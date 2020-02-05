 Понад чверть керівників в Україні - жінки, - Держстат

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Державну службу статистики.
Найбільше керівників-жінок у Донецькій і Херсонській областях - 31,7% і 31,4%. Менше жінок-керівників в установах, організаціях і на підприємствах Київської області - їхня частка там становить 26,9% від загальної кількості керівників.
За даними Держстату, жінки керують більшістю комунальних організацій України: там 76,96% керівниць - жінки, тоді як 23,04% керівників - чоловіки. Також жінок більше серед керівників органів державної влади (63,7%), профспілок (61,47%), органів самоорганізації населення (52,35%), ОСББ (52,7%) і підприємств споживчої кооперації (57,42%).
В інших підприємствах, установах та організаціях керівниками є переважно чоловіки, а серед казенних підприємств (яких в Україні 32) керівників-жінок взагалі немає.
Это аксиома....
Это тоже самое, если в курятнике нет петуха.. - драки, беспорядок и выщипанные перья..- гнобление молодняка...
Давайте еще будем толкать гнилую тему гендерного равенства, которую на западе толкают по другим причинам, а у нас с таким уровнем безработицы по этому пути идти это сраный Культ Карго.
Набрали в технарскую западную контору звезд по нормативу с запада, вообще не понимают с чем работают, зато профессионально видимость создают, и почему-то как черную работу делать руками так нет.