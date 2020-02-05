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Все про:жінки (193) статистика (230) Держстат (85)

 Понад чверть керівників в Україні - жінки, - Держстат

Жінки є керівниками на 28,9% підприємств, установ і організацій в Україні.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільше керівників-жінок у Донецькій і Херсонській областях - 31,7% і 31,4%. Менше жінок-керівників в установах, організаціях і на підприємствах Київської області - їхня частка там становить 26,9% від загальної кількості керівників.

За даними Держстату, жінки керують більшістю комунальних організацій України: там 76,96% керівниць - жінки, тоді як 23,04% керівників - чоловіки. Також жінок більше серед керівників органів державної влади (63,7%), профспілок (61,47%), органів самоорганізації населення (52,35%), ОСББ (52,7%) і підприємств споживчої кооперації (57,42%).

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В інших підприємствах, установах та організаціях керівниками є переважно чоловіки, а серед казенних підприємств (яких в Україні 32) керівників-жінок взагалі немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173999
 
 
 Топ коментарі
 
"Нет хуже начальника, чем женщина" ((c) Женщины)
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ВКЛ_это_мы_01 - если над ней (начальницей) нет в коллективе выше-стоящего начальника мужчины..., то там швах в этом коллективе...

Это аксиома....
Это тоже самое, если в курятнике нет петуха.. - драки, беспорядок и выщипанные перья..- гнобление молодняка...

Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат - Цензор.НЕТ 5707
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Они добились всего сами и не надо им завидоавть, а то щас начнут тут, про дачу писать, про насосы Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат - Цензор.НЕТ 5357
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Це, колись прєдтєча наших трускавєцьких гєнієв діджіталізаторов, непересічний лінгволог - економіст Мікіла Іоанновіч, побачивши над магазином насосів баннер: «Насоси на дачу», і прочитавши букву «и» по кацапські, як «і», дуже удівлял своєго водітєля вопросом: «Послушай, так ето ж сколько .....»?
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редактора нового взяли, судя по картинке. и это хорошо.
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а то, что и женщина может быть начальником..
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Лео Кот Я ж не проти.Але не потрібно робити з цього перемогу.На таких посадах важливий розум,а не стать.Наприклад в Україні жінки мають більше свобод і менше обов'язків.
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"Нет хуже начальника, чем женщина" ((c) Женщины)
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ВКЛ_это_мы_01 - если над ней (начальницей) нет в коллективе выше-стоящего начальника мужчины..., то там швах в этом коллективе...

Это аксиома....
Это тоже самое, если в курятнике нет петуха.. - драки, беспорядок и выщипанные перья..- гнобление молодняка...

Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат - Цензор.НЕТ 5707
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Нахрен это исследовать? Если специалист достойный - устроится хоть гей.
Давайте еще будем толкать гнилую тему гендерного равенства, которую на западе толкают по другим причинам, а у нас с таким уровнем безработицы по этому пути идти это сраный Культ Карго.

Набрали в технарскую западную контору звезд по нормативу с запада, вообще не понимают с чем работают, зато профессионально видимость создают, и почему-то как черную работу делать руками так нет.
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Шарік, а Вам про газ етот, какєго Брагар (?) нічєго нє говоріл ?
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Газпромовского? чи з рідного Нафтогазу?
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Працюю в змішаному колективі, начальник жінка. Можу сказати одним словом - це ЖОПА.
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феминистическая параша, в вакансиях везде требуются девочки, а как помирать на войну или в шахту на забой - так вперед членоносцы, вы же мужчины, вы должны. Ничего мы не должны, пускай куколды РАБотают, платят алименты и помирают на фейковой войне. Выродится белый человек, так ему и надо, негры более осторожно обращаются с природой.
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