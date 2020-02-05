 Понад чверть керівників в Україні - жінки, - Держстат

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільше керівників-жінок у Донецькій і Херсонській областях - 31,7% і 31,4%. Менше жінок-керівників в установах, організаціях і на підприємствах Київської області - їхня частка там становить 26,9% від загальної кількості керівників.

За даними Держстату, жінки керують більшістю комунальних організацій України: там 76,96% керівниць - жінки, тоді як 23,04% керівників - чоловіки. Також жінок більше серед керівників органів державної влади (63,7%), профспілок (61,47%), органів самоорганізації населення (52,35%), ОСББ (52,7%) і підприємств споживчої кооперації (57,42%).

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В інших підприємствах, установах та організаціях керівниками є переважно чоловіки, а серед казенних підприємств (яких в Україні 32) керівників-жінок взагалі немає.