МЗС України засуджує незаконну поїздку німецьких політиків на окупований Донбас

МЗС України рішуче засуджує візит представників партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндеманна, Ріхарда Гретцінгера і Хеннінга Дзодзе на тимчасово окуповані українські території на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У МЗС розглядають цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, зневагу основоположних принципів міжнародного права і національного законодавства України.

"Констатуємо, що ці політики вже раніше нелегально відвідували окуповані території України. Це свідчить про свідоме порушення ними національного законодавства України і міжнародного права на догоду російській ідеології", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що такі дії будуть враховані при визначенні юридичної відповідальності відповідно до українського законодавства.

"Знаємо, що демократичні політичні сили Німеччини підтримують зусилля федерального канцлера Ангели Меркель у рамках "Нормандського формату" по відновленню територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, як і взагалі позицію Федерального уряду щодо засудження спроб російської агресії проти України, і, як наслідок, відмежовуються від будь-яких проявів заохочення агресивної політики РФ, спрямованої на підрив української державності", - зазначили в МЗС.

"Очікуємо, що керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" так само засудить незаконні дії її членів і буде припиняти подібні злочини в майбутньому", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, представники німецької партії "Альтернатива для Німеччини" відвідали окуповану частину Луганщини та взяли участь у заходах "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174000
 
 
 Топ коментарі
 
Здесь действительно есть повод для возмущения и осуждения. Если бы представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили Украину, защитников независимости Украины на фронте, тогда бы к ним не было бы вопросов. Наоборот, к ним бы относились с уважением. Но они выбрали другой путь. Они поехали к оккупантам, которые оккупировали часть Украины, нарушили международное право, каждый день убивают украинцев. Поэтому их презирают в Украине и они позорят Германию, позорят свой народ, который сильно пострадал в годы Второй мировой войны. Это плевок на память погибших
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А чому б і ні ? Гівнюки незаконно перетнули кордон .
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заставить по такому же принципу (доставка газа) платить по минимуму транспортный сбор тем, у кого нет автомобиля, платить минимально тем, у кого нет Интернета, но он есть у кого-то рядом, минимальный налог на недвижимость даже, если нет недвижимости, придумать ежемесячный платеж пожарным и медикам, даже если к ним не обращаются!
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А чому б і ні ? Гівнюки незаконно перетнули кордон .
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Да этим НЕМЦАКОЗЛАМ как мин. статья о незаконном пересечении границы.Ну и запрет на въезд в Украину не неопределенный срок. Ну а так как президент занят (% кварталом ,его делами занимается негласный зам Медвейчук.Как я понял ЗЕ с Пупкиным это давно согласовал. Если бы не согласовал то давно бы посадил.
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Нужно не просто осуждать а реально выносить ету проблему на ООН и подымать вопрос о сотрудничестве даных и других политиков с террористами
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Если все ето запустить и не обвалить рейтинги етой партии то представьте что будет когда она придет к власти в Германии. Тогда всем мало не покажется
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Что значит обвалить рейтинги МИД Украины осуждает незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 8215 Эта партия на третьем месте с 93 депутатами в Бундестаге.
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Сегодня, 5 февраля, российские медиа сообщили, что в художественном оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России будут использоваться фотографии действующих президентов России и Украины. Отмечается, что на стенах храма также появятся фото дедов Зеленского и Путина. Об этом пишет "Радио Свобода".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/200606_1580904805
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А може Зєля готував там сімейне гніздечко? Може він не бажає після бліц-еміграції жити серед мокшів. Все таки представник південного народу.
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Закройте границу . Как эти уроды попали в Крым ?
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по-перше, між мацквою та Сімферополем є авіасполучення
по-друге, є міст
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непонятно,что общего может быть у немецких альтернативщиков,мадярских иоббиков,французских лепеновцев,и других европейских национальных партий,ратующих за в итоге за сохранение своей идентичности - с мордорским котлом плавления этих самых национальных общин ? а тем более с донбаситами - не пришей рукав ?
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то же что и украинского нафтогаза - бизнес.
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100%
чистой политики в мире уже не осталось..
идеалы,принципы,честь - понятия прошлого,для нынешнего политикума,(вроде наших СН ) - вещи вообще непонятные и пугающие..
Альтернативщики ФРГ и расия сегодня - это их предвоенные дедушки,заигрывающие с совком (бизнес)
А пойди Мордор в разнос - вспомнят весь дедовский арсенал,и "унтерменш",и "руссише швайн"..
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В "Миротворец" колбасников! И запрет на Въезд в Украину.
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Здесь действительно есть повод для возмущения и осуждения. Если бы представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили Украину, защитников независимости Украины на фронте, тогда бы к ним не было бы вопросов. Наоборот, к ним бы относились с уважением. Но они выбрали другой путь. Они поехали к оккупантам, которые оккупировали часть Украины, нарушили международное право, каждый день убивают украинцев. Поэтому их презирают в Украине и они позорят Германию, позорят свой народ, который сильно пострадал в годы Второй мировой войны. Это плевок на память погибших
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Та то ж неонаціки , нічого дивного вони сидять на прикормі у *****
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Избиратели тоже на прикорме? 25 лет на чужбинушке. Скажи в девяностых было лучше или когда с тараканами-поляками границу открыли? Про флюхлингов вообще промолчу, ты сам по их линии приехал.
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